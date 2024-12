Hubschrauber jagen lautlos leuchtende Kugeln über Floridas Himmel und vertiefen damit das landesweite UFO-Mysterium (Videos)

Es sind Berichte über Hubschrauber aufgetaucht, die leuchtende Himmelskörper am Nachthimmel verfolgen. Sie sind Teil einer wachsenden Welle ähnlicher Vorfälle in den gesamten Vereinigten Staaten und beflügeln die Fantasie von UFO-Enthusiasten und Skeptikern gleichermaßen.

Die jüngste Sichtung ereignete sich, als ein Bewohner Floridas ein kurzes, aber eindrucksvolles Video aufnahm, das zwei leuchtende Kugeln zeigt, denen ein Hubschrauber folgte.

Ein zweites Video wurde in Riverview, Florida, von einem Zeugen aufgenommen, der das Material online stellte und erklärte:

„Ich war draußen bei der Arbeit und habe das gesehen. Das Video ist kurz, weil ich einen Kollegen als Beweis holen wollte. Es sah aus, als ob ein Hubschrauber zwei Kugeln oder Lichter verfolgte. Ich habe absolut keinen Ton von den beiden kleinen kreisförmigen Lichtern gehört. Entschuldigen Sie, dass das Video so kurz ist, ich musste einen Mitarbeiter als Beweis holen.“

Das Video ist seitdem viral gegangen und hat Debatten über die Natur der mysteriösen Kugeln ausgelöst. Während Skeptiker argumentieren, dass es sich um Drohnen oder fortschrittliche Militärtechnologie handeln könnte , glauben andere, dass diese Sichtungen auf außerirdische Aktivitäten hinweisen könnten .

Die Sichtung in Florida ist kein Einzelfall. In letzter Zeit sind ähnliche Berichte aus New Jersey und anderen Teilen der USA aufgetaucht, wo Zeugen leuchtende Kugeln beschrieben, deren Verhalten sich herkömmlichen Erklärungen entzieht.

Bei einem Vorfall in New Jersey, der große Aufmerksamkeit erregte, wurden Berichten zufolge mysteriöse Drohnen und leuchtende Kugeln gesichtet, die in Formation über Wohngebieten schwebten. Zeugenaussagen zufolge bewegten sie sich mit einer gitterartigen Präzision und Stille, die beinahe außerweltlich schien.

Just saw these from a distance but my friend recorded a helicopter following two orbs over their house pic.twitter.com/buG9qMHePt — Paul Tarantino (@PaulSTarantino) December 19, 2024

Dieser außergewöhnliche Anstieg der Sichtungen fiel mit verstärkten militärischen Aktivitäten und Berichten über Hubschrauber zusammen, die diese unbekannten Flugobjekte angreifen. Es mehren sich Spekulationen, dass diese Verfolgungsjagden Teil einer geheimen Operation zur Identifizierung oder zum Abfangen der Kugeln sein könnten.

Helicopter chasing an orb, Riverview Fl🛸 “Was outside at work and saw this. Video was short because I went to go grab a coworker for proof. Looked like a chopper following two orbs/lights. I heard absolutely no sound coming from the two small circle light things. Sorry for such… pic.twitter.com/Qle5N75mTE — Tangledtitty (@Tangledtitty) December 19, 2024

Einer der rätselhaftesten Aspekte dieser Sichtungen ist die Geräuschlosigkeit der Kugeln, wie mehrere Zeugen, darunter auch der in Florida, beschrieben. Während man die Verfolgung durch Hubschrauber deutlich hören kann, bleiben die Kugeln selbst unheimlich still, was ihre Mystik noch verstärkt.

Die Geräuschlosigkeit der Objekte, gepaart mit ihrer Agilität und Geschwindigkeit, hat einige zu der Theorie geführt, dass es sich bei diesen Objekten um hochentwickelte Drohnen handeln könnte, die mit modernster Antriebstechnologie ausgestattet sind. Andere schlagen eine exotischere Erklärung vor und verweisen auf die jüngsten Eingeständnisse der US-Regierung zu nicht identifizierten Luftphänomenen (UAPs) als Beweis dafür, dass etwas jenseits unseres Verständnisses geschehen könnte.