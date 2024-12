Grundlagen der immateriellen Welt: Der Mensch ist das einzige Wesen, das sowohl im materiellen als auch im spirituellen Bereich existieren kann

Der Mensch ist ein besonderes Wesen, das gleichzeitig in der materiellen und spirituellen Welt existieren kann. Die physische Welt ist für uns zugänglich – sie ist tatsächlich unser Zuhause –, ebenso wie die spirituelle, immaterielle Welt, in die wir vordringen können, wenn wir den Weg kennen.

Warum werden Mönche beispielsweise häufiger von Dämonen heimgesucht und warum sind sie es, die von ihnen verführt werden? Der Grund dafür ist, dass Mönche weitgehend spirituelle Wesen sind.

Ihre Jahre des Gebets und der Kontemplation, in denen sie sich auf das Göttliche konzentrierten, haben sie deutlich von der materiellen Welt entfernt. Folglich ist es für Dämonen einfacher, sie zu beeinflussen als bekennende Materialisten.

Es ist überraschend, aber die Regel gilt hier

Wenn Sie nicht daran glauben, wird „es“ Sie nicht betreffen. Unsere physische Welt, unser Bereich der Materie, ist nur ein Bruchteil der immateriellen Welt. Wir haben uns im Heiligtum der physikalischen Gesetze verschanzt, das uns vor der Böswilligkeit jenseits der Grenzen der materiellen Welt schützt oder zumindest schützte.

Da der Mensch jedoch Teil beider Welten ist – der materiellen und der immateriellen – können die Wesen, die in der geistigen Welt leben, uns durch unseren nichtmateriellen Aspekt erreichen, unsere Herzen infiltrieren und unsere Seelen verderben.

Sie bilden die Grundlage für den Kampf gegen Dämonen

Das Verständnis des Prinzips der zwei Welten ist für ein tieferes Verständnis entscheidend. Manche Menschen verschließen sich absichtlich der spirituellen Vision und bestehen darauf, dass Dämonen nicht existieren und dass die Wissenschaft sie widerlegt hat.

Diese Menschen sind tief im Materialismus versunken und schützen sich mit den Gesetzen der Physik vor äußeren Schrecken. Sie werden möglicherweise so lange im Rad des Samsara wiedergeboren, bis sie bereit sind, die Wahrheit zu sehen.

Das andere Extrem besteht darin, sich mit dem Immateriellen zu befassen, beispielsweise durch Hexerei, Tarot, Wahrsagerei, Kulte und sogar religiöse oder meditative Übungen.

Indem Sie Ihre spirituelle Sicht schärfen, können Sie diese Wesenheiten wahrnehmen, was beunruhigend sein kann.

Viele, die von spezialisierten Priestern in der Kirche getadelt werden möchten, haben magische Rituale durchgeführt und dabei oft Dämonen oder Wesenheiten beschworen, die sich als „Götter“ ausgaben.

Solche Praktiken öffnen diesen Wesenheiten ein spirituelles Tor, durch das sie in eine Person eindringen und dort wohnen können. Diejenigen, deren magische Bemühungen scheitern, werden in den Wahnsinn getrieben.

Der Weg führt dann entweder in eine psychiatrische Anstalt oder zur Kirche, in der Hoffnung, einen mächtigen Priester zu finden, der den Dämon austreiben kann. Manchen bringt jedoch selbst jahrelanges Suchen nach Hilfe keine Erleichterung.

Viele von uns haben schon ihren gerechten Anteil an Herausforderungen bewältigt. Jetzt, nach einigen Versuchen, scheint uns die Zahl 666 ständig zu verfolgen: Sie erscheint in den Preisen an der Kasse, auf der Anzahl der Likes und sogar auf Schecks – manchmal mehrmals am Tag. Das ist ziemlich beunruhigend.

Man braucht keine umfassenden mathematischen Kenntnisse, um zu folgern, dass die Wahrscheinlichkeit, der Zahl 666 häufig zu begegnen, fast vernachlässigbar ist. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit scheint sie unwahrscheinlich, aber sie besteht immer noch. Was andere Effekte betrifft, bringen wir manchmal die Reihenfolge der Buchstaben in Wörtern durcheinander – es gibt einen Namen für diesen Zustand, der besorgniserregend ist.

Aus diesem Grund raten wir zur Vorsicht – meiden Sie diesen Ort, verzichten Sie auf die Ausübung, insbesondere wenn sich Ihre Seele noch in der Entwicklung befindet. Viele Menschen können Böses nicht von Gutem unterscheiden und sind aufgrund mangelnder Bildung in dieser Angelegenheit nicht in der Lage, das „Trolley-Problem“ anzugehen, und selbst wenn sie die Evangelien gelesen haben, kann es sein, dass sie es nicht verstehen.

Der Glaube ist das Gefäß, das unsere Seelen retten und uns über den immateriellen, jenseitigen Ozean des Schreckens führen kann.

Laut Hexen betritt ein Mensch nach dem Tod eine Welt aus Schwarz und Grau und navigiert durch ein dunkles, grenzenloses Meer voller schrecklicher Kreaturen.

Daher ist es wichtig, für die Verstorbenen zu beten und Kerzen anzuzünden, die ihnen als Leuchtfeuer dienen, wobei Gebete ihnen Beistand leisten. Gelehrte Priester bestätigen dies.

Beschwörung ist auch eine Form des Eintritts in die spirituelle Welt jenseits unserer Welt, da Menschen von Natur aus die Fähigkeit besitzen, in zwei Welten zu existieren.

Diese Handlung gilt jedoch als unerlaubt, und anstatt ins Himmelreich aufzusteigen, steigt man in niedere Welten hinab. Ohne die Stärke des Glaubensgeistes ist die gebrechliche Seele Dämonen ausgeliefert, die wie Jagdhunde Schwäche spüren und die Seele verzehren können.

Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Wesen aus anderen Reichen über unseren Astralkörper mit uns in Verbindung treten . Dies alles verbirgt sich hinter den sieben Burgen der dreizehn Großen Orden. Dies sind die Grundlagen der Besologie – wenn auch unstrukturiert, direkt aus dem Herzen.

Mittlerweile sieht das Fundament wie folgt aus:

Regel 1: Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Mensch gleichzeitig in zwei Welten existiert: der physischen Welt, wie beispielsweise unseren Häusern, und einem mentalen Konstrukt, das sich ständig verändert, sowie in einer immateriellen Welt. Diese immaterielle Welt ist riesig, wird von ihren eigenen nicht-physischen Gesetzen regiert und von ihren eigenen Wesenheiten bewohnt.

Regel 2: Vermeiden Sie es, dieses Reich unnötig zu betreten. Eine zarte Seele kann viel Leid ertragen und die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich ziehen, die Sie lieber meiden würden. Wir können bezeugen, dass es keine größere Angst gibt als die, die man dort erlebt.

Regel 3: Sich an magischen oder Hexereiritualen zu beteiligen, ist einem unerlaubten Eindringen in dieses Reich gleichzusetzen, vergleichbar damit, sich mit Fleisch und Blut zu bedecken und sich nachts in den Wald zu wagen, um Wölfen zu begegnen. Tarot ist besonders gefährlich: Die Zukunft bleibt ungewiss, bis die Karten ausgelegt sind, aber das Ziehen der Karte der Krankheit kann sie heraufbeschwören.