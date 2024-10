Dieser riesige Riss in Kenia spaltet Afrika in zwei Teile

Was würden Sie tun, wenn an Ihrem Wohnort plötzlich ein großer Riss in der Erde auftauchen würde?

Auch wenn dies wie ein Ereignis erscheinen mag, das eines Hollywood-Katastrophenfilms würdig wäre, ist es tatsächlich im wirklichen Leben passiert! Im Jahr 2018 begannen entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruchs in Kenia riesige Risse zu entstehen.

Während Geologen seit langem wissen, dass sich die tektonischen Platten entlang Ostafrikas langsam auseinander bewegen, sind die enormen Risse, die in der Erde entstehen und Häuser zerstören, ein deutlicherer Beweis für diese Tatsache.

Experten gehen davon aus, dass die Kluft in den nächsten 5 bis 10 Millionen Jahren weiter wachsen wird, bis sich Ostafrika vollständig vom Rest des Kontinents getrennt hat.

Dadurch wird ein neuer Ozean entstehen und Ostafrika in eine Insel verwandelt.