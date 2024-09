Sie sind in Ihren Augen keine „Engel“: Die Untersuchung der gängigen Missverständnisse über echte Engel, die fast jeder hat

Engel werden häufig als geflügelte junge Wesen mit Heiligenschein dargestellt, die durch den Himmel schweben und uns durchs Leben führen.

Gelegentlich lösen ihre Amor-Gegenstücke eine überwältigende Anziehungskraft auf andere aus, indem sie uns mit ihren Pfeilen treffen.

Darüber hinaus legen mystischere Perspektiven nahe, dass Engel wohlwollende Führer sind, die immer bereit sind, denen zu helfen, die ihre Hilfe suchen, und von einem echten Wunsch zu helfen getrieben werden.

Engel sind Gottes gute Boten

In unseren Kulturen werden Engel traditionell als gütige Boten Gottes angesehen, die den Menschen auf der Erde Unterstützung und Hilfe bieten.

Aus der Perspektive des Höheren Selbst ruft der Begriff „Engel“ jedoch zunächst das Konzept eines Egregors hervor. Dies deutet darauf hin, dass Engel in erster Linie eine egregorische Struktur mit einem bestimmten Prototyp darstellen, der zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen von seinen Schöpfern festgelegten Zweck geschaffen wurde.

Wir empfinden diese Struktur als von Natur aus positiv und, was wichtig ist, sie ist mit der Astralebene unseres Planeten verbunden, wobei verschiedene Existenzebenen berücksichtigt werden.

In den folgenden Teilen dieses Artikels werden wir das Konzept der egregorischen Struktur weiter untersuchen. Zunächst konzentrieren wir uns auf die anfängliche Behauptung, dass Engel eine egregorische Struktur mit einem eindeutigen Prototyp bilden, was besonders faszinierend ist, wenn man mit einem Ehepartner zusammengelebt hat, der in einem früheren Leben direkt an seiner Entstehung beteiligt war.

Wenn wir den Archetyp des Engels untersuchen, stoßen wir unter dem biblischen Egregor auf etwas zutiefst Faszinierendes. Im Wesentlichen nehmen wir Wesen wahr, die man als „Krieger des Lichts“ bezeichnen könnte.

Diese Wesen sind gewaltig und furchterregend, geschärft für den Kampf gegen eine bildliche Dunkelheit. Hier bezieht sich Dunkelheit auf das, was die Esoterik „Höllenwelten“ nennt.

Im Wesentlichen beobachten wir mächtige Wesen, die dazu bestimmt sind, in diese Höllenwelten hinabzusteigen und sie von bestimmten Energien zu reinigen, wenn diese zu stark werden.

Es scheint, dass die ursprünglichen Engel, die als Vorbilder für die später in der Bibel dargestellten Engel dienten, in Wirklichkeit Krieger waren, Reiniger dichter Energie. Sie sind Teil des globalen Regulierungsmechanismus unseres Planeten.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Wesen unglaublich mächtig und fast androgyn waren, mit einer leicht maskulinen Note, und dass sie mühelos allen sogenannten dunklen Energien entgegenwirken – solche Energien stellen für sie kaum eine Herausforderung dar.

Tatsächlich werden in der Bibel mehrere solcher Kreaturen erwähnt.

Was Einzelpersonen und „gute Boten Gottes“ betrifft, würden wir sie nicht im traditionellen Sinne als „gut“ bezeichnen. Sie lassen sich eher als ausgeglichen beschreiben. Die Rollen dieser „ersten Engel“ existieren auf einer anderen Ebene als die Verantwortlichkeiten der Menschen und sogar der Erde selbst.

Wenn sie der Menschheit gegenüber gleichgültig erschienen, lag dies daran, dass die Menschen nicht ihre Hauptsorge waren und auf keiner Ebene ein bedeutendes Interesse darstellten.

Wenn wir Engel als die ursprüngliche Form dieser Energie interpretieren, dann ist es ein Irrtum, sie als wohlwollende Boten Gottes zu betrachten. Sie sind weder von Natur aus gut noch Boten in dem Sinne, wie wir es üblicherweise verstehen.

Engel wollen uns helfen

Letztlich läuft alles auf Definitionen hinaus. Bevor wir die Existenz von Engeln feststellen können, müssen wir zunächst klären, was wir unter „Engeln“ verstehen. Der Begriff „Engel“ umfasst eine bestimmte Essenz.

Wenn wir uns auf das ursprüngliche Konzept dessen beziehen, was wir heute Engel nennen, ist ihre Hilfe, wenn überhaupt, indirekt und hat ihre Wurzeln in der fernen Vergangenheit.

Ehrlich gesagt haben wir kein großes Interesse daran, uns mit den Einzelheiten dieser Geschichte zu befassen.

Wenn wir Engel jedoch als egregoriale Strukturen definieren, die von unseren Schutzengeln zu unserer Unterstützung geschaffen wurden – Wesenheiten, an die sich Menschen wenden und bei denen sie Hilfe suchen können –, dann ist dieses Konzept auch für uns heute noch relevant.

In diesem Zusammenhang sind Engel tatsächlich begierig darauf, uns zu helfen. Doch es handelt sich dabei nicht um die traditionellen Krieger des Lichts, sondern um Wesen, die dem ursprünglichen Archetyp nachempfunden sind und von allen Elementen befreit wurden, die die egregoriale Struktur stören könnten.

