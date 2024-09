Berg Kailash: Pyramide oder Atomkraftwerk?

Der in Tibet gelegene Berg Kailash wird oft als „spirituelles Zentrum des Universums“ bezeichnet, da er die Geburtsstätte von vier Religionen ist: Hinduismus, Jainismus, Buddhismus und Bon.

Doch laut „Ancient Aliens“ könnte sich auf dem Berg auch ein alter, von Außerirdischen erbauter Atomreaktor befunden haben.

In der Meldung heißt es, dass die an diesem Ort gefundenen Überreste Atomasche aufwiesen und die dort gefundenen Leichen Spuren radioaktiver Elemente aufwiesen.

In einem Buch, das die in der Fernsehserie Ancient Aliens vorgestellten Theorien untersucht, wird auch berichtet, dass sich himmlische Wesen „aufgrund der von ihm ausgehenden Energie“ um den Berg Kailash versammelten.

Der Mythos besagt weiter, dass diese Strömung „diese himmlischen Wesen ernährte oder am Leben hielt“.

Pyramidenform

Das Kailash-Gebirge ist einzigartig in seiner Form einer Pyramide. Die Pyramidenform findet sich in der gesamten antiken Welt – in Ägypten, Mittelamerika und anderswo.

Und die Form wird mit der Anbetung von Göttern oder dem Übergang der Seelen zu anderen Siedlungen jenseits des Grabes in Verbindung gebracht. War der Berg Kailash heilig, weil ihm Besucher aus dem Weltall besondere Kräfte verliehen hatten?

Altes Stromnetz?

Die Pyramidenform könnte nicht nur eine religiöse Bedeutung gehabt haben, sondern auch Teil eines größeren elektrischen Netzwerks gewesen sein, das sich über die gesamte antike Welt erstreckte:

„Theorien über außerirdische Wesen aus der Antike gehen davon aus, dass sich in den heiligen Ruinen antiker Zivilisationen auf der ganzen Welt Überreste eines weltweiten Stromnetzes finden lassen.“

Wenn die Kraftwerke, die diese antiken Zivilisationen mit Energie versorgten, den Betrieb einstellten, könnte dies auch den Untergang von Imperien wie denen der Ägypter, Mayas und Inkas erklären.

Wer hat solche Reaktoren gebaut?

Die Kerntechnik ist größtenteils eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Der erste Reaktor wurde 1942 von Enrico Fermi gebaut, der später an einigen Experimenten teilnahm, die im Rahmen des Manhattan-Projekts zur Konstruktion der ersten Atombombe in Los Alamos, New Mexico, führten – einer Waffe, die später von der US-Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs gegen Japan eingesetzt wurde.

Wo also genau hätte ein Mensch vor Tausenden von Jahren die Technologie zum Bau eines Kernreaktors herbekommen?

Auch hier spielen die Außerirdischen eine wesentliche Rolle:

„Nach der Theorie des antiken Astronauten waren Außerirdische schon immer von der Idee motiviert, zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation beizutragen. Sie haben so viele Gaben des Wissens gegeben, dass Elektrizität nicht mein Ding ist.

Allen diesen Kulturen war gemeinsam, dass sie Geschichten und Artefakte hatten, die diejenigen ehren sollten, die ihnen dieses Wissen gaben – die „Götter“ – und die Götter waren Außerirdische.“

Offensichtlich gibt es mehr Fragen als Antworten, insbesondere wenn es um Dinge geht, die Tausende von Jahren nach ihrem Geschehen weder bewiesen noch widerlegt werden können.

Doch mit der Zeit werden wir vielleicht feststellen, dass wir im Universum nie allein waren und dass unsere größten Errungenschaften tatsächlich von wohlwollenden Kräften aus der Ferne unterstützt wurden.