Mars: Drei riesige künstliche Türme in Korrelation mit Orions Gürtel (Videos)

Eine Struktur, die an Hochspannungsleitungen erinnert, die im gleichen Muster wie die Pyramiden in Gizeh installiert sind.

Bilder, die von einer Raumsonde Mars Global Surveyor (MIGS) aufgenommen wurden enthüllen etwas, das wie riesige Türme aussieht, auf dem Mars aufgestellt, im gleichen Abstand voneinander und symmetrisch ausgerichtet.

Diese riesigen Formationen wurden in einem Gebiet namens Terra Meridiani entdeckt äquatornah auf seiner Südseite, wo das Oberflächenmaterial einem kontinuierlichen Abtragsprozess unterworfen zu sein scheint.

Die Türme sehen aus, als wären sie nach dem gleichen Muster geplant wie die berühmten Pyramiden in Gizeh, Ägypten. Robert Bauval wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass dieser Einsatz wahrscheinlich beabsichtigt ist, wegen Orion als Korrelationstheorie.

The Daily Sheeple Berichte:

Es sieht aus wie drei Türme, die an den gleichen Schnittpunkten liegen, nach dem gleichen Muster wie die Pyramiden von Giza oder Orions Sternbild.

Hier ist das ursprüngliche YouTube-Video von Mundodesconocido, das zu diesem Kommentar Stellung nimmt.

Bei der Erforschung bestimmter Bilder vom Mars haben wir kürzlich eine Reihe riesiger Türme entdeckt, die auf dem Mars Terra Meridiani liegen. Aufgrund ihrer besonderen Merkmale glauben wir, dass sie künstlichen Ursprungs sind.

Im folgenden Video zeigen wir Ihnen alle beeindruckenden Informationen, Proofs sowie die animierten 3D-Modelle, mit denen Sie die von uns übermittelten Informationen genau bewerten können.

Video:

Es gibt genug Erinnerungen an etwas Vertrautes mit dem, was wir nicht nur in Ägypten (Gizeh), sondern auch in Mexiko (Teotihuacan) und anderen Orten auf der Erde treffen können.

Video:

Irgendwelche Ideen? Es sieht nicht zu natürlich aus! Offenbar sind auf dem Mars nicht das erste Mal seltsame Dinge gefunden worden…