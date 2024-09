Globaler Bewusstseinsmonitor auf Höhenflug

Seit dem 28. August 2024 hat der Graph des GCP (Global Consciousness Project) den Messbereich gesprengt und ist seitdem in unbekannten Höhen, was eine extrem starke Ereignisverdichtung anzeigt.

Derlei Sprünge sind eigentlich erst seit 9/11 beobachtet worden doch im Unterschied zum jetzigen Status des GCP Graphen, gab es zum 9/11 Event nur einen eintägigen massiven Anstieg, dem ein Abfall folgte.

Dieser Anstieg hält bis jetzt an und nachdem ein Ereignis noch nicht eingetreten ist, kann man vermuten, dass der Graph noch weiter steigt und sein MAX noch nicht erreicht hat!

Was ist GCP?

Kohärentes Bewusstsein schafft Ordnung in der Welt

Subtile Interaktionen verbinden uns miteinander und mit der Erde

Wenn das menschliche Bewusstsein kohärent wird, kann sich das Verhalten von Zufallssystemen ändern. Zufallszahlengeneratoren (RNGs), die auf Quantentunneln basieren, erzeugen völlig unvorhersehbare Folgen von Nullen und Einsen.

Aber wenn ein großes Ereignis die Gefühle von Millionen von Menschen synchronisiert, wird unser Netzwerk von Zufallszahlengeneratoren subtil strukturiert. Wir rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Billion, dass dieser Effekt auf Zufall beruht.

Die Beweise deuten auf eine entstehende Noosphäre oder das vereinigende Bewusstseinsfeld hin, das von Weisen aller Kulturen beschrieben wird.

Das Global Consciousness Project ist eine internationale, multidisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Wir sammeln kontinuierlich Daten von einem globalen Netzwerk physischer Zufallszahlengeneratoren, die sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt an bis zu 70 Host-Standorten auf der ganzen Welt befinden.

Die Daten werden an ein zentrales Archiv übermittelt, das mittlerweile mehr als 15 Jahre Zufallsdaten in parallelen Sequenzen synchronisierter 200-Bit-Versuche enthält, die jede Sekunde generiert werden.

Unser Ziel ist es, subtile Zusammenhänge zu untersuchen, die die Präsenz und Aktivität des Bewusstseins in der Welt widerspiegeln könnten. Wir gehen von der Hypothese aus, dass es eine Struktur in eigentlich zufälligen Daten gibt, die mit großen globalen Ereignissen in Zusammenhang stehen, die unseren Geist und unser Herz beschäftigen.

Subtile, aber reale Auswirkungen des Bewusstseins sind wissenschaftlich wichtig, aber ihre wahre Kraft ist unmittelbarer. Sie ermutigen uns, wesentliche, gesunde Veränderungen in den großen Systemen vorzunehmen, die unsere Welt dominieren. Das Bewusstsein großer Gruppen hat Auswirkungen auf die physische Welt. Wenn wir dies wissen, können wir gezielt auf eine bessere, bewusstere Zukunft hinarbeiten.

Das Global Consciousness Project, das ursprünglich im Princeton Engineering Anomalies Research Lab der Princeton University ins Leben gerufen wurde, wird von Roger Nelson von seinem Homeoffice in Princeton aus geleitet. Das Institute of Noetic Sciences bietet dem GCP eine logistische Heimat.