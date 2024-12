Bitcoin-Experte: Mann, der versehentlich 687 Millionen Euro Jackpot verloren hat, könnte mit „Schlüsselwörtern“ gerettet werden

Ein Typ, der seine Bitcoins verloren hat und sagt, dass ein vergrabenes Vermögen nur darauf wartet, geborgen zu werden, könnte es laut einem Experten möglicherweise auf andere Weise zurückbekommen.

James Howells behauptet, er habe etwa 8.000 Bitcoin auf einer Festplatte gehabt, die seine ehemalige Partnerin versehentlich weggeworfen habe, als er sein Büro ausräumte.

Sie sagte später, es sei nicht ihre Schuld gewesen, da er sie gebeten hatte, seinen Müll wegzuwerfen und die Mülltüte mit den Bitcoins dazugestellt worden sei.

Seit ihm der Fehler aufgefallen ist, versucht er, den Stadtrat von Newport davon zu überzeugen , ihm zu erlauben, seine Festplatte aus der Mülldeponie auszugraben, auf der sie seiner Aussage nach vergraben ist. Er hat den Stadtrat sogar verklagt, um grünes Licht für das Bitcoin-Mining zu erhalten.

Er glaubt, genau zu wissen, wo sich die Festplatte befindet. Allerdings ist es schon über ein Jahrzehnt her, seit sie weggeworfen wurde. Ob sie sich also in einem Zustand befindet, in dem sie noch einmal verwendet werden kann, ist reine Spekulation.

Mit dem steigenden Wert von Bitcoin wird auch der Wert seines Schatzes immer größer. Aktuell liegt sein Wert bei rund 569 Millionen Pfund (687 Millionen Euro), sodass man verstehen kann, warum er ihn gerne zurückhaben würde.

Der Stadtrat erklärte, eine Ausgrabung des Geländes sei „nicht möglich“, und warnte, wenn man Howells die Ausgrabung der Deponie gestatten würde, hätte dies „gewaltige Auswirkungen auf die Umwelt“.

Howells hatte der Region zuvor 25 Prozent des Bitcoin-Schatzes angeboten, um Gemeinschaftsprojekte zu finanzieren . Später reduzierte er diesen Anteil auf 10 Prozent, als er Investoren zur Unterstützung seiner Versuche, die Festplatte zurückzuerhalten, sammelte.

Allerdings muss er laut einem Kryptowährungsexperten möglicherweise gar nicht nachforschen. Er könnte eine andere Möglichkeit haben, an sein Geld zu kommen.

Gegenüber der Daily Mail erklärte Hadyn Jones, wenn Howells noch die „Seed Phrase“ für sein Bitcoin-Wallet hätte, könnte er den „Schlüssel“ möglicherweise zurückbekommen.

Das ist hier der entscheidende Punkt: Der „Schlüssel“ befindet sich auf der Festplatte, und wenn er die „Seed Phrase“, eine Reihe zufälliger Wörter, aufgezeichnet oder gespeichert hat, kann Howells sich möglicherweise wieder Zugang verschaffen.

Jones erklärte: „Solange er das hat, hat er also Geld dabei. Wenn nicht, heißt es sayōnara.“

Er fügte hinzu, dass es ohne den Schlüssel oder die Seed-Phrase „rechnerisch unmöglich“ sei, in die Kryptowährungs-Wallet zu gelangen. Man könne also hoffen, dass Howells sie irgendwo aufgeschrieben habe und einfach nicht wusste, dass diese zufälligen Worte den Schlüssel zu seinem vergessenen Vermögen enthalten könnten.

Leider für Howells sagte der Kryptowährungsforscher Paul Sibenik gegenüber der Mail, dass es möglicherweise nicht einmal eine Seed-Phrase gebe. Das würde bedeuten, dass er aufgeschmissen wäre, wenn er die Festplatte mit dem Originalschlüssel nicht finden könne.

Er sagte, dass ohne die Festplatte der Bitcoin „für immer unzugänglich“ wäre, sodass Plan A, nämlich zu versuchen, eine Genehmigung zum Ausgraben zu bekommen, immer noch seine beste Option zu sein scheint.