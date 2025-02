Medienbericht: Argentinier filmt legendäres Seeungeheuer „Nahuelito“? (Video)

Ein fesselndes Filmmaterial aus Argentinien zeigt eine mysteriöse Störung an einem See, in dem ein legendäres Monster namens Nahuelito leben soll.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die faszinierende Sichtung am Dienstagnachmittag, als ein Zeuge, der mit seinem Vornamen Fernando identifiziert wurde, bemerkte, dass sich auf dem Nahuel-Huapi-See etwas Ungewöhnliches abspielte.

Zu seiner Überraschung tauchte plötzlich ein Objekt aus dem Wasser auf, das „einem großen Stein“ ähnelte.

Die Störung war besonders rätselhaft, weil die Oberfläche ansonsten vollkommen ruhig war und sich weder Menschen noch Boote in der Gegend befanden, die die rätselhafte Bewegung erklären könnten.

Obwohl er der Existenz eines „Monsters“ bei Nahuel Huapi etwas skeptisch gegenüberstand, räumte Fernando ein, dass die Ursache des seltsamen Vorfalls die Kreatur gewesen sein könnte.

„Ich weiß nicht, ob wir Nahuelito gesehen haben“, grübelte er, „aber sicherlich das, was die Leute Nahuelito nennen.“

Glücklicherweise gelang es Fernando, einige der Sichtungen mit seinem Handy festzuhalten.

Allerdings räumte er ein, dass die Aufnahmen nur die Momente zeigen, nachdem das ungewöhnliche Objekt erstmals auftauchte und seine Aufmerksamkeit erregte. Er lebt seit seiner Geburt in der Gegend und erzählte von einem Vorfall aus seiner Kindheit, bei dem seine Familie am Ufer des Nahuel Huapi entlangging und auf eine Gruppe von Menschen stieß, die von etwas Seltsamem im Wasser fasziniert waren.

„Gestern sagte mir meine Mutter, es sei dasselbe, was wir gefilmt hatten“, verriet Fernando. Was glauben Sie also, was er beim Auftauchen am See eingefangen hat? War es der legendäre Nahuelito oder etwas weniger Monströses?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=vyBvdxtF2S8&t=24s