Gefälschte Geschichte: Die biblische Sintflut und die gigantischen Siliziumbäume

Vor der biblischen Sintflut, auch bekannt als „Das Phönix-Ereignis“, gab es auf der Erde keine Ozeane oder Meere, sondern nur einen großen Ozeanus-Fluss, der die Gärten des Paradieses bewässerte und der sich bei Hyperborea im Zentrum des Nordens in vier große Flüsse verzweigte, während das Wasser aus der Unterweltanlage teleportiert wird, wo Wasser entsalzt, gereinigt und neu strukturiert wird, und dann in einen gigantischen Oceanus-Fluss mündet, um die Gärten des Paradieses in einem kreisförmigen Fluss zu bewässern, und dann zur Aufbereitung zurück in die Unterwelt wieder floss! Von Gorgi Shepentulevski

Diese biblische Sintflut, auch bekannt als vorsintflutliche Sintflut, begann im Jahr 1637 n. Chr. und endete 1656 n. Chr.

Sie dauerte 19 Jahre, bis sich das Hochwasser beruhigte, Ozeane und Meere entstanden und das Leben wieder beginnen konnte. Die Geschichte von Noah und der Arche aus der biblischen Sintflut ist eine gefälschte fiktive Geschichte, die für die breite Masse erfunden wurde und nie passiert ist!

Vorsintflutlich bedeutet „vor der Sintflut“ – das ist die biblische Sintflut, die alle Ozeane und Meere auf der Erde schuf und den Großteil der Draco-Reptil-Rasse tötete und ausrottete.

Während der vorsintflutlichen Welt, die vor der biblischen Sintflut und der Invasion der Drako-Reptilien existierte, war die Welt unvorstellbar anders als heute.

Es war ein wahres Paradies auf Erden im wahrsten Sinne des Wortes, das unser Verständnis übersteigt, mit nur einem gigantischen Fluss Oceanus, der die Gärten des Paradieses bewässert, mit einem vielfältigen Netzwerk gigantischer Siliziumbäume, die die Erde bedecken, und zusammen mit Wettermaschinen, die die Erdatmosphäre auf spektakuläre Weise erhellen.

Die Lichter der Aurora Borealis halten konstant frühlingshafte Klimabedingungen aufrecht, die für das Gedeihen des biologischen Lebens am besten geeignet sind, und alle Menschen waren Atembewohner mit weiß-heller Hautfarbe, 5 Meter und größer, und es gab weder Sonne noch Mond.

Vor der biblischen Sintflut von 1637 n. Chr., die der vorsintflutlichen Welt ein Ende setzte, schickte Gott seine Wächterengel, um alle 200 riesigen Silikonbäume zu fällen, die in diesem Teil der Welt bis zu 80 km hoch in der Luft standen, und das ist der Grund warum wir Siliziumriesenstümpfe auf der ganzen Welt sehen, wobei viele Siliziumstümpfe auf dem Grund der Ozeane versunken sind.

Das Buch Enok spricht von 200 riesigen Silizium-Weltbäumen, die mit Juwelen und Edelsteinen der Welt bedeckt sind.

In dem Buch heißt es, dass Engel herabgesandt wurden, um die riesigen Silikonbäume zu fällen, damit niemand aus der Draco-Reptil-Rasse die Sintflut überlebt, indem sie die bis zu 80 km hohen Riesenbäume beanspruchen, und um Satan und die Gefallenen Engel bei der biblischen Sintflut einzudämmen, die alle Ozeane und Meere erschaffen hat.

In diesem Videolink unten erzählt uns der russische Erzähler namens Людин Рɣси, dass die biblische Sintflut sogar von sowjetischen Wissenschaftlern nachgewiesen wurde, die unnatürliche Wassermengen in Eis und Schnee an den Polen sowie unnatürliche Kohlenstoffanteile feststellten Kohlendioxid in den Weltmeeren, das uns von den weltweiten Bränden der Vergangenheit erzählt, als diese 200 riesigen Siliziumbäume gefällt wurden und die Erde mit elektronischen DEW-Hightech-Maschinen in hochintensives Feuer gehüllt wurde.

Mit einfachen Berechnungen kamen sowjetische Wissenschaftler zu dem Schluss, dass diese Brände 99 % der Biosphäre der Erde vernichtet haben, was bedeutet, dass alles auf der Erde 20.000-mal weniger Volumen hat als vor dieser Katastrophe.

Mehr über die gefälschte Geschichte und eingesetzte DEW-Waffen lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jUU19QNOSjU