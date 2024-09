„Fragment eines außerirdischen Schiffs“ im Labor getestet

Experten führten eine gründliche Analyse eines Metallfragments auf mögliche Anzeichen außerirdischen Ursprungs durch.

Laut IFLScience war das Fragment angeblich Teil eines nicht identifizierten anomalen Phänomens (UAP), das Ende der 40er Jahre auf die Erde fiel.

Dieses seltsame Fragment gelangte schließlich in den Besitz der UFO-Forschungsgruppe To The Stars. Im Jahr 2019 behauptete ein Vertreter der Organisation, das Fragment enthalte „exotische UFO-Materialien“.

Einige Verschwörungstheoretiker spekulierten sogar, dass es von der berüchtigten UFO-Absturzstelle in Roswell stammte.

Kürzlich hat das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), das verschiedene UAPs untersucht, das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) gebeten, eine Probe des mysteriösen Metalls zu analysieren.

Die Ergebnisse wurden veröffentlicht und werfen neues Licht auf die Zusammensetzung des Fragments.

Die Analyse ergab, dass es sich bei dem Material hauptsächlich um eine Magnesiumlegierung (Mg) mit Zink, Wismut, Blei und Spuren anderer Elemente handelt.

UFO-Enthusiasten sind von den ungewöhnlichen Eigenschaften des Fragments überzeugt und vermuten, dass es als Terahertz-Wellenleiter fungieren könnte – eine Idee, die laut einigen die von Außerirdischen genutzten „Antigravitationsfähigkeiten“ unterstützen könnte.

Wellenleiter sind Metallobjekte, die elektromagnetische Wellen übertragen. Sie werden beispielsweise in Mikrowellenherden verwendet, um die Wellen in die Heizkammer zu leiten.

Verschwörungstheoretiker glauben, dass diese Technologie, wenn sie weiterentwickelt würde, möglicherweise als Terahertz-Wellenleiter fungieren könnte, der Objekte anheben kann.

Die Analyse des ORNL ergab jedoch, dass die Probe terrestrischen Ursprungs war und nicht die theoretischen Kriterien erfüllte, um als Terahertz-Wellenleiter (THz) zu funktionieren.

Diese Schlussfolgerung basierte auf der elementaren und strukturellen Zusammensetzung des Materials.