Das verborgene Buch der Riesen: Die verbotene Geschichte, die aus der Bibel verbannt wurde

Wenn Sie glauben, Sie kennen die komplette Menschheitsgeschichte, wie sie in der Bibel erzählt wird , sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken.

Das Buch der Riesen ist ein alter Text, der schockierende Geheimnisse über die Ursprünge der Menschheit enthüllt – Geheimnisse, die gängige Erzählungen über Propheten, göttliche Eingriffe und heilige Kriege in Frage stellen.

Dieser lange verschollene Text wirft Licht auf eine Welt, in der himmlische Wesen Krieg führen, verbotene Verbindungen die hybride Riesen hervorbringen und kosmisches Chaos herrscht.

Was also ist es an dieser geheimnisvollen Geschichte, das die Bibel Ihnen vorenthalten wollte? Lassen Sie uns das Buch der Riesen, der Nephilim und die unerzählte Wahrheit unserer Geschichte erkunden.

Was ist das Buch der Riesen?

Das Buch der Giganten ist ein alter jüdischer Text, der vermutlich irgendwann zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert v. Chr. geschrieben wurde. Es ist kein Teil des biblischen Kanons, aber Fragmente davon wurden im 20. Jahrhundert unter den Schriftrollen vom Toten Meer in Qumran entdeckt.

Dieser Text erzählt die Geschichte gigantischer Wesen namens Nephilim , die aus der verbotenen Verbindung gefallener Engel und menschlicher Frauen geboren wurden.

Diese Hybridwesen richteten auf der Erde verheerende Schäden an, verbrauchten alle Ressourcen und wandten sich sogar gegen die Menschen, was zu weit verbreitetem Chaos führte.

Dieser alte Text folgt nicht der typischen Erzählung moralischer Lehren oder göttlicher Führung, die in kanonischen Schriften zu finden ist.

Stattdessen lässt er die Leser in eine Welt voller zerstörerischer Riesen, göttlicher Strafen und Engelsrebellion eintauchen. Aber warum wurde diese Geschichte nicht in die Bibel aufgenommen und warum ist sie immer noch so geheimnisvoll?

Die verbotene Vereinigung: Nephilim und die Wächter

Die Nephilim sind die Hauptfiguren im Buch der Giganten . Dem Text zufolge entstanden diese riesigen Wesen aus der Verbindung gefallener Engel – der Wächter – und menschlicher Frauen.

Diese verbotene Liebe widersprach den von Gott erlassenen Gesetzen und hatte katastrophale Folgen. Die Nephilim richteten mit ihrer gewaltigen Größe und Stärke auf der Erde verheerende Schäden an.

Sie verbrauchten alle natürlichen Ressourcen und wandten sich gegen die Menschheit, wobei sie alles zerstörten, was ihnen in den Weg kam.

Diese Geschichte von verbotener Liebe zwischen himmlischen und sterblichen Wesen steht in scharfem Kontrast zu den uns bekannten religiösen Traditionen.

Die Nephilim waren keine einfachen Bösewichte, sondern komplexe Charaktere mit großer Macht und inneren Konflikten. Diese Wesen waren nicht durch und durch böse, doch ihre bloße Existenz zerstörte die natürliche Ordnung und bereitete den Boden für eine Ära der Zerstörung.

Himmlischer Krieg: Der Kampf zwischen Erzengeln und Riesen

Obwohl die Nephilim aus der Vereinigung von Engeln und Menschen entstanden, führte ihre Anwesenheit auf der Erde zu himmlischen Kriegen. Erzengel wie Michael, Gabriel, Raphael und Uriel sind in dieser Geschichte nicht die Beschützer der Menschheit – sie sind die von Gott gesandten Krieger, um gegen die Riesen zu kämpfen.

Das Buch der Riesen stellt diese Erzengel in einer völlig anderen Rolle dar, in der ihre Hauptaufgabe nicht darin besteht, die Menschheit zu führen oder zu inspirieren, sondern diese gefährlichen Hybriden zu besiegen.

Die Erzengel ziehen ihre Schwerter nicht nur, um diese kolossalen Wesen zu beschützen, sondern auch, um sie in einem epischen himmlischen Krieg zu bekämpfen.

