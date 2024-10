Schweizer Wissenschaftlerin behauptet, dass es unter dem CERN ein Portal gibt, durch das Wesen ein- und ausgehen können

Sie ist eine Schweizer Wissenschaftlerin und behauptet, dass am CERN an einem geheimen „Atomprogramm“ gearbeitet werde und dass es unter dem CERN ein Portal gebe, durch das Wesen ein- und ausgehen könnten. Die dort arbeitenden Physiker hätten ihr erklärt, dass es 17 verschiedene Dimensionen der Wirklichkeit gebe.

Dr. Astrid Stuckelberger ist eine Schweizer Wissenschaftlerin, die behauptet, dass am CERN an einem geheimen „Atomprogramm“ gearbeitet wird und dass es unter dem CERN ein Portal gibt, durch das Wesen ein- und ausgehen können. Dort arbeitende Physiker haben ihr erklärt, dass es 17 oder mehr verschiedene Dimensionen der Realität gibt.

Dr. Stuckelberger ist Wissenschaftlerin und Expertin für internationale Gesundheit. Sie hat einen Doktortitel und lehrt an den Universitäten Genf und Lausanne. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist sie eine führende Schweizer Forscherin, die mit der WHO, den Vereinten Nationen und der EU an verschiedenen Gesundheitsprogrammen gearbeitet hat.

Das steht auf ihrem LinkedIn- Profil. Sie hat zahlreiche Interviews gegeben, die ihrem Profil Glaubwürdigkeit verleihen.

Vor zwei Jahren interviewte Dr. Stuckelberger Maria Zeee auf Zeee Media. Dieses Interview wurde auf Rumble veröffentlicht, wo sie viele seltsame Dinge besprach, darunter auch die furchterregenden Experimente des CERN.

Dr. Stuckelberger behauptete, dass sich CERN mit „ Radionuklearforschung “ befasse und dass es dort viele Physiker gebe, die sehr seltsame Experimente durchführten. Sie sagte, dass Physiker vom CERN ihr sagten : „Es gibt Wesen aus Portalen, die ein- und ausgehen.“

Sie sagte: „Ja. Und sie sagten, ich meine, ich traf sie bei einem Abendessen und es waren zwei von ihnen. Und beide sagten, ja. Sie haben, wissen Sie, Beweise aus zweiter Hand, dass die Leute, die, wissen Sie, sich mit dem Higgs-Boson und dem Subatomaren beschäftigen. Also haben sie offenbar im unteren Teil des CERN dieses Portal, diese Tür, wo sie sich mit allen subatomaren Dimensionen beschäftigen.“

Dr. Stuckelberger sagte weiter: „ Sie [die Physiker] sagen, es gäbe 17 verschiedene Dimensionen der Realität. Das sagen diese Physiker und einige andere zumindest.“

Es gibt mehr Dimensionen. Wir kennen den Zeit-Raum, das dreidimensionale x, y und z in einer Grafik. Aber dann gibt es noch mehr Dimensionen, und sie spielen damit. Sie nutzen das. Und sie waren eine Gruppe, und sie hatten ein Wesen.

Sie haben mir nicht mehr darüber erzählt, wer gekommen ist, der nicht wie ein Mensch aussieht. Und dann hatten sie noch einen. Und sie haben Beweise, weil sie einen Schal hinterlassen haben.

Und wenn man sich ansieht, was jetzt im CERN vor sich geht, sieht man, dass es einen Kampf zwischen einigen Militärbehörden und Geheimdiensten gibt. Sie sagen, dass es einen Kampf um die Zeit gibt.

Sie versuchen, die Zeit zu ändern. Ich sage das nur, weil man als Wissenschaftler so etwas Wichtiges nicht sagen kann, denn wenn man mit den kleinen, kleinsten Energien auf der Erde umgehen kann, kann man sich vorstellen, dass man durch andere Dimensionen gehen kann.“

Die Behauptungen von Dr. Stuckelberger sind bizarr und wir haben keine Beweise, um sie zu akzeptieren oder zu widerlegen. Die Geschichten über interdimensionale Portale werden hauptsächlich in der Fiktion diskutiert, aber einige Konzepte in der Wissenschaft berühren ähnliche Ideen.

Wissenschaftler diskutieren über Wurmlöcher, theoretische Strukturen in der Raumzeit, die einigen Interpretationen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Stringtheorie zufolge möglicherweise weit entfernte Punkte im Universum oder sogar verschiedene Dimensionen durch einen tunnelartigen Durchgang verbinden könnten.

Vielleicht gibt es auf der anderen Seite andere Lebensformen… Wer weiß, aber… Michio Kaku erklärt das Konzept des Multiversums: Es gibt unsichtbare Kreaturen unter uns (Vielleicht kann ein Portal ihnen einen Weg ebnen).

Was die Behauptungen von Dr. Stuckelberger betrifft, habe ich eine seltsam ähnliche Geschichte gefunden, die vor etwa fünf Jahren auf Reddit von einem Benutzer gepostet wurde, der behauptete, ein Spitzenwissenschaftler am CERN zu sein . Ich möchte nicht, dass Sie das ernst nehmen, aber es stimmt mit dem überein, was Dr. Stuckelberger gesagt hat.

Diese Geschichte wurde in r/nosleep mit 18 Millionen Abonnenten veröffentlicht. Die Zusammenfassung dieses Benutzerbeitrags lautet: Ein schwerwiegender Fehler könnte die Menschheit gefährdet haben. Das Team des Wissenschaftlers arbeitete mit dem Large Hadron Collider (LHC), um Teilchen zu untersuchen.

