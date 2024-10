TV-Bericht: Rätselhafte Säule über einer Stadt in Thailand fotografiert (Video)

Ein eigenartiges Bild, das in den sozialen Medien Thailands kursiert, zeigt eine riesige dunkle Säule, die auf mysteriöse Weise am Himmel erschien und einen prominenten Wissenschaftler des Landes vor Rätsel stellte.

Das rätselhafte Bild (oben in einer thailändischen Nachrichtensendung zu sehen und unten isoliert) wurde letzten Sonntag von einer Person online geteilt, die sagte, sie habe das Foto am Vortag in der Stadt Ubon Ratchathani aufgenommen.

Interessanterweise gab die Person Berichten zufolge an, sie habe zunächst den „schönen, farbenfrohen Himmel“ einfangen wollen und erst später die auffällige Anomalie bemerkt, die „mit bloßem Auge nicht sichtbar war“.

Das wirklich seltsame Foto löste verständlicherweise erhebliche Spekulationen in den sozialen Medien aus, und viele fragten sich, ob die seltsame Anomalie nicht von dieser Welt stammte.

Das Bild erwies sich als so faszinierend, dass der beliebte thailändische Wissenschaftskommunikator Jessada Denduangboripant seine eigene Theorie für die unheimliche Säule vorlegte .

Seiner Einschätzung nach könnte es sich bei der Formation um ein Phänomen ähnlich einem Kondensstreifen handeln, der als „Distrail“ bekannt ist, bei dem „die Wolken in einem Kanal verschwinden, weil ein Flugzeug darüberfliegt“.

Der Professor der Chulalongkorn-Universität merkte jedoch an, dass ein solches Phänomen am Himmel hätte sichtbar sein müssen, was ihn zu der Bedauern veranlasste, dass „das Mysterium dieser Säule weiterhin besteht. Hoffentlich handelt es sich nicht um einen Trick der Bildbearbeitung oder einen Kamerafehler.“

Ein Update, das Denduangboripant am Dienstagmorgen veröffentlichte, fügte der Mischung eine weitere Hypothese hinzu, da er auf Grundlage anderer vom Zeugen aufgenommener Bilder die Vermutung aufstellte, dass die Säule einfach eine Spiegelung gewesen sein könnte. Allerdings räumte er ein, dass dies nur eine Vermutung sei, da „es Spaß macht, immer wieder darüber nachzudenken“.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=O3ihIidknJM