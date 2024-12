Krasse Simulation zeigt, was alles mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie Alkohol trinken (Video)

Eine ernüchternde Simulation hat genau gezeigt, was mit Ihnen passiert, wenn Sie Alkohol trinken.

Es lohnt sich, daran zu denken, welche Auswirkungen Alkohol auf Ihren Körper hat, insbesondere rund um die Weihnachts- und Neujahrszeit – der feuchtfröhlichen Zeit des Jahres.

Experten haben bereits bekannt gegeben, welche Arten von Alkohol man meiden sollte , um Hangxiety vorzubeugen. Auch das Thema „intensiver“ Alkoholkonsum wurde als Warnung an die Menschen angesprochen.

Und achten Sie darauf, dass Sie sich bei Ihrer Weihnachtsfeier nicht zu sehr hinreißen lassen , sonst wollen Sie in jede Menge Ärger und langfristige Karriereprobleme geraten.

Für manche Menschen kann es schwierig sein, die richtige Balance zu finden. Das liegt jedoch daran, dass man leicht den Überblick darüber verliert, wie viel Alkohol man seinem Körper zuführt und welche genaue Wirkung er hat.

Die wissenschaftlichen Hintergründe könnten Ihnen eine andere Perspektive eröffnen und hoffentlich einige Menschen dazu ermutigen, in der Weihnachtszeit auf ihren Alkoholkonsum zu achten.

Im Wesentlichen setzt die Wirkung eines halben Liters oder eines anderen Giftes Ihrer Wahl bereits nach fünf Minuten ein.

Zu einem YouTube- Video, in dem die Feinheiten des Trinkens erklärt werden, gibt es eine Simulation, die genau zeigt, was in Ihrem Kopf vorgeht.

Im Video wird erklärt: „Alles beginnt mit Ethanol, dem Hauptbestandteil von Alkohol. Sobald Sie einen Schluck nehmen, gelangen diese winzigen Moleküle in Ihren Blutkreislauf. In nur fünf Minuten erreichen sie Ihr Gehirn und die Dinge beginnen sich zu ändern.“

Darin wird detailliert beschrieben, dass Ethanol die Schutzbarriere des Gehirns gegenüber ähnlichen Substanzen durchdringt, sich an die GABA-Rezeptoren bindet und dadurch deren Wirkung verlangsamt, was wiederum zu einer Verlangsamung der Gehirnprozesse führt.

Aber das ist nicht alles. Denn Alkohol steigert tatsächlich die Gehirnaktivität, indem er Glutamat blockiert, und entspannt Sie dadurch deutlich mehr als sonst.

Anschließend werden Dopamin und Serotonin freigesetzt, Wohlfühlhormone, die Ihnen das Gefühl geben, vorübergehend high zu sein.

Wenn Sie diesen Prozess also mit den vielen Drinks kombinieren, die Sie bei Ihren bevorstehenden Partys und Abendessen zu sich nehmen möchten, können Sie herausfinden, warum Sie am Ende der Nacht möglicherweise ein wenig benommen sind.

Darüber hinaus bietet der NHS Ratschläge für alle, die sich über ihre eigenen oder die Trinkgewohnheiten anderer Sorgen machen.

Darin wird erklärt , dass ein einmaliger übermäßiger Alkoholkonsum Folgendes zur Folge haben kann:

Unfälle mit Personenschäden oder Todesfolge

Beteiligung an Gewalt

Verlust persönlicher Gegenstände oder Besitztümer

Verlust der Selbstkontrolle, z. B. durch ungeschützten Sex

Alkoholvergiftung

Um diese Gesundheitsrisiken zu verringern, empfiehlt der NHS außerdem, die Trinkmenge zu begrenzen, langsamer zu trinken, beim Feiern das Getränk zum Essen zu trinken oder es mit Wasser abzuwechseln.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=8RJZaVLXUiY&t=2s