Am 22. März 2019 führte ein kleiner Fehler im Startcode des LHC dazu, dass ein ungewöhnliches gelbes Licht die Anlage erfüllte. Das Team bemerkte eine dunkle, außerirdische Kugel, die schnell verschwand. Nachfolgende Experimente mit ähnlichen Kugeln führten zu gefährlichen Ergebnissen.

Ein in einem der Hohlräume getesteter Metallstift wies eine extrem hohe Strahlung auf und tötete zehn Forscher. In den Hohlraum geschickte Drohnen verloren sofort die Verbindung.

Bei einem kürzlich durchgeführten Test tauchte statt des erwarteten Lichts eine große schwarze Gestalt aus der Leere auf und kommunizierte telepathisch. Sie drohte, die Menschheit zu vernichten, indem sie in ihre Welt eindrang.

Dieser Vorfall ereignete sich vor einer Woche. Die Lage ist ernst und es besteht Sorge um die Sicherheit vieler Menschen.

„Eine schwarze Gestalt begann aus der großen Leere aufzutauchen. Obwohl sehr menschlich, war dieses „Ding“ alles andere als menschlich.

Es hatte keine Merkmale, gab starke Vibrationen ab und war so massiv, dass es sich ducken musste, um aus der Leere herauszukommen. Viele Forscher brachen beim Anblick dieses Dings zusammen, und dann sprach es.

Wir alle hörten es klar wie der Tag in unseren Köpfen, wir alle hörten das glühende statische Geräusch, als die Worte in unseren Köpfen zu spielen begannen.

„Ihr Kreaturen habt in unserer Welt keinen Platz. Eure Vernichtung war in Stein gemeißelt, als ihr das Tor zu unserer Dimension geöffnet habt. Wir werden eure Art auslöschen, da euer Wissen um unsere Existenz uns bedroht. Dies ist keine Warnung, sondern ein Versprechen.“

Im Jahr 2022 veröffentlichte Vice diesen Artikel in … „CERN verursacht kollektiven Massenwahn durch die Schaffung von Portalen zu anderen Dimensionen?“

Die Theorie besagt, dass Wissenschaftler des CERN im Jahr 2012 versuchten, das Higgs-Boson-Teilchen zu untersuchen, als etwas schiefging. Der Theorie zufolge verursachten ihre Experimente einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum, der unser Universum zerstörte und uns in ein Paralleluniversum versetzte.

Dieses neue Universum ist ein experimentelles und gehört einem unbekannten Wesen. Man nimmt an, dass dies die Ursache des sogenannten „ Mandela-Effekts “ und anderer paranormaler Aktivitäten ist.

Die Theorie besagt weiter, dass das CERN Quantenverschränkung nutzte, um die Lücke zwischen den beiden Universen zu überbrücken und uns in dieses neue Universum zu versetzen.

Die Theorie kommt zu dem Schluss, dass das Universum, in dem wir leben, nicht unser eigenes ist, sondern ein experimentelles Universum, das einem unbekannten Wesen gehört. Dieses Wesen, so wird angenommen, manipuliert das Universum, um die Auswirkungen seiner Experimente zu untersuchen. Dies ist die Ursache des Mandela-Effekts und anderer paranormaler Aktivitäten.

Clara Nellist, eine Teilchenphysikerin, die am ATLAS-Projekt des CERN arbeitet , erläuterte dieses Phänomen und sagte, sie verstehe die Beweggründe der Leute.

„Ich verstehe die Neugier und den Versuch, die Mandela-Effekte zu verstehen, vollkommen. Menschen haben eine starke Erinnerung daran, was sie denken, was etwas war, und dann einen Kontrast zu dieser Erinnerung zu sehen, kann ziemlich erschütternd sein … Ich denke, wir sollten [bis zu einem gewissen Grad] geehrt und glücklich sein, dass wir die Fantasie der Menschen anregen, denn wir stehen an der Spitze der Wissenschaft . Die Menschen interessieren sich für das, was wir tun.“

„Meiner Meinung nach machen manche Dinge, an die man sich falsch erinnert, mehr Sinn als das, was sie hätten sein sollen“, sagte sie. „Ich kann verstehen, dass sich mehr Leute die Schreibweise von etwas auf eine bestimmte Weise merken, weil es intuitiver ist.“ Dies ist eine beliebte Theorie, warum sich Leute „ Berenstein Bears“ statt „Berenstain Bears“ merken – es macht einfach mehr Sinn als „ Berenstein “, weil Berenstein ein relativ häufiger Name ist.

Nellist sagte, dass die Forschung, die CERN am LHC betreibt, zwar bahnbrechend sei, sie aber lediglich „Kollisionen nachbilden, die in unserer Atmosphäre ständig passieren“ und zwar in einer kontrollierten Umgebung. „Seit Milliarden von Jahren passiert das in unserem Universum“, sagte sie.

Die Fragen, die theoretische Physiker zu beantworten versuchen, sind in gewisser Weise mit den Fragen verwandt, die Verschwörungstheoretiker und Hobbyforscher zu beantworten versuchen, auch wenn sie dabei völlig unterschiedliche Wege gehen. Seriöse Wissenschaftler, Quantenphysiker und theoretische Physiker haben Hypothesen über mehrere Universen, Wurmlöcher, Teleportation, die Vorstellung, dass die Realität eine Simulation ist, zusätzliche Dimensionen und so weiter aufgestellt.

Mehr über die Grundlagen der Physik zu lernen, um Wissenslücken zu schließen und zu verstehen, wie einige dieser Phänomene funktionieren könnten, ist Teil der Mission des CERN, aber das bedeutet nicht, dass das CERN diese Dinge verursacht.