Dieser Wandel ihrer Rolle wirft eine faszinierende Frage auf: Was passiert, wenn Engel göttlichen Befehlen trotzen und sich auf eine Weise in menschliche Angelegenheiten einmischen, die heilige Gesetze verletzten?

Henoch: Der Bote zwischen Gott und den Nephilim

Im Mittelpunkt des Buches der Giganten steht die Figur Henochs , eines verehrten Propheten, der für seine tiefe Weisheit und spirituelle Frömmigkeit bekannt ist.

In der Erzählung spielt Henoch die Rolle eines Vermittlers zwischen den Nephilim und dem Göttlichen. Die Nephilim werden von schrecklichen Träumen geplagt und suchen bei Henoch nach Antworten.

Diese Träume sind keine zufälligen Ereignisse; sie sind prophetische Visionen, die die Zerstörung der Nephilim ankündigen.

Henoch, der als Schreiber und Bote fungiert, interpretiert die Träume der Riesen und offenbart ihnen ihr unausweichliches Schicksal.

Er sagt ihnen, dass eine große Flut bevorsteht – ein katastrophales Ereignis, das die Erde reinigen und von der zerstörerischen Präsenz der Nephilim befreien wird. Trotz seiner Warnungen setzen die Riesen ihre Schreckensherrschaft fort und hinterlassen die Menschheit und die Erde in einem Zustand des Chaos.

Henochs Rolle im Buch der Giganten ist einzigartig, da er eine der wenigen menschlichen Figuren ist, die als direkte Verbindung zwischen dem göttlichen Reich und diesen kolossalen Wesen dient.

Seine Beziehung zu den Nephilim ist komplex – er bietet ihnen Wissen und Einsicht, dient aber auch als Vorbote ihres endgültigen Untergangs.

Die prophetischen Träume der Riesen: Die kommende Flut

Eines der faszinierendsten Elemente des Buches der Riesen sind die prophetischen Träume der Riesen . Diese beunruhigenden Visionen deuten auf ihre bevorstehende Vernichtung durch eine gewaltige Flut hin.

Die Riesen, insbesondere zwei namens Oya und Haya , haben Träume, die ihr Schicksal vorherzusagen scheinen. Ihre Träume enthalten apokalyptische Bilder, die Henoch als klare Botschaft des Göttlichen interpretiert: Ihre Handlungen haben eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die zu ihrer Vernichtung führen werden.

Nach Henochs Interpretation steht die Sintflut bevor und wird die Welt von dem Chaos und der Zerstörung reinigen, die die Nephilim angerichtet haben. Diese Flut, die der Geschichte in Genesis entspricht , dient als göttliche Strafe für die Exzesse und Übertretungen der Riesen.

Die Nephilim hatten die Ressourcen der Erde verbraucht, sich gewalttätig gegenüber Menschen verhalten und weitreichende Zerstörung verursacht. Ihre prophetischen Träume waren eine Warnung, aber ihr Versagen, ihnen Beachtung zu schenken, besiegelte ihr Schicksal.

Warum wurde das Buch der Giganten aus der Bibel ausgeschlossen?

Die Frage bleibt: Warum wurde dieser faszinierende Text nicht in die Bibel aufgenommen? Bei der Festlegung des biblischen Kanons mussten einige wichtige Kriterien erfüllt sein, damit ein Text aufgenommen wurde.

Religiöse Führer der frühen Jahrhunderte, sowohl im Judentum als auch im Christentum , versuchten, eine festgelegte Liste von Schriften zu erstellen, die die Kernüberzeugungen und Praktiken ihres Glaubens definieren würden.

Das Buch der Giganten erfüllte diese Kriterien aus mehreren Gründen nicht. Erstens war sein Autor nicht direkt mit Aposteln oder allgemein anerkannten religiösen Persönlichkeiten verbunden, was es schwierig machte, Glaubwürdigkeit zuzuschreiben.

Zweitens stellte die Geschichte selbst – voller Riesen, Engelsrebellion und verbotener Liebe – die etablierten moralischen Lehren und Doktrinen in Frage, die die kanonischen Texte fördern wollten.

