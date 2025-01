Jetstream schiebt Mega-Orkan an und bringt Sturm nach Deutschland (Video)

Ein Orkan rollt auf Europa zu. Noch ist ruhig und teilweise gibt es auch sonniges Hochdruckwetter. In den Nächten haben wir Frost und Nebel – in einigen Regionen sogar Dauernebel. Doch dann ändert sich das Wetter in Deutschland.

Jetstream schiebt Orkan an

Ab Mittwoch kippt der Wind auf Südwest. Hoch Beate wird schwächer und verlagert sich schon mal etwas nach Osten. Als ob es spüren würde, was in den kommenden Tagen passiert.

Über dem offenen Atlantik gewinnt der Jetstream an Stärke und schiebt mindestens einen mächtigen Orkan an. Schon am Donnerstagabend erreicht der Orkan dann Irland.

Sturmböen über Deutschland

Bis dahin überziehen Regen und auch mal stürmische Böen Deutschland. Und ab Freitag treten bereits verbreitet Sturmböen bei uns auf.

Ganz genau lässt sich das noch nicht regional begrenzen, denn der Orkan über Irland und Schottland ist einfach zu stark.

Sicher ist nur, dass es wärmer, windiger und regnerischer wird. Ganz anders sieht es bei unseren Nachbarn aus.

Mega-Orkan bringt Windböen bis 210 km/h

Es wird ein sehr starker Orkan werden. Die Mittelwinde können zwischen 120 und 160 km/h erreichen. Die Windböen sogar zwischen 160 und 210 km/h. Das ist für Europa schon sehr extrem.

Besonders stark wird es voraussichtlich Irland und Schottland treffen, später ebenfalls Norwegen. Auch in Wales und England treten wenigstens zeitweise Orkanböen auf.

Es könnte zu Einschränkungen im europäischen Flugverkehr kommen. Und das ist noch nicht alles.

Denn in den Modellen zeigt sich noch ein zweiter Orkan am kommenden Wochenende.

Sturm in Deutschland diese Woche

Und das zeigt auch, dass das Wetter zwar bis Donnerstag oder Freitag recht sicher vorherzusagen ist, dann aber die Modell-Unsicherheiten stark zunehmen.

Wir wissen also nicht genau, was danach passieren wird, weil die genauen Ausprägungen der kommenden Stürme unsicher sind.

Auf jeden Fall wird es eine gefährliche Wetterwoche für den Nordwesten Europas. Auch in Deutschland müssen wir wachsam bleiben, denn schon kleine Modell-Unterschiede könnten bedeuten, dass einer der Orkane auch uns stärker betreffen wird. Mit jedem voranschreitenden Tag wird die Prognose sicherer.

Video: