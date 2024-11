Elon Musk sagt, dass es bald möglich sein wird in nur 30 Minuten mit atemberaubender Geschwindigkeit von London nach New York zu reisen (Video)

SpaceX hat ein Werbevideo veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie es funktionieren würde.

Elon Musks SpaceX könnte mit seinen umwerfenden Plänen, Passagiere von überall auf der Welt von Stadt zu Stadt zu transportieren, unsere Art zu reisen praktisch revolutionieren.

Das Unternehmen des Milliardärs hat mit „Starship“ die leistungsstärkste Rakete der Welt entwickelt, er wird sie jedoch nicht nur für Flüge ins All verwenden .

Musk sagt, dass die Rakete nicht nur zu Sternen und Planeten fliegen kann, sondern auch die Flugdauer drastisch verkürzen könnte . So könnte ein Flug von London nach New York in nur 29 Minuten stattfinden. Sehen Sie sich das Video unten an:

Die riesige Rakete werde 1.000 Passagiere befördern können und in weniger als einer Stunde jeden Ort der Erde erreichen können, teilte das Unternehmen mit.

SpaceX sagt außerdem, dass die meisten Langstreckenflüge weniger als 30 Minuten dauern werden.

Das Ganze soll so funktionieren, dass die Passagiere in ein Boot steigen und zum Standort der Rakete fahren, die dann auf einer Plattform im Meer startbereit wäre, wie aus dem Werbevideo hervorgeht.

Der Twitter-Nutzer @ajtourville teilte den Clip und deutete an, dass SpaceX während der Präsidentschaft von Donald Trump eine Genehmigung der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten könnte .

Er schrieb: „Unter Trumps FAA könnte @SpaceX in einigen Jahren sogar die Zulassung für Starship Earth to Earth erhalten – das Menschen in weniger als einer Stunde von jeder beliebigen Stadt auf der Erde in jede andere Stadt bringen könnte.“

Woraufhin Musk antwortete: „Das ist jetzt möglich.“

Die Höchstgeschwindigkeit der Rakete würde bis zu 27.000 km/h betragen, während eines der schnellsten Verkehrsflugzeuge nur etwa 1.061 km/h erreichen würde. Ein ziemlicher Unterschied.

Doch schon 2019 twitterte Musk: „1000, da alle Sitze in der Economy Class wären und weder Toiletten, Pilotenbereiche noch Speiseküchen erforderlich wären.“

„Die meisten Flüge würden nur 15 bis 20 Minuten dauern. Im Grunde genommen ist es eine Interkontinentalrakete, die mit Mach 25 fliegt und landet.“

Auf die Frage, ob sich die Leute während des Fluges bewegen könnten, antwortete er: „Das wäre unklug. Wahrscheinlich bräuchte man einen Rückhaltemechanismus wie bei Disneys Achterbahn Space Mountain. Würde sich in vielerlei Hinsicht ähnlich anfühlen wie Space Mountain, aber man würde auf einem anderen Kontinent aussteigen.“

Flugzeiten des Raumschiffs

London nach New York – 29 Minuten

New York nach Paris – 30 Minuten

Honolulu nach Tokio – 30 Minuten

Tokio nach Delhi – 30 Minuten

Sydney nach Singapur – 31 Minuten

LA nach London – 32 Minuten

London nach Hongkong – 34 Minuten

London nach Kapstadt – 34 Minuten

Sydney nach Delhi – 36 Minuten

New York nach Sydney – 49 Minuten

Under Trump’s FAA, @SpaceX could even get Starship Earth to Earth approved in a few years — Taking people from any city to any other city on Earth in under one hour. pic.twitter.com/vgYAzg8oaB — ALEX (@ajtourville) November 6, 2024

Mehr über geheime Technologie lesen Sie in den Büchern „DUMBs“ oder „DUMBs 2“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“