Diese Themen waren zwar faszinierend, wurden jedoch als zu kontrovers und unvereinbar mit orthodoxen Glaubensvorstellungen erachtet.

Darüber hinaus wurde das Buch der Giganten in den Manichäismus integriert , eine Religion, die im 3. Jahrhundert von Mani gegründet wurde .

Manis Lehren, die sich auf den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit konzentrierten, stimmten mit den Themen des Buchs der Giganten überein. Der Manichäismus wurde jedoch von der frühen christlichen Kirche als ketzerisch angesehen, und jeder mit der Bewegung verbundene Text wurde weiter aus dem biblischen Kanon ausgeschlossen.

Die Nephilim: Mehr als nur Monster?

Die Darstellung der Nephilim im Buch der Giganten unterscheidet sich erheblich von ihrer Darstellung in anderen religiösen Texten. Im Buch Henoch werden sie beispielsweise als monströse Wesen beschrieben, denen es nur ums Verschlingen und Zerstören geht. Sie sind gewalttätig, herzlos und handeln ohne Rücksicht auf die Menschheit.

Das Buch der Riesen bietet jedoch eine differenziertere Perspektive . Diese Riesen werden als von Zweifel, Angst und sogar Reue geplagt dargestellt. Sie werden von Träumen geplagt, die ihr Verderben vorhersagen, und suchen Führung in der Hoffnung, ihrem Schicksal zu entgehen.

Einer der Riesen, Mawe , geht sogar so weit, die Weisheit von Henoch zu suchen, was darauf hindeutet, dass diese Wesen zur Reflexion und vielleicht auch zur Veränderung fähig sind.

Doch trotz dieser menschenähnlichen Eigenschaften sind die Handlungen der Nephilim letztlich eigennützig. Sie beten und suchen Führung nicht aus echtem Glauben, sondern aus dem Wunsch heraus, einer Strafe zu entgehen.

Ihre Gebete bleiben unbeantwortet und ihre Weigerung, ihr destruktives Verhalten zu ändern, führt zu ihrem Untergang.

Verbindungen zu Gilgamesch und der antiken Mythologie

Interessanterweise taucht im Buch der Giganten auch ein bekannter Name aus der mesopotamischen Mythologie auf : Gilgamesch .

Die Aufnahme von Gilgamesch verleiht dem Text eine zusätzliche Spannung, da er Verbindungen zwischen biblischen Geschichten und anderen antiken Mythologien herstellt.

Gilgamesch, der in diesem Text als Riese erscheint, untermauert die Vorstellung, dass das Konzept riesiger Hybridwesen nicht auf das jüdische oder christliche Denken beschränkt war, sondern ein Thema war, das mehrere antike Kulturen umfasste.

Das kulturübergreifende Auftreten von Riesen und Hybridwesen wirft eine weitere Frage auf: Wie viel unserer antiken Geschichte wurzelt im Mythos und wie viel basiert auf der Realität?

Das Buch der Riesen legt nahe, dass antike Kulturen möglicherweise mehr Gemeinsamkeiten hatten, als wir glauben, und dass die Geschichten von Riesen und himmlischen Wesen möglicherweise ein roter Faden durch die frühe menschliche Zivilisation waren.

Fazit: Das bleibende Erbe des Buches der Giganten

Das Buch der Giganten bietet einen faszinierenden Einblick in eine Welt, die unser Verständnis von Geschichte, Religion und Mythos in Frage stellt. Es erzählt eine Geschichte, die dem religiösen Mainstream verborgen blieb – eine Geschichte von Rebellion, himmlischem Krieg und göttlicher Vergeltung.

Obwohl es nicht in der Bibel vorkommt, finden seine Themen weiterhin Anklang bei denen, die die Komplexität göttlicher und menschlicher Interaktionen verstehen wollen.

Letztlich dient das Buch der Giganten als warnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn heilige Grenzen überschritten und göttliche Gesetze gebrochen werden.

Es zwingt uns, nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart in Frage zu stellen: Zahlen wir immer noch den Preis für diese alten Übertretungen?

