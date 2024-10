Wer ist der Dunkle Demiurg? Die andere Seite des Schöpfers, der Seelen in physischen Körpern im materiellen Universum gefangen hält

In unserer Welt hat man oft den Eindruck, dass höhere Mächte alles akribisch planen und kontrollieren.

Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass sich dahinter vielleicht etwas Dunkleres und Rätselhafteres verbirgt?

Es wird oft gesagt, dass Gott Güte und Liebe verkörpert. Doch wenn man die Ereignisse in der Welt beobachtet, drängt sich die Frage auf: „Stimmt das? Verkörpert Gott wirklich diese Eigenschaften?“

Die Lehren des Gnostikers bieten eine alternative Sichtweise auf Gott und die Schöpfung und decken rätselhafte Aspekte auf, die von herkömmlichen Religionen oft ignoriert werden.

Gnostizismus und seine Lehren

Der Gnostizismus entstand als philosophische und religiöse Bewegung in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung.

Seine Anhänger, bekannt als Gnostiker, glaubten, dass die Welt nicht die Schöpfung einer höchsten, gütigen Gottheit sei, wie traditionelle Religionen behaupten. Vielmehr gingen sie davon aus, dass die Welt vom Demiurgen erschaffen wurde, einem untergeordneten und despotischen Wesen, dem sie die Schuld für das Leid und die Nöte der Menschheit gaben.

Im gnostischen Glauben stellt der Demiurg den Inbegriff der Unvollkommenheit und Böswilligkeit dar und steht im krassen Gegensatz zum wahren Gott, dem ultimativen Schöpfer, der die materielle Welt transzendiert.

Der bösartige Demiurg schuf die Menschheit nicht, damit sie gedeihen kann, sondern damit sie endloses Leid und Qual erdulden muss. Er wird für die Habgier, die exzessive Gier und die Wildheit verantwortlich gemacht, die die Menschheit plagen.

Namen des dunklen Demiurgen

Im gnostischen Glauben wird der Demiurg mit verschiedenen Namen bezeichnet, darunter Jaldabaoth, Saklas und Samael. Dieses Wesen wird als blind, begrenzt und grob dargestellt und symbolisiert die fehlerhafte und eingeschränkte Natur der materiellen Welt.

Im krassen Gegensatz zum allmächtigen und mitfühlenden Gott wird der Demiurg von den Gnostikern als unterdrückerischer Herrscher gesehen, dessen Schöpfung voller Leid und Ungerechtigkeit ist. Die wahre Gottheit transzendiert nach gnostischem Gedankengut den Demiurgen und zielt darauf ab, die Menschheit von seiner Herrschaft zu befreien.

Daher schickte das höchste Wesen Christus auf die Erde, um den Menschen dabei zu helfen, wahres Wissen zu erlangen und Erlösung zu finden.

Der Erfolg von Christi Mission bleibt ein Streitthema. Wenn man jedoch bedenkt, dass es seit seiner Ankunft keine bedeutenden Veränderungen gegeben hat, scheint die Mission unerfüllt zu sein. Bestimmte Glaubensrichtungen vertreten allgemein die Ansicht, dass der Messias noch nicht auf der Erde angekommen ist und dass dieses Ereignis der Menschheit noch bevorsteht.

Der Fall der Sophia und die Geburt des Demiurgen

Gnostische Texte berichten, dass Sophia, ein höchstes Wesen, ohne die Zustimmung ihres göttlichen Partners handelte, was zur Erschaffung des Demiurgen führte.

Dieses Wesen war so fehlerhaft, dass Sophia es aus dem Pleroma, dem Reich des Lichts und der Vollkommenheit, in die Dunkelheit verbannte.

Der Demiurg, dargestellt als monströses Wesen mit schlangenartigem Körper und Löwenkopf, verkörpert das Böse und die Zerstörung.

Sophias Fall und die Entstehung des Demiurgen sind in der gnostischen Kosmologie von zentraler Bedeutung und bieten eine Erklärung für die Unvollkommenheit der materiellen Welt.

Archonten: Diener des Tyrannen

Der Demiurg wollte nicht nur die materielle Welt beherrschen. Er ließ eine Armee von Archonten erstehen , Wesen mit menschenähnlichen Körpern, aber animalischen Gesichtern.

