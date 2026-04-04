Neue Doku: Die Bob Lazar Story – über Area 51 und die S-4-Anlage (Video)

🎬🛸 Bob Lazars Dokumentarfilm erscheint diesen Freitag auf Amazon, und allein die Tatsache, dass er überhaupt veröffentlicht wird, ist eine Geschichte für sich. Mehrere Akteure der Filmbranche versuchten, das Projekt zu verhindern, bevor es die Öffentlichkeit erreichen konnte.

„S4: The Bob Lazar Story“ erscheint am 3. April nach fast einem Jahr Verzögerung. Grund dafür waren zwei verschiedene Parteien, die die Filmemacher zwingen wollten, die exklusiven Vertriebsrechte abzutreten, was den Film endgültig begraben hätte.

Regisseur Luigi Vendittelli sagt, Lazar habe ihn bei ihrem ersten Treffen im Dezember 2021 gewarnt: „Du wirkst wie ein netter Kerl. Willst du das wirklich machen? Denn du wirst wahrscheinlich Probleme bekommen. Das brauchst du nicht in deinem Leben.“

Die Warnung sollte sich bewahrheiten. Vendittelli erhielt letztes Jahr unauffindbare Anrufe und Nachrichten mit Drohungen.

Doch genau das macht diese Dokumentation so wichtig: Sie enthält Material, das Lazar seit 35 Jahren nie veröffentlicht hat, darunter ein Schlüsselfoto vom Testgelände in Nevada, das noch nie zuvor gezeigt wurde.

Vendittelli verbrachte Jahre mit Lazar, drehte an Schauplätzen der Area 51, rekonstruierte die S-4-Anlage und setzte Lazar sogar ans Steuer des DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ in der Wüste Nevadas – als erzählerisches Mittel, um die 1980er-Jahre mit der Gegenwart zu verbinden.

Das Fazit des Regisseurs nach all der Zeit? „Wenn Bob sich das alles ausgedacht hat, ist er der beste Schauspieler meiner Zeit. Wenn er gelogen hat, hat er nicht nur mich, sondern mein gesamtes Dokumentarfilmteam getäuscht, darunter auch Leute, die weder an UFOs glauben noch an Regierungskonspirationen.“

Das Timing ist perfekt. 1989 wurde Lazar in ernsthaften Diskussionen ausgelacht. 2026 finden Anhörungen des Kongresses zu geborgenen Flugobjekten statt, und Whistleblower des Militärs sagen unter Eid über außerirdische Technologie aus.

Was wollten sie vor der Öffentlichkeit verbergen? Was ist auf dem Foto zu sehen? Und warum haben mehrere Beteiligte so hart daran gearbeitet, dass diese Dokumentation niemals auf Amazons Plattform veröffentlicht wurde?

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