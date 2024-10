Verbotene Archäologie: Was verbirgt sich in Chinas Lop Nur-Region?

Das in China gelegene Lop Nur ist nach wie vor eine der rätselhaftesten Regionen der Welt.

Diese als Verbotene Zone bezeichnete trockene Landschaft umfasst antike Städte und Gräber, die jahrhundertelang durch Flugsand verdeckt waren.

Einst ein lebendiges Ökosystem, das von den Flüssen Tarim und Peacock genährt wurde, dient dieses verlassene Gebiet heute als stilles Zeugnis sowohl der Menschheitsgeschichte als auch der unaufhaltsamen Veränderungen, die durch Naturgewalten hervorgerufen wurden.

Es stellt sich die Frage: Welche Geheimnisse bleiben unter seinem windgepeitschten Gelände verborgen?

Warum ist es verboten dort zu forschen?

Lageplan von Lop Nur, Ruinen von Städten, die vor dem 6. Jahrhundert existierten, und angrenzende Regionen, adaptiert von Zhang et al. (2021).

Die Ruinen der Stadt Loulan liegen 20 km westlich von Lop Nur; die Stadt LK liegt 60 km südlich von Loulan. Die verlassene Zentralroute der alten Seidenstraße ist durch die gestrichelte rote Linie dargestellt.

Studienregion Lop Nur, Provinz Xinjiang, China Studienschwerpunkt Lop Nur war ein riesiger Playa, ein historischer See im östlichen Tarimbecken im Nordwesten Chinas.

Das Einzugsgebiet des Sees spielte eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Oasenstaaten in der frühen christlichen Zeitrechnung, wie zum Beispiel dem alten Königreich Loulan. Die Geschichte der Seedynamik ist jedoch noch ungeklärt…

Die Multi-Proxy-Aufzeichnungen von Lop Nur zeigen, dass feuchte Bedingungen zwischen 2300 und 2100 v. Chr. das alte Königreich Loulan ernährten, bis die Austrocknung begann (Liu et al., 2016b(Liu et al., 2016cYang et al., 2006).

Die historischen Veränderungen des Seespiegels fielen mit dem Zusammenbruch des alten Königreichs Loulan zusammen, was zeigt, dass die Dynamik der hydrologischen Bedingungen im Einzugsgebiet einen direkten Einfluss auf den Rückgang der menschlichen Besiedlung in Trockengebieten haben könnte (Li et al., 2018; (Shao et al., 2022) .

