„Große Finsternis“: Erkenntnisse zu globalen Katastrophen der Erdgeschichte

Das Thema globaler Katastrophen in der Geschichte bleibt in der Mainstream-Wissenschaft ein gewisses Tabuthema.

Einige Wissenschaftler geben jedoch zu, dass es in der fernen Vergangenheit auf der Erde zu solchen Katastrophen gekommen ist. Darüber hinaus unterstützen einige unabhängige Forscher diese Hypothese.

Legenden und Mythen aus verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt erzählen von mindestens einer gewaltigen Katastrophe in der Geschichte der Erde.

Trotz ihrer Unterschiede, die durch geografische Lage und kulturelle Traditionen geprägt sind, haben diese Geschichten gemeinsame Elemente, die es uns ermöglichen, das Szenario einer einst monumentalen Katastrophe zusammenzusetzen.

Der Vorbote war das Auftauchen feuriger Wesen, die das Licht von Mond und Sonne verdunkelten. Diese Wesen stürzten mit ohrenbetäubendem Lärm ins Meer und auf die Erde.

Ihr Absturz war gekennzeichnet durch blendende Blitze, „Bergfeuer“ und „Flammen, die bis zum Himmel reichten“, während donnerndes Brüllen und Beben weltweit widerhallten.

Nach einer gewissen Zeit (etwa einem Monat) brach eine „große Dunkelheit“ aus. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig (die Angaben variieren) strömten riesige Wassermengen vom Himmel, was zu einem katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels führte.

Die Katastrophe gipfelte in strengen Frösten, die dazu führten, dass die letzten Überlebenden an Kälte und Hunger starben.

In den Jahren 1978-1979 und 1983 führten die amerikanischen Wissenschaftler C. Sagan und P. Crutzen zusammen mit dem sowjetischen Akademiker NN Moiseev unabhängig voneinander Computersimulationen durch, um die möglichen Folgen eines mittelgroßen Atomkriegs zu berechnen.

Sie kamen zu dem Schluss, dass ein solcher Konflikt nicht nur lokal zu Abkühlung und Dunkelheit unter einzelnen Wolken führen würde, sondern zu einer globalen „nuklearen Nacht“ oder einem „nuklearen Winter“, der etwa ein Jahr andauern würde.

Ihren Berechnungen zufolge würde die Erde in Dunkelheit gehüllt sein, da Hunderte Millionen Tonnen Erde, Rauch von kontinentalen Bränden sowie Asche und Ruß von brennenden Städten und Wäldern das Sonnenlicht blockieren würden.

Dies würde eine drastische Abkühlung und eine völlige Umstellung der atmosphärischen Zirkulation zur Folge haben, was innerhalb von etwa sechs Monaten zu massiven Überschwemmungen auf kontinentaler Ebene führen würde.

Die Beschreibung der Folgen eines Atomkonflikts durch die Wissenschaftler erinnert auffallend an die Szenarien großer Katastrophen, die in mündlichen Überlieferungen erhalten geblieben sind.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Vorhersagen auf Daten zu einem mittelgroßen Atomkrieg mit 5.000 Megatonnen basieren. Gleichzeitig gibt es Theorien, die besagen, dass die letzte derartige Katastrophe vor etwa 12.000 Jahren stattfand und durch den Einschlag kosmischer Körper verursacht wurde und nicht durch einen Atomkrieg in der Antike .

Die Beschreibungen von „Vorboten“, die „feurigen Körpern, die Mond und Sonne verdunkeln“ ähneln, ähneln Asteroideneinschlägen oder Kollisionen von Kometenfragmenten.

Es ist denkbar, dass sich eine solche Katastrophe vor etwa 12.000 Jahren ereignete. Wir können jedoch der Behauptung widersprechen, dass ähnliche Katastrophen, wenn auch in kleinerem Maßstab wie die von N. Moiseev, C. Sagan und P. Crutzen beschriebenen, in späteren Epochen nicht vorkamen.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass diese Katastrophen „von Menschen verursacht“ waren und wahrscheinlich durch den Einsatz von „Kometenwaffen“ gegen die Menschheit verursacht wurden.

Es ist kein Zufall, dass nach dieser Katastrophe die Anunnaki, die in den sumerischen Epen dargestellt werden, und bestimmte Elohim aus jüdischen Schriften auf der Erde erschienen. Der Bibelgelehrte M. Biyino, der mehrere Jahrzehnte damit verbrachte, alte jüdische Texte für den Vatikan zu übersetzen und dabei Berichte über diese Elohim und ihre Taten entdeckte, geht übrigens davon aus, dass die sumerischen Anunnaki und die jüdischen Elohim identische Wesen sind, eine Theorie, die er in einer seiner Veröffentlichungen näher erläutert.

Was die Spuren „vergangener Atomkriege“ betrifft, so ist dies nicht ganz unwahrscheinlich. Tatsächlich gab es Mitglieder einer geheimen wissenschaftlichen Expedition unter der Schirmherrschaft des sowjetischen Militärs in Sibirien, die angeblich Beweise für einen alten „Atomkrieg“ entdeckten.

