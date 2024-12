Im Inneren des streng geheimen, abgesperrten Geländes Großbritanniens, bekannt als „Englands Area 51“ (Video)

Obwohl Area 51 ein bekannter Ort ist, der für viele Verschwörungstheorien verantwortlich ist, wissen viele Leute wahrscheinlich nicht, dass es in Großbritannien offenbar auch eine eigene Version davon gibt.

UFO-Fans waren von Area 51 und ihrem Verdacht auf Außerirdische so begeistert, dass sie 2019 sogar einen Massenangriff auf die Anlage veranstalteten.

Die britische Version hat jedoch nicht so viel Aufsehen erregt, obwohl sich dort eine Kultanhängerschaft aus Leuten gebildet hat, die glauben, dass sie für seltsame Zwecke verwendet wird.

Was also passiert wirklich hinter der verschlossenen Fassade?

RAF Rudloe Manor, früher bekannt als RAF Box, ist seit zwei Jahrzehnten verlassen und hat, obwohl es zwischen den Siedlungen Box und Corsham in Wiltshire versteckt liegt, einen gewissen Ruf.

Das als „Englands Area 51“ bekannte Anwesen verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk aus Tunneln und Bunkern, die im Laufe der Jahre für unterschiedliche Zwecke genutzt wurden.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Rudloe Manor von der Operationsgruppe der RAF zur Filterung von Informationen über feindliche Aktivitäten genutzt.

Außerdem befand sich hier früher eine Zivilschutzabteilung, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges für die Überwachung von Strahlengefahren und nuklearen Risiken zuständig war.

Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass der Ort tatsächlich für die UFO-Forschung und die Kontaktaufnahme mit Außerirdischen genutzt wurde.

Das vielleicht bekannteste Gerücht besagt, dass dort die Überreste eines außerirdischen Raumschiffs und seiner außerirdischen Besatzung verborgen seien.

Die Theorie wurde erstmals von der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Kilgallon aufgestellt. Sie behauptete, der Crash habe sich in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ereignet.

Sie behauptete, sie sei von einem hochrangigen britischen Beamten über den Vorfall informiert worden, der jedoch anonym bleiben wollte.

Obwohl es nicht bestätigt ist, dass der Standort für UFO-Untersuchungen genutzt wurde, und das Verteidigungsministerium derartige Behauptungen sogar zurückgewiesen hat, berichtete Sky History im Jahr 2007, dass freigegebene Geheimakten im Nationalarchiv darauf schließen ließen, dass der Standort in den 1950er Jahren für diesen Zweck genutzt wurde.

Also … waren die Verschwörungen wahr?

In der Veröffentlichung wurde dann darauf hingewiesen, dass das Gelände, obwohl es nicht mehr aktiv vom Verteidigungsministerium genutzt wird, noch immer eingezäunt und streng bewacht sei.

Dieses eigenartige Detail bedeutet, dass die Verschwörungen rund um diese Website niemals wirklich aussterben werden.

Der Folklore-Enthusiast Neil Cartwright glaubt fest an diese Verschwörungen und erklärte gegenüber Sky History: „Wir alle vermuteten, dass dies in Rudloe Manor geschah, aber sie operierten jahrzehntelang unkontrolliert als geheime Organisation und wurden dem britischen Steuerzahler gegenüber nie zur Rechenschaft gezogen.“

„Ich werde diese Geschichte in den nächsten Jahren auf jeden Fall im Auge behalten.“

In einem YouTube-Video von History, in dem die Theorien beschrieben werden, zeigten sich die Leute in den Kommentaren davon überzeugt, dass alles wahr ist.

Ein Anwohner schrieb: „Ich lebe in Corsham und ein Teil meiner Familie lebt direkt neben dem CCC und sie haben einen Eingang in ihrem Garten, aber dieser ist von der Armee abgesperrt. Ich habe mich immer gefragt, was sie uns nicht zeigen wollen.“

Andere wiesen jedoch darauf hin, dass es sich angeblich um ein Datenzentrum der Marine handele, das wichtige strategische Informationen enthalte.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=LcUc_bgRFLg&t=4s