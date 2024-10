Für hirntot erklärter Mann wacht während einer Organentnahmeoperation auf

Ein registrierter Organspender, der für hirntot erklärt worden war, wachte gerade auf, als die Chirurgen sich darauf vorbereiteten, seine Organe zu entnehmen.

Anthony Thomas „TJ“ Hoover II wurde 2021 nach einem Herzstillstand in das Baptist Health Hospital in Richmond, Kentucky, eingeliefert.

Die Ärzte erzählten seiner Familie, dass Hoover „keine Reflexe oder Gehirnaktivität“ gehabt habe. Später wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt und seine Organe untersucht, um festzustellen, welche für eine Spende in Frage kamen.

TGP berichtet: „Als der Evaluierungsprozess begann, öffneten sich Hoovers Augen und er begann, seine Lieben im Raum anzusehen.“

Den Familienmitgliedern wurde von den Ärzten gesagt: „Es waren bloß Reflexe – etwas ganz Normales.“

Baptist und die Kentucky Organ Donor Affiliates berichteten, dass Hoovers Körper eine Stunde später in den OP gebracht wurde, um seine Organe zu entnehmen. Die Chirurgen brachen den Vorgang jedoch ab, nachdem Hoover begann, „um sich zu schlagen“ und „sichtbar zu weinen“.

Anschließend kamen die Ärzte heraus und teilten Hoovers Familie mit, dass er „nicht bereit“ sei.

Sie forderten die Angehörigen auf, ihn nach Hause zu bringen und es ihm „bequem“ zu machen.

People berichtete: „Hoover lebt noch und wird von seiner Schwester gepflegt, da er Schwierigkeiten beim Gehen, Sprechen und Erinnern hat.“

Laut The Guardian :

Ein Mann, der einen Herzstillstand erlitten hatte und für hirntot erklärt worden war, wachte auf, als Chirurgen in seinem Heimatstaat Kentucky gerade dabei waren, seine Organe für eine Spende zu entnehmen, wie seine Familie den Medien mitteilte.

Wie National Public Radio und der Kentucky-Nachrichtensender WKYT am Donnerstag berichteten, wird der Fall von Anthony Thomas „TJ“ Hoover II derzeit von staatlichen und bundesstaatlichen Behörden untersucht.

Vertreter des US-amerikanischen Organbeschaffungssystems bestehen darauf, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um solche Vorfälle zu verhindern. Seine Familie erklärte den Medien jedoch, ihre Erfahrungen zeigten, dass zumindest einige Reformen notwendig seien.

Hoovers Schwester Donna Rhorer berichtete, wie Hoover im Oktober 2021 wegen einer Drogenüberdosis in das Baptist Health Hospital in Richmond, Kentucky, eingeliefert wurde.

Die Ärzte teilten Rhorer und ihren Verwandten bald mit, dass Hoover keinerlei Reflexe oder Gehirnaktivität mehr aufweise, und sie beschlossen schließlich, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen, wie WKYT feststellte.

Das Personal von Baptist teilte Rhorer und ihrer Familie dann Berichten zufolge mit, dass Hoover seine Zustimmung gegeben habe, dass seine Organe im Falle seines Todes gespendet würden.

Um seinen Wünschen nachzukommen, prüfte das Krankenhaus, welche seiner Organe für eine Spende in Frage kämen, und die Einrichtung hielt sogar eine Zeremonie zu seinen Ehren ab.

Laut WKYT sagte Rhorer, sie habe bemerkt, dass Hoovers Augen sich öffneten und scheinbar die Bewegungen seiner Liebsten verfolgten. „Uns wurde gesagt, es seien nur Reflexe – etwas ganz Normales“, sagte sie gegenüber der Verkaufsstelle.

