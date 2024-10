Genauer Standort einer „außerirdischen Basis für Hunderte von UFOs“ von Harvard-Anwalt bekannt gegeben

Danny Sheehan hat alles enthüllt, behauptet er zumindest.

Ein Anwalt der Harvard-Universität hat sich zu einem Ort auf der Erde geäußert, der seiner Behauptung nach voller „Hunderte von UFOs“ aus dem Weltall sei.

Die Menschheit erforscht seit Jahrzehnten die Suche nach außerirdischem Leben im Universum. Die NASA hat kürzlich eine 4 Milliarden Pfund teure Mission gestartet , die uns endlich die Antworten liefern könnte, nach denen wir uns so lange gesehnt haben.

Und mithilfe des 7,7 Milliarden Pfund teuren James-Webb-Weltraumteleskops könnten wir die Geheimnisse des Kosmos entschlüsseln.

Aber es ist ein bisschen knifflig, wie Wissenschaftler erklärt haben.

Laut einem Rechtsexperten aus den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir nicht weiter als bis zu unserem Heimatplaneten schauen, wenn wir nach Beweisen für außerirdisches Leben suchen.

Daniel Sheehan arbeitet mit dem Disclosure Project zusammen, einer vor über 30 Jahren gegründeten Organisation, deren Ziel es ist, das angebliche Wissen der US-Regierung über nicht identifizierte Flugobjekte – auch bekannt als Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) – sowie Beweise für außerirdisches Leben und sogar Erkenntnisse über fortschrittliche Technologien aus anderen Teilen des Universums öffentlich zu machen.

In den letzten Jahren führte dies dazu, dass der Kongress der Vereinigten Staaten Anhörungen von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern durchführte, die behaupteten, die Regierung des Landes besitze UFOs und nicht-menschliche Körper .

Nun hat der 79-jährige Sheehan eine aufsehenerregende Behauptung über die Standorte von zwei Stützpunkten aufgestellt, die voller außerirdischer Schätze seien.

Er behauptet sogar, dass man an einem der Orte UFOs gesehen habe, die „hinein- und wieder hinausflogen“, was verrät, wo genau er diesen Ort vermutet.

Bei einem Vortrag im Namen des New Paradigm Institute, einer von ihm gegründeten Organisation zur Aufklärung der vermeintlichen Geheimnisse, sagte er: „Diese verschiedenen Spezies haben ihre Basis hier auf unserem Planeten, hoch oben in den entlegenen Bergregionen, wo sie sich jeglicher Beobachtung durch die Menschen entziehen, und, was noch bemerkenswerter ist, unter dem Meeresboden unseres Planeten.“

„Eine dieser Basen befindet sich direkt vor der Küste von Baja, südlich von Los Angeles in Kalifornien, vor einem Ort namens Guadalupe Island – oder Isla Guadalupe.

„Die USS Nimitz wurde dort stationiert, um sie zu überwachen, und sie haben über 100 dieser UFOs beobachtet, die kamen und gingen, aus dem Weltraum herunterkamen und an dieser Stelle unter Wasser gingen.“

Sheehan fuhr fort: „Es wurde unter Wasser von den Atom-U-Booten überwacht, die der Kampfgruppe USS Nimitz zugeordnet waren. Sie haben es analysiert und wir wissen, dass sich dort unten eine Basis befindet.“

Die Insel Guadalupe ist eine zu Mexiko gehörende Vulkaninsel, die etwa 241 Kilometer vor der Küste der mexikanischen Provinz Baja California liegt.

Die einzigen Bewohner der Insel sind Wissenschaftler, das Militär, das die Wetterstation betreibt, und gelegentlich Fischer.

Offiziell leben weniger als 150 Menschen dauerhaft auf der Insel.

Touristen wagen sich in die Nähe der Insel, da sie einer der beliebtesten Orte der Region zum Käfigtauchen mit Weißen Haien ist.

Obwohl es dort eine reiche Artenvielfalt gibt, die von Pelzrobben und Zaunkönigen bis zu Seenadeln und Sturmschwalben reicht, konnte bisher leider kein Nachweis dafür erbracht werden, dass sich dort Außerirdische niedergelassen haben.