Diese Archonten führten den Willen des Demiurgen aus, überwachten verschiedene Facetten der Existenz und behinderten das spirituelle Wachstum des Menschen.

Die Gnostiker betrachteten die Archonten als Gegner, die den Weg zur Erleuchtung und Freiheit versperrten. Sie glaubten, dass das Erkennen und Bekämpfen dieser Wesenheiten für die spirituelle Erhebung und das Erreichen des Pleroma – eines Reiches des Lichts und des Gleichgewichts – unerlässlich sei.

Der Demiurg und der Gott der Bibel

Ein umstrittener Aspekt der gnostischen Theologie ist die Gleichsetzung des Demiurgen mit dem im Alten Testament dargestellten Gott .

Die Gnostiker behaupteten, dass die Darstellung Gottes in diesen Schriften, die von Grausamkeiten und mangelndem Verständnis geprägt sei, seine tyrannische Natur offenbare.

Sie interpretierten diese Beschreibungen als Beweis dafür, dass der Demiurg und nicht der höchste Schöpfer die Welt erschaffen hatte. Für die Gnostiker untermauerte dies ihre unorthodoxe christliche Interpretation und unterstrich die Suche nach einem tieferen und authentischeren Verständnis von Gott.

In ihren Reden findet man folgende Begründung:

Wir Werden Nicht Gerettet, Weil Wir Irgendwelche Werke Tun, Sondern Weil Wir An Das Opfer Jesu Christi Glauben Und Dieses Opfer Durch Reue Annehmen. Aber Keine Äußeren Riten Und Frömmigkeit Können Einen Menschen Retten. Das Christentum Ist Eine Persönliche Beziehung Zu Christus

Einige Gnostiker betrachten die christlichen Riten und die Priesterhierarchie als überflüssig und unnötig. Gleichzeitig umfassen die Lehren der Gnostiker häufig Magie, esoterisches Wissen und verbotene Lehren, die häufig die Entwicklung zahlreicher Sekten fördern.

Erlösung durch Gnosis

Der Gnostizismus vertritt die Ansicht, dass Erlösung nur durch Gnosis erreicht werden kann, ein geheimes und esoterisches Verständnis des Universums und seiner göttlichen Elemente.

Sie glauben, dass nur diejenigen, die mit diesem Wissen ausgestattet sind, sich vom Einfluss des Demiurgen und seiner Archonten befreien können.

In der gnostischen Tradition wird Christus als Vorbote des Höchsten Gottes gesehen, der den Menschen hilft, das wahre Wesen der Existenz und den Weg zur Befreiung zu verstehen.

Laut gnostischer Lehre können die befreiten Geister über die sieben Sphären hinaus aufsteigen, die Barrieren der Archonten überwinden und das Pleroma erreichen, ein Reich des Lichts und der Eintracht.

Was können wir hier sagen

Das Wesen der Religion ist grenzenlos und Menschen neigen dazu, an das zu glauben, was ihnen am besten passt.

Die Lehren des Gnostikers bieten eine tiefe und rätselhafte Perspektive auf die Erschaffung der Welt und die göttliche Natur. Sie stellen etablierte religiöse Überzeugungen in Frage und stellen die Welt als das Werk eines fehlerhaften und despotischen Demiurgen dar.

Für Gnostiker liegt die Erlösung im Streben nach Wissen und der Erkenntnis der wahren Natur der Realität, was innere Konflikte und spirituelles Erwachen mit sich bringt. In einem modernen Kontext, in dem viele nach Antworten auf den Sinn des Lebens und den Grund des Leidens suchen, kann die gnostische Philosophie eine überzeugende Alternative darstellen, die die Suche nach tieferem Verständnis anregt.

Wie ein weiser Mann sagte:

„Wahres Wissen ist das Licht, das in der Dunkelheit der Unwissenheit den Weg erhellt.“

Wer sein Wissen ausschließlich aus der Bibel bezieht, wird vielleicht unzufrieden sein, weil er darin nur eine von unzähligen Interpretationen verschiedener Religionen und Lehren sieht. Manche bezeichnen die Wissenschaft und ihre Theorien sogar als die neue Religion des 21. Jahrhunderts.

Doch wie immer bleibt die Wahrheit schwer zu fassen, lauert oft in der Nähe und ist vor neugierigen Blicken verborgen.