Darüber hinaus haben unabhängige Forscher einen in den königlichen Archiven aufgezeichneten Vorfall detailliert beschrieben, bei dem es um einen „feurigen Boliden“ ging, der 1830 auf Tula fiel und dessen Folgen denen eines Atomschlags ähnelten.

Darüber hinaus veranlassten jüngste Entdeckungen ungewöhnlicher Gräber im Zentrum von Tula während der Bauarbeiten unabhängige Forscher dazu, Bodenproben von der Stätte zu analysieren, die Anzeichen nuklearer Kontamination zutage förderten.

Die aufgezeichneten Krankheiten nach dem Absturz des Boliden weisen eine frappierende Ähnlichkeit mit den Symptomen einer „Strahlenkrankheit“ auf.

Man sollte nicht voreilige Schlüsse ziehen. Untersuchungen einiger Wissenschaftler am Ort der Vitim-Explosion zu Beginn dieses Jahrhunderts ergaben, dass die Explosion durch den Einschlag eines Kometenfragments verursacht wurde. Noch wichtiger ist, dass die Forscher am Explosionsort Spuren von Radioaktivität entdeckten, darunter schwach radioaktive Isotope und andere Substanzen, von denen man bisher dachte, sie seien ausschließlich in künstlichen Kernreaktoren vorhanden.

Dieses Ergebnis passt gut zu dem Auftreten von „Strahlenkrankheit“ unter den Bewohnern nach dem Bolideneinschlag in Tula, bei dem Radioaktivität im Boden festgestellt wurde. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Einschlag eines Kometenfragments die Ursache war. Wir hegen jedoch den starken Verdacht, dass diese Katastrophe auch „menschengemacht“ sein könnte.

Außerdem verschwand der Komet Biela, wie Wissenschaftler feststellten, Mitte des 19. Jahrhunderts. Als er 1846 das letzte Mal gesehen wurde, war er bereits in zwei große Teile zerbrochen. Unabhängige Forscher haben die Katastrophe Mitte des 19. Jahrhunderts, die weltweit die unteren Stockwerke von Gebäuden unter sich begrub, mit dem Einschlag der zerbrochenen Fragmente dieses Kometen in Verbindung gebracht.

Diese Katastrophe geschah, wie der Zerfall des Kometen, nicht sofort. Die Fragmente, die von der Schwerkraft der Erde angezogen wurden, fielen nacheinander herab. Man spekuliert, dass diese Fragmente auch die mysteriösen Brände entzündet haben könnten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit Steinstädte vernichteten.

Im Übrigen gibt es aus der Zeit einer weiteren Katastrophe, die sich laut vielen Indizien zwischen 1492 und 1502 ereignet hat, nicht nur Berichte über zahlreiche Katastrophenereignisse, sondern auch Aufzeichnungen über Kometensichtungen und den Absturz verschiedener „Boliden“.

Die genaue Natur von Kometen und das Vorhandensein schwach radioaktiver Isotope oder anderer Substanzen, die denen in künstlichen Kernreaktoren ähneln, ist noch nicht vollständig verstanden. Wissenschaftler haben jedoch beobachtet, dass bestimmte Kometen Verhaltensweisen wie kontrollierte Objekte aufweisen und zu plötzlichen Änderungen ihrer Bewegungsbahn fähig sind. Die Hypothese, dass eine externe Kraft nukleare Antriebssysteme nutzen könnte, um diese Kometen zu lenken, ist faszinierend.

Ein solches Konzept führt zu Spekulationen über „Kometenwaffen“, die gegen die Menschheit eingesetzt werden und möglicherweise für katastrophale Ereignisse in der Geschichte verantwortlich sind. Dazu gehören das „Jahr ohne Sommer“ im frühen 19. Jahrhundert, die „Kleine Eiszeit“ in Europa und die „lokale Tatarenflut“, auf die in den Werken von Athanasius Kircher Bezug genommen wird.

Bestimmte Personen, die oft als bezahlte Schwätzer wahrgenommen werden, sind eifrig bemüht, uns davon zu überzeugen, dass „die Katastrophen der Vergangenheit nicht stattgefunden haben“, was den Verdacht ihrer künstlichen Natur nur noch verstärkt. Darüber hinaus scheinen sie mit einer der Menschheit feindlich gesinnten Kraft verbunden zu sein, die die offizielle Wissenschaft und Geschichte durch geheime „priesterliche Strukturen“ manipuliert, die ihren Interessen dienen. Diese Strukturen mit ihrem Dogmatismus und ihrem Beharren auf blindem Glauben an ihre „offiziellen“ Lehren sind von den Geistlichen verschiedener Religionen nicht zu unterscheiden.

Dies sind zwar nur indirekte Hinweise auf eine solche Theorie, aber allein die Existenz eines „Tabus“, das dieses Thema umgibt, ist bezeichnend. Aus diesem Grund ziehen es einige unabhängige Forscher und Gelehrte vor, Diskussionen über historische Katastrophen zu umgehen, um dem Einfluss dieser „priesterlichen Strukturen“ zu entgehen. Um jedoch die Wahrheit über unsere Geschichte aufzudecken, müssen wir uns auf unseren eigenen Verstand verlassen und nicht auf den blinden Glauben, der oft als Ersatz für authentisches Wissen präsentiert wird.

