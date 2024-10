Geheimes Grab unter „Indiana Jones“-Drehort in Petra entdeckt

Im Herzen der antiken Stadt Petra in Jordanien liegt in die rosa Sandsteinfelsen ein kunstvolles Monument, das als Khaznah oder Schatzkammer bekannt ist.

Und unter diesem Gebäude, so entdeckten Archäologen kürzlich, liegt ein Grab mit mindestens zwölf menschlichen Skeletten und Artefakten begraben, deren Alter auf mindestens 2.000 Jahre geschätzt wird.

Archäologen unter der Leitung von Dr. Pearce Paul Creasman, dem Exekutivdirektor des American Center of Research, haben das antike Grab freigelegt.

Die Expedition untersuchte die Schatzkammer, nachdem jahrelang spekuliert worden war, dass zwei Gräber, die 2003 unter der linken Seite des Denkmals gefunden wurden, nicht die einzigen geheimen unterirdischen Kammern seien. Doch diese Theorie konnte bisher nicht bestätigt werden.

Creasman und sein Team führten Anfang des Jahres eine Bodenradaruntersuchung durch – eine Fernerkundungstechnik , die Radarimpulse verwendet, um unterirdische Objekte zu erkennen – um zu prüfen, ob die physischen Merkmale auf der linken Seite, wo die ursprünglichen Gräber gefunden wurden, mit denen auf der rechten Seite übereinstimmten.

Die Untersuchungen ergaben große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Seiten und waren der Beweis, den sie brauchten, um von der jordanischen Regierung die Erlaubnis zu erhalten, unter der Schatzkammer zu graben.

Zu diesem Zeitpunkt kontaktierte Creasman Josh Gates, den Moderator von „Expedition Unknown“ auf dem Discovery Channel. „Ich glaube, wir haben da etwas“, sagte Creasman dem Entdecker am Telefon.

Mit einem Filmteam grub das Team im August das neu entdeckte Grab aus. Die wahre Überraschung war jedoch, was sich in dem Grab befand. Während viele in Petra entdeckte Gräber leer oder zerstört sind, war die Kammer mit vollständigen Skelettresten und Grabbeigaben aus Bronze, Eisen und Keramik gefüllt.

Die intakte Grabstätte, die unter der Schatzkammer gefunden wurde, bietet seltene Einblicke in das Leben der Nabatäer, alter arabischer Nomaden, deren Wüstenkönigreich vom vierten Jahrhundert v. Chr. bis 106 n. Chr. florierte, sagte Creasman.

„Das ist eine äußerst seltene Entdeckung – in den zwei Jahrhunderten, in denen Petra von Archäologen untersucht wurde, wurde noch nie etwas Vergleichbares gefunden“, sagte Gates. „Selbst vor einem der berühmtesten Gebäude der Welt … gibt es noch gewaltige Entdeckungen zu machen.“

Bei dem bedeutenden Fund handelt es sich nach Angaben der Forscher möglicherweise um die größte Ansammlung menschlicher Überreste, die an einem Ort in Petra gefunden wurde. Er wurde am Mittwoch in der Staffelpremiere von „Expedition Unknown“ gezeigt.

Petra erkunden, ein Weltwunder

Aufgrund seiner einzigartigen Architektur und der vielen Geheimnisse, die die Stadt noch immer umgeben, wurde Petra in den 2000er Jahren zu einem der neuen sieben Weltwunder gewählt .

Während Experten seit Jahrhunderten über den Zweck des Schatzhauses debattieren, ist die gängigste Theorie, dass das Denkmal als Mausoleum dient, obwohl im Gebäude selbst keine Skelettreste gefunden wurden, sagte Gates.

Das Schatzhaus wird jedes Jahr von Hunderttausenden von Touristen besucht und ist auch Schauplatz mehrerer Filme, vor allem als Fundort des Heiligen Grals im Film „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ von 1989.

Unter den Artefakten befanden sich mehrere Gefäße, darunter ein Skelett, das einen Keramikkelch umklammerte, der an die Form des Heiligen Grals erinnerte. „Es war wirklich dieser großartige Moment, in dem die Geschichte die Kunst imitierte“, sagte Gates.

Die Artefakte seien außerordentlich gut erhalten, sagte Creasman. Die menschlichen Überreste seien zwar intakt, aber in einem empfindlicheren Zustand als erwartet.

Ihr Zustand könne auf die Feuchtigkeit und die saisonalen Überschwemmungen in Petra zurückzuführen sein, sowie auf den porösen Sandstein, der das Grab umgibt und Feuchtigkeit eingeschlossen hat, sagte er. Einige der Skelette wurden mit Schimmel befallen.

Nur eine Handvoll Gräber, die in den letzten Jahrzehnten in Petra freigelegt wurden, enthielten unberührte Bestattungen, sagte Creasman. Grabbeschädigungen seien höchstwahrscheinlich auf Reisende zurückzuführen, die in der Wüste Schatten und Schutz suchten, fügte er hinzu.

In den beiden Gräbern, die vor zwei Jahrzehnten von Archäologen der jordanischen Altertumsbehörde unter der linken Seite der Schatzkammer freigelegt wurden , seien teilweise Skelettreste gefunden worden. Die Daten wurden jedoch nicht veröffentlicht. Daher sei unklar, wie viele Individuen gefunden wurden, sagte Creasman.

„Wir hofften, etwas zu finden, das uns mehr über die alten Menschen und Orte verrät – menschliche Überreste können in dieser Hinsicht ein wirklich wertvolles Hilfsmittel sein“, sagte Creasman. „Die Gräber in diesem Grab sind gegliedert, die Knochen wurden also nicht durchwühlt und bewegt, das ist also äußerst selten.“

Seltener Einblick in die Geschichte der alten Nabatäer

Ein Rätsel, das die Nabatäer umgibt, sind ihre Bestattungsrituale. In der Literatur wird die Gesellschaft der Nabatäer oft als egalitärer beschrieben, wobei der König stärker in die unteren Klassen integriert war als die Führer anderer Zivilisationen, sagte Creasman.

Bisher scheint es bei den gefundenen nabataäischen Gräbern keinen großen Unterschied zwischen königlichen und regulären Bestattungen zu geben, daher ist es schwierig zu sagen, ob die kürzlich entdeckten Gräber unter der Schatzkammer für die Königlichen bestimmt waren.

Die Forscher vermuten außerdem, dass viele der Textilien und Schmuckstücke, die normalerweise in nabatäischen Gräbern gefunden werden, wie Stoffumhüllungen, Halsketten und andere Perlen, die die Körper schmückten, durch die Feuchtigkeit und das in das Grab eindringende Hochwasser verloren gingen, sagte Gates.

Während die Forscher die Skelette weiter untersuchen, hoffen sie laut Creasman, dass weitere Einzelheiten darüber ans Licht kommen, wer die Menschen zu Lebzeiten waren. Die Forscher möchten die Skelette und Artefakte datieren und anhand der extrahierten DNA feststellen, ob die zwölf Skelette verwandt sind.

Weitere Analysen könnten helfen, ihre Ernährungsweise zu bestimmen und herauszufinden, ob sie körperlich tätig waren, sagte Creasman.

„Es müssen enorm wichtige Leute gewesen sein, denn wo sie begraben sind, befindet sich in so erstklassiger Lage; es ist wirklich der Haupteingang zur Stadt“, sagte Gates. „Ich denke, herauszufinden, wer sie sind, wird wirklich helfen, einen Teil der Geschichte des Schatzamtes aufzudecken.“