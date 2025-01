Kreuzfahrer und Tempelritter wurden nicht gebildet, um die sogenannten Heiligen Länder der Christenheit in Israel und der Stadt Jerusalem von den Muslimen zurückzuerobern, weil es dort ohnehin nichts gab, wie Anatolys Fomenko-Erkenntnisse der kopierten Geschichte bestätigen, sondern Kreuzfahrer wurden gebildet, um die wahre Christenheit zu erobern das war in Konstantinopel! Alles, was wir über die Kreuzzüge wissen, ist eine Lüge! Von Gorgi Shepentulevski

Papst Urban II. finanzierte und gründete die Kreuzzüge und Tempelritter, bei denen es sich im Wesentlichen um hochqualifizierte und ausgerüstete Militärexpeditionen handelte, die vom Papsttum initiiert wurden, um den gesamten Reichtum im Heiligen Land zu erobern, zu plündern, morden und an sich zu reißen Mazedonien und Konstantinopel und es zurück zum Vatikan zu bringen.

Die Tempelritter in ihren charakteristischen weißen Mänteln mit rotem Kreuz gehörten zu den geschicktesten Kampfeinheiten und den furchterregendsten Soldaten der Kreuzzüge.

Ihre Mission war es, den Reichtum Konstantinopels zu plündern und ihn zurück in den Vatikan zu bringen!

Tatsächlich handelte es sich bei den Tempelrittern um Spezialeinheiten, die ursprünglich als Elitewache der Exekutive des Vatikans gegründet wurden und darauf vorbereitet waren, alle von Papst Urban übertragenen geheimen Aufgaben zu erfüllen und den gesamten geplünderten Reichtum aus Konstantinopel in den Vatikan zurückzubringen.

Die Tempelritter waren eine ähnliche Truppeneinheit wie die Gestapo-SS-Einheit (Schutzstaffel) von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs.

Nachdem sie ihre Mission in Konstantinopel abgeschlossen hatten, verwandelten sich die Tempelritter in die mächtigste Jesuitenorganisation der heutigen Welt, und ihre Hauptloge befindet sich bei der Familie Orsini!

Die offizielle Geschichte über die Tempelritter ist eine Lüge.

Die Familie Orsini ist der Hüter des Throns des Vatikans, heute wird sie von Pepe Orsini (dem Grauen Papst) geführt. Orsini ist in der bayerischen Sprache Rothschild, also dieselbe Familie, wie Santos Bonaci erklärt.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand.“