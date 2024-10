Sumerische Geschichten der Schöpfung

Sumerische Schöpfungsgeschichten erzählen nicht nur die Erschaffung des Menschen, sondern auch die Erschaffung der Erde.

In der Bibel finden wir eine festgelegte Version, die davon spricht, dass Gott in sieben Tagen Himmel und Erde erschafft. Die „7 sumerischen Schöpfungstabellen“ liefern viel mehr Details in der Geschichte der Erschaffung der Erde.

Schöpfungstabellen zeigen, dass sich unser Sonnensystem gerade erst zu bilden begann und die Planeten zu dem Zeitpunkt, als der aufdringliche Planet unter der Schwerkraft der umgebenden Planeten erschien, noch nicht fest gruppiert waren. Pluto, Uranus und Neptun gingen vorbei.

Der störende Planet begann sich in Richtung Zentrum unseres Sonnensystems zu bewegen. Die Sumerer nannten unseren damals noch nicht sehr entwickelten Planeten Tiamat.

Sie erklären, dass einer der großen Monde des Planeten mit unserer primitiven Erde (Tiamat) kollidierte, als der Eindringlingsplanet das innere Sonnensystem durchquerte.

Während dieser Kollision teilte sich Tiamat in zwei Teile, lockerte und verteilte die Trümmer um ihn herum und bildete ein Muster, das heute am Himmel als Asteroidengürtel zu sehen ist. Die Bibel erwähnt dieses Ereignis als „gehämmertes Armband“.

Bestimmung einer neuen Umlaufbahn

Nach der Kollision wurde Tiamat in eine neue Umlaufbahn gebracht. Das Wasser von Nibiru vermischte sich mit dem Wasser der Erde, und das Leben begann als Ganzes aufzutauchen. Dies nennt man Panspermie.

Sumerische Schöpfungsgeschichten erklären einige Schlüsselaspekte unseres modernen Verständnisses der Kosmologie und wahrscheinlich, wie das Leben auf der Erde begann. Es würde Milliarden von Jahren länger dauern, bis sich das Leben hier auf der Erde auf natürliche Weise entwickelt als die gesamte Geschichte der Erde.

Der biologische Prozess eines Lebewesens, die Nährstoffaufnahme und die Abfallausscheidung ist ein äußerst komplexer genetischer Prozess. Die Vorstellung, dass das Leben auf der Erde irgendwie aus prähistorischer Suppe und Blitzschlag stammt, ist einfach nicht mehr akzeptabel.

Es könnte mit einer Situation verglichen werden, in der ein Tornado in einen Schrottplatz eindringt und auf mysteriöse Weise eine Boeing 747 zusammenbaut. Die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist zu gering, um als klare Antwort angesehen zu werden.

Panspermia ist eine Hypothese, dass die „Samen“ des Lebens bereits im gesamten Universum existieren, dass das Leben auf der Erde möglicherweise aus diesen „Samen“ stammt und dass sie anderen bewohnbaren Körpern Leben geliefert haben.

Die verwandte und gleichzeitig völlig entfernte Idee der Exogenese ist eine begrenzte Hypothese, dass Leben von irgendwo im Weltraum zur Erde transportiert wurde.

Aber es macht keine Vorhersage mehr, wie weit verbreitet es ist. Da der Begriff „Exogenese“ besser bekannt ist, besteht die Tendenz, ihn im Zusammenhang mit dem zu verwenden, was wir genauer Panspermie nennen sollten.

Wie er auf der Erde zum Leben erweckt wurde

Die sumerischen Schöpfungsgeschichten erklären, wie sich das Wasser von Nibiru mit unserer Erde vermischte. Könnte dies die Antwort darauf sein, wie alles und vollständige Leben auf die Erde kam?

Nibiru, ein viel älterer Planet, hatte wahrscheinlich Milliarden Jahre länger Zeit, um sich auf ihm zu entwickeln. Oder das Leben kam auf Nibiru an und entwickelte sich dann viel länger als das Leben hier auf der Erde.

Die Schöpfungsgeschichte erklärt weiter, wie der Planet Nibiru in einer extrem elliptischen Umlaufbahn ein dauerhaftes Mitglied unseres Sonnensystems wird. Die Sumerer haben festgestellt, dass diese Umlaufbahn so groß ist, dass es 3 Jahre dauert, bis eine Umlaufbahn abgeschlossen ist. Die Sumerer nennen diese Umlaufbahn „Shar“.

Das Sonnenjahr einer Umlaufbahn der Erde um die Sonne dauert 600 Tage. Es wird 365 Erdjahre dauern, bis der Planet Nibiru eine Umlaufbahn um die Sonne vollendet.

Längere Lebenszyklen

Wenn es wahr ist, dass die Anunnaki vom Planeten Nibiru kamen, wie die Sumerer in ihren Schöpfungsgeschichten sagten, wäre ihr Lebenszyklus viel länger als der auf dem Planeten Erde.

Nehmen wir zum Beispiel an, jemand von der Erde reist nach Nibiru und bleibt dort ein Jahr lang. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr waren 3 Jahre auf der Erde vergangen, aber in Wirklichkeit würde er nur ein Jahr alt werden.

Dieser Punkt bezieht sich auf viele biblische Referenzen, die vom Eintritt in den Himmel sprechen, wo wir längere Lebenszyklen genießen sollen. Stellen Sie sich vor, Jesus Christus wäre Anunnaki und kam auf die Erde und gründete seine Gefolgschaft.

Dann verließ er die Erde und kehrte für ein Jahr nach Nibiru zurück. Wenn er zur Erde zurückkehrt, wo in der Zwischenzeit 600 Jahre vergehen werden, wird er in dieser Zeit nur ein Jahr älter sein.

Wenn der Planet Nibiru existiert, könnte unsere moderne Wissenschaft ihn sehen. Die sumerischen Tafeln zeigen einen Mann, der ein Feld pflügt, während er nach oben schaut.

Am Himmel ist ein Kreis sichtbar, aus dem Lichtstrahlen (die Sonne) und ein Kreuz Lichtstrahlen (Nibiru) austreten.

Die Sumerer wussten, wann es möglich war, den Planeten Nibiru am Himmel zu sehen und sich gleichzeitig dem inneren Teil unseres Sonnensystems zu nähern.

Mehr über die Herkunft und das Ziel von Nibiru und die Anunnaki lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.