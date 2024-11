Vier in Tunneln lebende Kryptiden folgen demselben elektromagnetischen Muster (Video)

Kryptiden sind mysteriöse Kreaturen, die oft mit Folklore, Mythologie und urbanen Legenden in Verbindung gebracht werden.

Obwohl ihre Existenz wissenschaftlich nicht bestätigt ist, schließt der Mangel an konkreten Beweisen nicht unbedingt die Möglichkeit aus, dass sie real sein könnten.

Nehmen wir zum Beispiel den Nightcrawler. Laut der Überlieferung der amerikanischen Ureinwohner sind diese unheimlichen, dünnen, aufrecht stehenden Kreaturen ohne Arme seit Jahrhunderten Teil der Legende.

Im Jahr 2011 zeigten mehrere Überwachungskameras Aufnahmen ähnlicher Wesen, die lautlos durch die Nacht liefen.

Ein weiteres Beispiel betrifft eine seltsame, nicht identifizierte Kreatur, die beim Klettern am Rand einer Klippe in der Nähe des isländischen Wasserfalls Dettifoss beobachtet wurde.

Solche Sichtungen nähren den Glauben, dass es Kryptiden geben könnte.

Nun deuten neue Erkenntnisse auf etwas noch Beunruhigenderes hin. Unter den Pine Barrens in New Jersey liegt ein riesiges Netzwerk von Höhlen, die elektrische Energie aussenden – ein Phänomen, das sich in Sedimentgestein nicht erklären lässt.

Wissenschaftler entdeckten ähnliche Formationen in West Virginia, Oklahoma und im Kongobecken.

Interessanterweise ist jede Stätte mit ihrem eigenen legendären Kryptiden verbunden:

Der Jersey-Teufel (New Jersey)

Das Flatwoods-Monster (West Virginia)

Das Adair-Biest (Oklahoma)

Mokele-Mbembe (Kongobecken)

Noch bizarrer ist, dass diese unterirdischen Gitter perfekt ausgerichtet sind und ein wachsendes mathematisches Muster bilden. Die Tunnel scheinen auf einen zentralen Punkt zuzulaufen, als folgten sie einem antiken Muster.

Regierungsforscher deckten noch ein letztes, erschreckendes Detail auf: Die elektrischen Muster sind nicht zufällig. Sie bilden präzise, ​​sich wiederholende Sequenzen – die viel zu geordnet sind, um auf natürliche Weise aufzutreten.

Könnten diese Tunnel Hinweise auf eine kryptische Verbindung sein? Oder lauert unter der Oberfläche etwas noch Geheimnisvolleres?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=P3GtA7n7sMs