Daher sind die Engel, die uns helfen, unter Berücksichtigung aller oben genannten Faktoren tatsächlich Teil des energetischen Universums unseres Planeten.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Engel nicht immer eine Egregorstruktur haben. Häufiger sind die sogenannten „Engelsenergien“, denen wir begegnen, nicht die Egregore der Astralebene der Erde, sondern vielmehr unterschiedliche Seelengruppen.

Dies können Helferseelen, Leitseelen, Astralarbeiter oder sogar Mitglieder unserer spirituellen Familie sein, die entweder dazu bestimmt sind, unserer spirituellen Familie oder dem Planeten Erde zu helfen und auf die Anfragen derjenigen zu antworten, die ihre Führung suchen.

In diesem Licht betrachtet können Engel als leuchtende Seelen betrachtet werden, die mit uns interagieren, um uns spezifisches Wissen zu vermitteln.

Wie können wir also erkennen, ob wir mit einem Egregor oder echten Seelen kommunizieren? Ein Egregor fühlt sich normalerweise etwas künstlich an, ähnlich einem Computerprogramm.

Im Gegensatz dazu besitzen Seelen ihre eigene Geschichte. Wenn man sich mit Seelen beschäftigt, kann man oft ihre Geschichte und vergangenen Inkarnationen in verschiedenen Bereichen verfolgen.

Die Energie der Seelen ist im Vergleich zur Energie eines Egregors, der oft Ähnlichkeiten mit künstlicher Intelligenz aufweist, tendenziell vielfältiger, substanzieller und lebendiger.

Die vorläufige Schlussfolgerung lautet daher, dass 1) Engel als Prototyp für den Egregor dienen, 2) es innerhalb der Astralebene der Erde einen vielfältigen Egregor gibt und 3) zahlreiche Lichtseelen existieren, die traditionell auch als Engel bezeichnet werden.

Es heißt, dass sich Engel von uns abwenden, wenn wir Missetaten begehen

Ein Glaube besagt, dass Engel sich von uns distanzieren, wenn wir Missetaten begehen. Wenn Sie alles Erwähnte berücksichtigen, verstehen Sie wahrscheinlich das hier diskutierte Konzept.

Was die sogenannten „ersten Engel“ betrifft, so waren sie uns gegenüber zunächst gleichgültig. Schließlich kann sich jemand, der nie mit Ihnen interagiert hat, nicht davon lösen.

Bei Egregor-Engeln führt die Opposition zum Egregor tatsächlich dazu, dass sie sich abwenden. Das liegt einfach daran, dass unser Weggehen von der Struktur des Egregors zu einem Kontaktverlust führt und den Eindruck erweckt, sie hätten sich distanziert.

Wenn wir Engel als ein Kollektiv von Seelen betrachten, die die Aufgabe haben, dem Planeten zu helfen, oder als Seelen, die direkt mit uns verbunden sind, dann führt das Ausführen von Handlungen mit niedriger Schwingung – die energiereicher sind als unser übliches Verhalten – dazu, dass wir uns von ihnen entfernen.

Die Schwingungsunterschiede und die Kluft zwischen unserer schwereren Energie und ihrer leichteren Präsenz werden größer. Daher fühlt es sich an, als hätten sie sich abgewandt oder auseinander bewegt, was im Wesentlichen wahr ist.

Ein erhöhter Schwingungsunterschied bedeutet, dass wir die Welten kontrastierender Dichte, die für unsere gegenwärtigen Taten typisch sind, nicht mehr spüren.

Engel leben nur in der Kirche

Eine andere Sichtweise auf Engel ist, dass sie „nur innerhalb der Kirche leben“.

Obwohl das Christentum bei Missbrauch für zahlreiche Gewalttaten verantwortlich ist, ist unsere heutige Moral letztlich tief von christlichen Lehren durchdrungen. Ohne das Christentum wäre die Welt wahrscheinlich auf verlorenem Posten.

Wir verstehen und spüren auch zutiefst, dass das Christentum einen zu seiner Seele, zu seinem innersten Wesen führen kann.

Dennoch ist es wichtig, zwischen authentischem Christentum, das in der echten Energie Christi und seiner Lehren verwurzelt ist, und den sogenannten dogmatischen Kirchenlehren zu unterscheiden, die alternative Sichtweisen ablehnen.

Wie Sie bereits festgestellt haben, leben Engel tatsächlich nur innerhalb der Kirche, dies bezieht sich jedoch auf die Engel des Egregors, einer bestimmten Schicht des Engel-Egregors, oder auf die erleuchteten Seelen, die mit diesem Egregor verbunden sind.

Interessanterweise stehen hinter fast jedem Egregor seine ergebenen Diener. Daher ist es nicht überraschend, hinter dem Engels-Egregor tatsächliche Lichtwesen zu finden. Im Engels-Egregor selbst gibt es nichts von Natur aus Bösartiges.

Es gibt keine großen Manipulationen, verborgenen Kammern oder geheimen Pläne, die das gesamte energetische Milieu erheblich verändern könnten. Der Engels-Egregor ist relativ rein und wirklich dazu bestimmt, der Menschheit zu dienen.

Engel gibt es nicht

Und natürlich ist der letzte für diese Diskussion relevante Gesichtspunkt, dass manche Menschen zu der Überzeugung gelangen, dass es keine Engel gibt. Die Leugnung der Existenz von Engeln führt zur Leugnung feinstofflicher Energien, was wiederum zur Leugnung feinstofflicher Welten und folglich der Seele und Reinkarnation sowie aller damit verbundenen Konzepte führt.

Zumindest sind die grundlegenden Lehren der modernen Esoterik hinsichtlich der Seele unbestreitbar präzise. Tatsächlich gibt es Engel.