Die außerirdischen Botschaften von Nikola Tesla

Es ist kein Geheimnis, dass es zahlreiche Erfindungen von Tesla gibt, die anderen „Erfindern“ zugeschrieben werden.

Zu diesen Erfindungen gehören das Radio und die erste Maschine, mit der nach außerirdischem Leben gesucht werden konnte. Das FBI beschlagnahmte Dokumente, darunter zahlreiche Erfindungen, die Teslas Zeit weit voraus waren, mögliche Geheimtechnologie, darunter eine Version seines berühmten drahtlosen Senders, der fokussierte Radiowellen an entfernte Punkte des Sonnensystems senden konnte.

Während Teslas Genie unbestritten ist, fragen sich manche Leute, ob er irgendwann einmal unter Wahnvorstellungen litt.

Richtig ist, dass Tesla sich zeitlebens für die Entwicklung von Technologien zur Kontaktaufnahme mit außerirdischer Intelligenz interessierte und zumindest einmal glaubte, ein außerirdisches Signal empfangen zu haben.

Seit 1896 glaubte Tesla, dass eine Version seines berühmten drahtlosen Senders dazu verwendet werden könnte, mit intelligenten Wesen auf anderen Planeten Kontakt aufzunehmen.

Im Sommer 1899 glaubte Tesla, während seiner Arbeit in seinem Labor in Colorado Springs eine Reihe numerischer Codes in kosmischen Radiosignalen beobachtet zu haben, die er als Zeichen von Intelligenz interpretierte, die aus Orten innerhalb unseres Sonnensystems stammte.

Aber ist es möglich, dass Tesla tatsächlich eine außerirdische Botschaft empfangen hat? Und wenn ja, woher kam sie?

Tesla wurde vom Roten Kreuz gebeten, die größte mögliche Errungenschaft der Menschheit im nächsten Jahrhundert vorherzusagen. Der folgende Brief war seine Antwort.

Es folgt ein Transkript.

Ein Brief von Nikola Tesla

Transkript

An das Amerikanische Rote Kreuz, New York City.

Der Rückblick ist herrlich, der Ausblick inspirierend: Über beides ließe sich viel sagen. Aber ein Gedanke beherrscht meinen Geist. Dies – mein Bestes, mein Liebster – dient Ihrer edlen Sache.

Ich habe elektrische Vorgänge beobachtet, die mir unerklärlich erschienen. Obwohl sie schwach und unvorhersehbar waren, haben sie mir die tiefe Überzeugung und Voraussicht gegeben, dass in Kürze alle Menschen auf diesem Globus gemeinsam ihre Augen zum Firmament richten werden, mit Gefühlen der Liebe und Ehrfurcht, begeistert von der frohen Botschaft: „Brüder! Wir haben eine Nachricht aus einer anderen, unbekannten und fernen Welt. Sie lautet: eins … zwei … drei …“

Weihnachten 1900

Nikola Tesla

Interessanterweise war Tesla nicht der Einzige, der glaubte, Nachrichten von außerirdischen Wesen zu empfangen. Marconi, der in die Geschichte als Erfinder des Radios einging, dachte sogar, dass Tesla es ein paar Jahre früher patentieren ließ als Marconi, und empfing ebenfalls „Nachrichten“ von anderen Planeten, aber Marconis Nachrichten wurden als einfache Störung abgetan. Teslas Fall war komplexer.

Im Jahr 1937 erklärte Nikola Tesla:

„Ich habe im vergangenen Jahr einen Großteil meiner Zeit der Perfektionierung eines neuen kleinen und kompakten Apparats gewidmet, mit dem jetzt beträchtliche Energiemengen ohne die geringste Streuung durch den interstellaren Raum über jede beliebige Entfernung hinweg übertragen werden können.“ (New York Times, Sonntag, 11. Juli 1937)

Interessanterweise enthüllte LG Lawrence (Außendienstleiter des Ecola Institute) in den 1970er Jahren eine Kommunikation mit außerirdischen Wesen:

„Am 29. Oktober 1971 … fing der organische Wandlerkomplex unserer Feldinstrumente während der Durchführung von explorativen RBS-Experimenten [Remote Biological Sensing] in Riverside County, Kalifornien, eine Reihe scheinbar intelligenter Kommunikationssignale (enge Abstände und diskrete Impulsintervalle) ab, während er während einer kurzen Ruhephase versehentlich auf das Sternbild Großer Bär gerichtet blieb. Das Phänomen hielt etwas mehr als 33 Minuten an …

„Ein ähnliches Phänomen wurde am 10. April 1972 beobachtet … Die Signale scheinen, abgesehen davon, dass sie scheinbar schwächer werden, in großen Abständen von Wochen bis Monaten, möglicherweise Jahren, gesendet zu werden. Bei der akustischen Überwachung wurde ein schwaches, kohärentes, binäres Phänomen festgestellt … Die Abstände zwischen schnellen Impulsfolgen lagen zwischen … 3 und 10 Minuten …

In den 1980er Jahren konnte der Ingenieur Greg Hodowanec einige von Teslas Behauptungen auf Grundlage seiner eigenen Theorie der Rhysmonischen Kosmologie bestätigen, während er mit einem von ihm selbst entwickelten Gravitationswellendetektor (GWD) experimentierte.

1988 erklärte Hodowanec: „… Solche Signale werden heute mit einfachen modernen Signaldetektoren vom Skalartyp empfangen … kohärente Modulationen sind in der [Mikrowellen-]Hintergrundstrahlung ‚zu hören‘. Die auffälligsten Modulationen sind drei zeitlich leicht getrennte Impulse (Code S), à la Tesla! Gelegentlich sind auch die Code-Äquivalente E, N, A oder K zu hören, aber die beständigste Reaktion ist SE, SE usw.

„Jeder l/f-Rauschdetektor reagiert auf diese Hintergrundmodulation. Der Experimentator muss jedoch darauf achten, dass er diese Reaktionen nicht auf „lokaler“ Ebene durch seine eigenen oder andere lokale Aktionen hervorruft. Beispielsweise reagieren die Detektoren auch auf Herzschläge, Atembewegungen, lokale Bewegungen sowie mögliche psychische Effekte.

Die Detektoren sind leicht herzustellen und der Experimentator sollte diese Ergebnisse problemlos reproduzieren können.“