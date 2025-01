Großes ringförmiges Stück Weltraumschrott trifft das Dorf in Kenia

Am 30. Dezember 2024 fiel im Dorf Mukuku im Makueni County in Kenia ein großes Stück Weltraumschrott mit einem Durchmesser von 2,5 m und einem Gewicht von 500 kg. Solche Vorfälle sind selten: Jedes Jahr überleben nur wenige große Trümmer den Wiedereintritt, und eine noch geringere Zahl trifft besiedelte Gebiete.

Ein großes ringförmiges Stück Weltraumschrott landete am 30. Dezember 2024 gegen 15:00 Uhr Ortszeit im Dorf Mukuku im Makueni County in Kenia.

Vorläufige Einschätzungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem 2,5 m (8,2 Fuß) großen und 500 kg (1.102 Pfund) schweren Objekt wahrscheinlich um einen Trennring einer Rakete handelt.

Bei dem Vorfall wurden keine Verletzten gemeldet und die Kenya Space Agency (KSA) bestätigte, dass das Objekt keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstelle. Die Trümmer wurden am 31. Dezember 2024 von der KSA geborgen.

Der Eigentümer des Objekts ist weiterhin nicht bekannt und das Königreich Saudi-Arabien wird die Angelegenheit gemäß den geltenden Bestimmungen des internationalen Weltraumrechts behandeln, sobald der Eigentümer feststeht.

Nach dem Vorfall kursierten im Internet Gerüchte, dass Kenia eine Entschädigungsforderung an Indien gestellt habe und behauptete, die Trümmer stammten vom Spadex-Andockexperiment der Indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO).

Am 3. Januar 2025 veröffentlichte das Königreich Saudi-Arabien eine offizielle Erklärung, in der es diese Behauptungen widerlegte und die Öffentlichkeit aufforderte, falschen Gerüchten keine Beachtung zu schenken.

Normalerweise sind solche Objekte so konstruiert, dass sie in der Atmosphäre zerfallen, bevor sie die Erde erreichen, oder in unbewohnte Regionen wie etwa Ozeane fallen, weshalb dies ein seltenes und isoliertes Vorkommnis ist.

Solche Vorfälle kommen zwar selten vor, können aber lebensgefährlich sein, da große Teile des Weltraumschrotts mit hoher Geschwindigkeit herabfallen und eine tödliche Gefahr darstellen können.

Der zuvor gemeldete Weltraumschrott-Vorfall ereignete sich am 21. Mai 2024, als ein 1,2 x 1,1 m (4 x 3,5 Fuß) großes und 41 kg (90 Pfund) schweres Fragment der Raumsonde SpaceX Crew-7 Dragon im Haywood County im US-Bundesstaat North Carolina landete.

Ein kleineres Stück desselben Fluggeräts schlug etwa 64 km (40 Meilen) entfernt in das Dach eines Eigenheims im Macon County im Bundesstaat North Carolina ein.

Für einige Internettheoretiker gibt es weder Raketen, noch Satelliten… finde den Fehler!

Following the discovery of a metallic fragment of a space object in Mukuku Village, Makueni County, the Kenya Space Agency has issued the following statement. Read more for details on the incident, preliminary findings, and next steps. pic.twitter.com/n8gsvoKku4

— Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 1, 2025