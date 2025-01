Experten enthüllen „Superfood“, das die ältesten Menschen der Welt, die mit 10-mal höherer Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden, in ihre Ernährung aufnehmen

Experten, die erforschen, warum Menschen in den „blauen Zonen“ der Erde länger und gesünder leben, haben ein Superfood entdeckt, das Sie in Ihre Ernährung aufnehmen müssen, wenn Sie Ihre Chancen erhöhen möchten, 100 Jahre alt zu werden.

In einigen wenigen, über die ganze Welt verstreuten Regionen der „Blauen Zone“ fragt man sich schon seit Jahren, warum die Menschen dort ein längeres und erfüllteres Leben führen , was ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden angeht.

Eine solche Zone ist die italienische Insel Sardinien, wo die Familie Melis aus der Stadt Perdasdefogu 2012 im Guinness-Buch der Rekorde zur ältesten Familie der Welt gekürt wurde .

Mit einem Gesamtalter von 818 Jahren waren die neun Geschwister ziemlich alt.

Und nach seinem Auftritt in Dan Buettners Netflix -Dokumentation „ Live to 100: Secrets of the Blue Zones“ aus dem Jahr 2023 sagte Buettner, dass es bei allen Diäten der Brüder und Geschwister einen gemeinsamen Trend gebe .

Dasselbe lässt sich mittlerweile auch über die japanische Insel Okinawa sagen, die ebenfalls zu den sechs sogenannten „Blauen Zonen“ gehört , in denen die Menschen länger leben.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, für die Einheimischen hier zehnmal höher als für den „durchschnittlichen“ amerikanischen Bürger.

Die Bewohner Okinawas sagen, dass ihr Wohlbefinden teilweise auf die Konzentration auf die Familie, die Zeit im Freien bei der Gartenarbeit und die Einschränkung der Kalorienaufnahme zurückzuführen ist. Darüber hinaus könnte aber ein bestimmtes Nahrungsmittel der Schlüssel zu ihrer allgemeinen Gesundheit sein.

Wie in Sardinien hat Buettner auch in Okinawa Nachforschungen angestellt und kam zu dem Schluss, dass diese Nahrungsmittel einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der dortigen Bewohner haben könnten.

„Die okinawanische Ernährung ist reich an Nahrungsmitteln aus Soja, wie Tofu und Misosuppe“, sagt er.

„Flavonoide in Tofu können helfen, das Herz zu schützen und Brustkrebs vorzubeugen. Fermentierte Sojaprodukte tragen zu einer gesunden Darmflora bei und bieten sogar noch bessere Nährwerte.“

Das stimmt. Soja. Und es gibt es in vielen Formen, zum Beispiel als Tofu, Miso und Bohnen.

Helen Bell, Ernährungsberaterin bei Help & Advice, sagte dem Mirror, dass Soja reich an ungesättigten Fetten sei.

Das ist wirklich gut für Ihren Körper und kann dazu beitragen, Ihr Risiko einer Herzerkrankung drastisch zu senken.

Sie sagte: „Meiner Erfahrung nach werden Sojaprodukte tatsächlich mit gesundheitsfördernden Eigenschaften für das Herz in Verbindung gebracht.

„Ich habe Studien gesehen, die nahelegen, dass Soja die Gesundheit der Arterien verbessern und möglicherweise das Risiko einer Herzerkrankung senken kann.

Es ist erwähnenswert, dass Bevölkerungsgruppen, die große Mengen Soja konsumieren, wie beispielsweise die in Okinawa, tendenziell weniger Herzprobleme haben.“

Der Schlüssel liege in der gesunden Zubereitung von Soja, sagt Helen, wobei die Fermentierung eine wichtige Möglichkeit sei, den Nutzen des Sojas zu steigern.

„Ich empfehle immer, verschiedene Sojaprodukte wie Tofu, Edamame und Sojamilch auszuprobieren, um Ihren Geschmack und Ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Das Experimentieren mit verschiedenen Kochmethoden wie Dämpfen oder Pfannenrühren kann die Mahlzeiten interessant gestalten“, sagte sie.

Letztendlich kann jedoch kein einzelnes Lebensmittel alles für Ihre Gesundheit in Ordnung bringen. Es kommt immer auf die Balance an.