Mann filmt den Moment, in dem er vom „giftigsten Lebewesen der Welt“ gestochen wird, das „innerhalb von Minuten töten kann“ (Video)

George Kourounis wollte testen, wie gut er mit dem Stich des Unterwasser-Gifts zurechtkommt.

Auch wenn Sie aus den Zeichentrickfilmen Ihrer Kindheit nichts anderes ahnen: Quallen sind vielleicht doch nicht so süß und matschig, wie sie auf den ersten Blick scheinen.

Tatsächlich gilt eine bestimmte Gruppe dieser Meerestiere als die giftigsten Lebewesen der Welt und kann innerhalb weniger Minuten tödlich sein.

Sie sollten diese um jeden Preis vermeiden. Allerdings gibt es ein kleines Problem, wenn es darum geht, sie zu entdecken: Würfelquallen sind praktisch unsichtbar.

Passen Sie aber trotzdem auf, denn wenn Sie von einem der wirbellosen Nesseltiere, die ihren Namen der würfelartigen Form ihrer Glocke verdanken, gestochen werden, ist Ihr Überleben nicht garantiert.

Obwohl George Kourounis sich dessen bewusst war, beschloss er herauszufinden, wie er gegen das Gift einer australischen Würfelqualle (Chironex fleckeri) ankäme, die zu den tödlichsten Quallen der Welt zählt.

Der 54-jährige Abenteurer aus Quebec hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe schockierender Stunts absolviert, darunter auch die Besichtigung des furchterregenden Darvaza-Gaskraters , der auch als „ Tor zur Hölle “ bezeichnet wird .

Er hat zweifellos ein dickes Fell, da er Naturkatastrophen auf der ganzen Welt dokumentiert und einige der schwersten Stürme verfolgt hat , die die Welt je erlebt hat.

Dennoch waren die Leute fassungslos, dass der Moderator von „Angry Planet“ bereit war, sich absichtlich unerträglichen Schmerzen auszusetzen, eine Lähmung zu riskieren und sein Leben aufs Spiel zu setzen, indem er sich mit einer Würfelqualle sticht.

In einem Video, das ursprünglich im September 2012 auf seinem YouTube -Kanal geteilt wurde, erklärte Kourounis, dass er das verrückte Experiment am Great Barrier Reef in Australien durchführte .

Zu dem ehemaligen Toningenieur gesellte sich Ben Cropp, den er als „renommierten Unterwasserfilmer“ beschrieb, der „nach Heilmitteln gegen das Gift der Würfelquallen geforscht“ habe.

Laut dem Fernsehstar bestand die Methode des Experten, ein Heilmittel gegen das Toxin zu finden, darin, sich „absichtlich immer wieder stechen zu lassen“ – also war es ganz natürlich, dass Kourounis es auch versuchen wollte.

Über das Meeresungeheuer, gegen das er antrat, sagte der Draufgänger: „Dieses hochgiftige und nahezu unsichtbare Raubtier ist die Plage der australischen Strände und hat im Laufe der Jahre unzählige Schwimmer gebissen.“

Laut National Geographic entwickelte sich bei der Würfelqualle eine Fähigkeit, die es ihr ermöglicht, ihr tödliches Gift so zu produzieren, dass sie ihre Beute „sofort betäuben oder töten“ kann, ohne ihren „empfindlichen Tentakeln“ allzu großen Schaden zuzufügen .

Bis zu 15 dieser Tentakeln – die bis zu 3 Meter lang werden können – wachsen aus jeder Ecke ihrer Glocken und jeder von ihnen verfügt über etwa 5.000 Nesselzellen.

Sie sind voll mit hochwirksamem Gift, das Toxine enthält, die das Herz, das Nervensystem und die Hautzellen des Menschen angreifen. Bei vielen Opfern führt dies zu einem Schock und innerhalb weniger Minuten zum Tod.

Interessanterweise werden die Tentakeln – die bei den Überlebenden deutliche Narben hinterlassen – nicht durch den Tastsinn der Würfelqualle ausgelöst.

Stattdessen kann das Meerestier die Anwesenheit einer Chemikalie auf der Außenschicht seiner Beute erkennen und so erkennen, dass Nahrung in der Nähe ist.

Die Unterwasserlebewesen sind blassblau und damit im Ozean beinahe durchsichtig. Cropp erklärte, dass sie im seichten Wasser „sehr schwer zu erkennen“ seien.

„Wirklich, wirklich, wirklich schwer“, sagte er. „Tatsächlich sind sie über dem Sand fast unsichtbar.“

Kourounis fragte den Experten dann, ob er die Quallen für „die gefährlichsten Lebewesen auf dem Planeten“ halte, worauf dieser antwortete: „Ja. Ihr Gift ist stärker als alles andere.“

Dem Duo gelang es dann, eine der im Wasser fast unsichtbaren Quallen zu fangen, die laut Cropp „einige ihrer Tentakeln verloren“ hatte.

Laut Kourounis linderte dies jedoch nicht den Schmerz, der ihn überwältigte, nachdem er sich damit gestochen hatte.

„Das wird Ihren Tag am Strand ruinieren“, sagte er den Zuschauern. „Es sieht nicht nach viel aus – ein durchsichtiger klebriger Klumpen. Aber es kann sehen, es kann Ihre Anwesenheit spüren und es hat eines der giftigsten Gifte der Welt.“

In den herzzerreißenden Aufnahmen war dann zu sehen, wie Cropp die Tentakeln gegen den nackten Arm des Angry Planet -Moderators drückte und erklärte: „Das Gift wandert dann direkt unter die Haut und arbeitet sich langsam nach oben zu Ihnen.“

„Aber der anfängliche Schmerz – die Leute erleiden einen Schock und kommen manchmal einfach nicht mehr daraus heraus.“

Sekunden später gab Kourounis zu, dass er die Wirkung des Giftes bereits spüren konnte und begann sich zu beschweren, dass sein Arm heftig zu „stechen“ begonnen habe.

„Man spürt richtig, wie es sich aufbaut“, sagte der Nervenkitzelsucher, bevor er den Stachel mit Cropps nicht zugelassenem Gegenmittel übergoss – was jedoch nicht besonders gut funktionierte, sodass die Jungs auf eine andere bewährte Lösung zurückgriffen.

„Wir erlösen ihn von seinem Leid und geben ihm etwas Essig“, fuhr Cropp fort. „Und Sie können damit großzügig umgehen, es ist wirklich billig.“

Experten raten Personen, die von einer Würfelqualle gestochen wurden, sofort das Wasser zu verlassen, den Notdienst zu alarmieren und den Stich nach Möglichkeit mit Essig, heißem Wasser oder Natron zu behandeln.

Laut dem Emergency Care Institute of New South Wales hängt die Schwere des Stiches von „der Anzahl der feuernden Nesselzellen ab, die wiederum vom Ausmaß des Tentakelkontakts mit der Haut abhängt“ und „von der Wirksamkeit des injizierten Giftes, die von der Art abhängt“.

Darin heißt es: „Bei einem Erwachsenen kommt es bei einem Kontakt der Tentakel mit der Haut über mehrere Meter zu einer schweren Vergiftung. Bei einem Kind kam es bei einem Kontakt der Tentakel mit der Haut über nur etwas mehr als einen Meter zu einer schweren Vergiftung.“

„Eine schwere Vergiftung führt zu lebensbedrohlichen systemischen Effekten, die durch Herz-Kreislauf-Kollaps und Tod innerhalb von 20 bis 30 Minuten gekennzeichnet sind.“

Wenige Minuten nachdem er den Essig auf die Einstichstelle gegossen hatte, stellte Kourounis fest, dass sich die Stelle „zu heben begonnen“ habe und dass einige „Beulen“ aufgetaucht seien.

Aber ansonsten schien er mit dem Gift ganz gut klarzukommen.

Zum Abschluss des kurzen Videos fügte Kourounis hinzu: „Die Würfelqualle ist eines der gefährlichsten Lebewesen auf dem Planeten. Sie tut höllisch weh. Ich glaube nicht, dass ich das in nächster Zeit noch einmal versuchen werde.“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=fijd7CEF3N8