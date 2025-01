UFO-Experten zur Existenz außerirdischer Unterwasserbasen auf der Erde

Die Abgeordnete des US-Bundesstaates Colorado, Lauren Boebert, hat führende UFO-Experten zu der Frage befragt, ob Außerirdische in den Tiefen der irdischen Meere „Stützpunkte“ hätten.

Während einer Anhörung eines Unterausschusses des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses in Washington D.C. fragte Boebert am Mittwoch eine Gruppe von Experten, ob ihnen bekannt sei, dass das Verteidigungsministerium an irgendwelchen „geheimen“ Projekten beteiligt sei, bei denen es um die „Manipulation der menschlichen Genetik“ mit „nicht-menschlichem genetischem Material“ gehe.

Ein Team aus vier Experten, bestehend aus dem pensionierten Konteradmiral der Navy Dr. Tim Gallaudet, dem ehemaligen Beamten des Verteidigungsministeriums Luis Elizondo, dem ehemaligen stellvertretenden Leiter der Weltraumpolitik der NASA Michael Gold und dem Journalisten Michael Shellenberger, sagte aus, dass es der Regierung gegenüber der Öffentlichkeit an Transparenz mangele, was UAPs und außerirdisches Leben angehe.

Während der Anhörung mit dem Titel „Unbekannte anomale Phänomene: Die Wahrheit ans Licht gebracht“ befragte Boebert Experten zu „aufgekommenen Gerüchten“ bezüglich „eines geheimen Projekts des Verteidigungsministeriums, bei dem es um die Manipulation der menschlichen Genetik geht“.

Alle vier Experten sagten, diese Behauptung sei ihnen nicht bekannt.

Anschließend fragte die Kongressabgeordnete aus Colorado Shellenberger, ob die Navy oder „andere Streitkräfte des Marine Corps“ UAPs in der Nähe von „ozeanischen Umgebungen“ gemeldet hätten, die nicht durch „bekannte Technologien oder Naturphänomene“ erklärt werden könnten.

Shellenberger, der einen 12-seitigen Bericht über ein angebliches Geheimprogramm des Pentagons mit dem Namen „ Immaculate Constellation “ veröffentlichte, sagte, der Bericht enthalte „eine Reihe“ von Fällen, in denen UAPs im Ozean verwickelt seien.

Boebert fragte dann, ob seine Untersuchung des Programms ein „konservatives Bemühen des Pentagons“ erkenne, den Kongress „aus dem Spiel zu halten, insbesondere was unsere Gewässer betrifft“.

„Ja“, antwortete Shellenberger.

Shellenbergers Whistleblower behauptete, dass das Pentagon dem Kongress das unbestätigte Sonderzugangsprogramm illegal vorenthalten habe.

„Gibt es Berichte über UAPs, die aus unseren Gewässern auftauchen oder in ihnen abtauchen, was auf eine Basis oder Präsenz auf der Meeresoberfläche hindeuten könnte?“, fragte Boebert.

Shellenberger sagte, er habe „nichts von einer Basis gewusst“, habe aber eine Quelle, die behauptete, Aufnahmen einer Kugel gesehen zu haben, die aus dem Meer aufstieg und „von einer anderen Kugel getroffen wurde“.

Boebert fragte anschließend, ob „bei diesen unbemannten Meeresflugzeugen irgendwelche technologischen Fähigkeiten beobachtet wurden, die unser derzeitiges Verständnis der Physik oder die Fähigkeiten der menschlichen Ingenieurskunst übersteigen?“

„Es scheint, als ob sie das alle tun“, sagte Shellenberger, und die Kongressabgeordnete aus Colorado stimmte dem zu.

Boeberts Redezeit war zu Ende, doch sie erklärte, sie werde „nicht nachlassen, bis wir dem amerikanischen Volk diese Antworten geben.“

Das Pentagon hat Shellenbergers Bericht und die Behauptungen des Whistleblowers kategorisch zurückgewiesen.

Im Jahr 2020 veröffentlichte das Pentagon jedoch offiziell drei kurze UFO-Videos, die 2004 und 2015 von Piloten der US-Marine vor der Ostküste der USA aufgenommen wurden, und bestätigte, dass das Filmmaterial echt war und „unbekannte“ Phänomene zeigte.

Im Anschluss an die Anhörung postete Boebert auf X, sie freue sich darauf, „mit der neuen Regierung von Präsident Trump zusammenzuarbeiten, um die Antworten zu bekommen, die wir verdienen!“

„Es gibt viele Informationen über UAPs, die uns aufgrund übermäßiger Geheimhaltung nicht bekannt sind, und die amerikanische Bevölkerung wird im Dunkeln gelassen“, schrieb sie damals.

Boebert gewann bei der Wahl am vergangenen Dienstag ihre Kongresswahl im 4. Kongresswahlbezirk von Colorado mit fast 54 % der abgegebenen Stimmen.