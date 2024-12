Streng geheime Pentagon-Studie bestätigt: „Das Bewusstsein stirbt nie“

Eine streng geheime Studie des US-Militärgeheimdienstes hat ergeben, dass das Bewusstsein „niemals stirbt“.

Der 29-seitige Bericht mit dem Titel „Analyse und Bewertung des Gateway-Prozesses“ wurde 1983 von Oberstleutnant Wayne M. McDonnell von der US-Armee verfasst und 2003 von der CIA freigegeben.

Dailymail.co.uk berichtet: Die Forschungsergebnisse sind in den sozialen Medien wieder aufgetaucht. Die in Chicago lebende Komikerin Sara Holcomb fasste die Ergebnisse mit den Worten zusammen: „Wir sind ziemlich sicher, dass Reinkarnation real ist.“

„Bewusstsein ist Energie und es existiert außerhalb unseres Verständnisses der Realität“, sagte Holocomb und zitierte damit Seite 19 von McDonnells Armee-Geheimdienstbericht. „Und Energie … stirbt nie.“

Diese unfassbare offizielle Studie des Pentagons wurde in Auftrag gegeben, um besser zu verstehen, warum die Kollegen vom Army-Geheimdienst Personal an ein kleines Institut in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia schickten, das an der „Gateway Experience“ arbeitete.

Das damals geheime „Gateway“-Projekt war laut McDonnells Analyse „ein Trainingssystem, das darauf ausgelegt war, Kraft, Konzentration und Kohärenz zu steigern … um das Bewusstsein zu verändern.“

Von dort aus bestand Gateways ehrgeiziges Ziel darin, das Bewusstsein des Praktizierenden „aus der physischen Sphäre hinaus zu verlagern, um letztlich sogar den Beschränkungen von Zeit und Raum zu entkommen.“

Zumindest McDonnell zufolge waren die Entdeckungen des Monroe-Instituts, die letztlich die Theorie der Reinkarnation stützten, tiefgreifend.

„Wenn das Bewusstsein ins Absolute zurückkehrt [Monroe-Jargon für einen Bereich außerhalb der Raumzeit], bringt es alle Erinnerungen mit, die es durch Erfahrungen in der Realität angesammelt hat“, fasste er die Entdeckung des Instituts zusammen, dass Erinnerungen durch Reinkarnation von Leben zu Leben weitergegeben werden.

Oder, wie Holocomb es in einem der vielen Videos von TikTok-Nutzern, die von der metaphysischen Studie der US-Armee fasziniert sind, prägnanter ausdrückte: „Sie sind ziemlich sicher, dass Reinkarnation eine legitime Sache ist? Japp.“

Der Komiker, der auf TikTok unter dem Namen @mad_hatter_news postet , verwies auch auf eine umfangreiche Forschungsarbeit der Abteilung für Wahrnehmungsstudien der nahegelegenen medizinischen Fakultät der University of Virginia , die eine Datenbank mit über 2.500 Fällen behaupteter Reinkarnation zusammengestellt hat.

In vielen Fällen ging es um Kinder unter fünf Jahren, die behaupteten, sich an „Erinnerungen an ein früheres Leben zu erinnern, das sie angeblich gelebt haben“.

„Warum die Kinder?“, fuhr Holocomb in ihrem Beitrag fort. „Sie scheinen sich am ehesten an ihre früheren Leben zu erinnern.“

Doch die Gateway-Studie untersuchte mehr als nur berauschende spirituelle Fragen zur Reinkarnation, der Natur des Bewusstseins und dem Leben nach dem Tod.

Der Bericht von Ltc McDonnell als Mitglied des US Army Intelligence and Security Command (INSCOM) befasste sich mit psychischer Spionage auf der Astralebene. Bei der psychischen Spionage werden angeblich paranormale Fähigkeiten zu Spionagezwecken eingesetzt.

Im Jahr 1983 wurde INSCOM von Generalmajor Albert Stubblebine III geleitet, einem der größten Befürworter der psychischen Kriegsführung im US-Militär.

Joe McMoneagle, der als Remote Viewer Nr. 1 in einem der übersinnlichen Spionageprogramme von Generalmajor Stubblebine diente, sagte, seine eigene Rolle habe darin bestanden, mittels Remote Viewing russische Militärstützpunkte auszuspionieren und Informationen zu sammeln.

Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang als sogenannter „Remote Viewer“ in Fort Meade in Maryland, wo auch die National Security Agency (NSA) ansässig ist.

„Meine Erfolgsquote lag bei etwa 28 Prozent“, sagte McMoneagle. „Das klingt vielleicht nicht sehr gut, aber wir wurden gerufen, um die hoffnungslosen Fälle zu behandeln.“

„Unsere Informationen wurden dann mit allen anderen verfügbaren Informationen abgeglichen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Wir erwiesen uns als recht nützliche „Spione“.

Heute ist McMoneagle im Ruhestand und Mitglied des Beirats sowie Trainer des Monroe Institute , desselben Instituts, dessen „Gateway“-Prozess 1983 in seinem Bericht des US Army INSCOM untersucht wurde.

Letztlich war Ltc McDonnells Bericht „Gateway Experience“ ein Versuch, die Eignung des Instituts als Verteidigungsauftragnehmer zu überprüfen, der im Rahmen dieses INSCOM-Programms der Armee eingesetzt werden sollte, um außerkörperliche Erfahrungen für Spionagezwecke zu operationalisieren.

In seiner Zusammenfassung kam McDonnell zu dem Schluss: „Im Hinblick auf die physikalischen Parameter gibt es eine solide und rationale Grundlage dafür, Gateway im Hinblick auf seine wesentlichen Ziele als plausibel anzusehen.“

„Intuitive Erkenntnisse nicht nur persönlicher, sondern auch praktischer und beruflicher Natur scheinen im Rahmen vernünftiger Erwartungen zu liegen“, fuhr er fort und bestätigte damit im Wesentlichen INSCOMs Strategie der „psychischen Spionage“.

Doch die Sache habe einen Haken, merkte er an: Diese Erlebnisse seien schwer zu kontrollieren oder konsequent zu lenken, und laut Lt. McDonnell sei dafür ein langes und sorgfältiges Training erforderlich.

„[Ein] stufenweiser Ansatz für einen beschleunigten Einstieg in die Gateway-Erfahrung scheint erforderlich […] im Hinblick auf die Etablierung einer organisationsweiten Nutzung des Gateway-Potenzials“, schrieb er.

Mit anderen Worten: Obwohl der Geheimdienstmitarbeiter der Armee zu dem Schluss kam, dass Gateway real und möglich sei, waren weitere Untersuchungen nötig, um zu einem Punkt zu gelangen, an dem der US-Geheimdienst es tatsächlich nutzen könnte.

Anschließend legte Ltc McDonnell Empfehlungen vor, wie Army INSCOM bei der Gestaltung weiterer Gateway-Studien vorgehen könnte, obwohl unklar ist, ob jemals weitere Studien in Auftrag gegeben wurden.

Auf mysteriöse Weise fehlt in Ltc McDonnells Bericht eine Seite, Nummer 25, in der Mitte eines Abschnitts, in dem er mögliche praktische Verteidigungsanwendungen von Gateway darlegte.

Dieses Versäumnis erregte die Aufmerksamkeit einiger Leser, die eine Petition auf Change.org starteten, in der sie die CIA zur Veröffentlichung der Informationen aufforderten.

Die CIA behauptet jedoch, sie habe diese Seite nie besessen, was Theorien nährt, man habe sie absichtlich weggelassen, da auf Seite 25 wirkungsvolle Techniken beschrieben würden.