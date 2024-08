Drohnenaufnahmen fangen mysteriöse Kreatur in See ein (Video)

Die beiden Enthusiasten Richard Rossi und Kelly Tabor kamen zum Lake Champlain an der Grenze zwischen den USA und Kanada, um einen Film über das lokale Gegenstück zu Nessie zu drehen – ein Seeungeheuer namens Champ.

Am 11. August 2024 flogen sie mit einer Drohne über den See, um ihr Boot von oben zu filmen. Und plötzlich fotografierte die Drohne einen großen dunklen Fleck in der Nähe.

Dieser Fleck bewegte sich langsam und zielstrebig, als ob dort tatsächlich etwas Lebendiges schwamm und rhythmisch mit seinen Flossen paddelte. Der Fleck hatte etwa die Größe des Bootes der Forscher.

Leider bemerkten sie dieses Wesen erst, nachdem sie sich die Aufnahmen angeschaut hatten, sodass sie von den weiteren Aufnahmen dieses Seeabschnitts aus der Luft absahen.

Rossi und Tabor glauben, dass sie Glück hatten, Champa zu fotografieren: „Wir haben Champ zufällig entdeckt, als wir uns Drohnenaufnahmen ansahen. Es sind echte Aufnahmen, überhaupt keine Fälschungen“, sagt Kelly Tabor.

„Wir wollten ein paar malerische Aufnahmen vom See machen und hätten nie erwartet, dass uns so etwas gelingen würde. Wir konnten unseren Augen einfach nicht trauen. Ich freue mich riesig, diese unerwartete Entdeckung mit der Welt teilen zu können“, fügte Richard Rossi hinzu.

Der bisher eindrucksvollste Beweis für Champs Existenz war ein 1977 aufgenommenes Foto. Es zeigt eine auf dem Wasser treibende Kreatur mit einem sehr langen Hals, ähnlich einer urzeitlichen Plesiosaurierechse.

Nach Ansicht einiger Forscher des Unbekannten wurde Tabor-Rossis Studie zu einem der zuverlässigsten Beweise für die Anwesenheit eines mysteriösen Lebewesens im Lake Champlain.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Dkpzfqlt3PI&t=10s