Gefälschte Geschichte: Jesus Christus wurde 1712 geboren!

Fortsetzung vom ersten Teil:

Drittens wurden dieser wahren Chronologie der Geschichte zwischen 1500 und 1900 n. Chr. weitere 297 nicht existierende Jahre hinzugefügt, um das sogenannte „Frühmittelalter“ zu schaffen, das in Wirklichkeit nie existierte. Von Gorgi Shepentulevski

Laut dem deutschen Historiker Heribert Illig ist der gregorianische Kalender eine Lüge und ein Teil der 297 Jahre des Mittelalters sei komplett erfunden.

Im Jahr 1991 behauptete Heribert Illig, dass es in der Vergangenheit eine Verschwörung dreier Weltherrscher gegeben habe, die zusammenkamen und den Kalender änderten und ihm 297 nicht existierende Jahre hinzufügten.

Heribert Illig behauptet weiter, dass das Trio bestehende Dokumente verändert und gefälschte historische Ereignisse und Personen geschaffen habe, um sich selbst zu untermauern.

Er behauptet, dass der falsche Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Karl der Große, in Wirklichkeit kein echter Herrscher war, sondern lediglich eine Legende vom Typ König Artus. Er erklärt, dass durch all diese Manipulationen und Fälschungen die Geschichte um weitere 297 Jahre verlängert wurde.

Heribert Illig sieht darin ein unzureichendes System zur Datierung mittelalterlicher Artefakte sowie eine übermäßige Abhängigkeit von der geschriebenen Geschichte.

Nach seinen Recherchen stimmen die Jahre zwischen 614 und 911 n. Chr. nicht ganz überein.

Die Jahre vor 614 waren reich an historisch bedeutsamen Ereignissen, ebenso wie die Jahre nach 911. Die Jahre dazwischen seien jedoch ungewöhnlich langweilig gewesen, behauptet er.

Mit dieser Behauptung war Heribert Illig nicht allein. Dr. Hans-Ulrich Niemitz veröffentlichte 1995 einen Artikel mit dem Titel „Did the Early Middle Ages Really Exist?“

Dr. Hans-Ulrich Niemitz kam zu dem Schluss, dass es das frühe Mittelalter nie gegeben hat, sondern dass es sich um eine fiktive Erfindung von Ereignissen und Menschen handelt, die diesen nicht existierenden Zeitraum von 297 Jahren ausfüllt.

Jesus Christus wurde 1712 geboren!

Wenn man all diese 1712 nicht existierenden Jahre herausnimmt, ist es nur logisch, den Schluss zu ziehen, dass Jesus Christus im Jahr 1712 n. Chr. geboren wurde, also vor nur 312 Jahren, gemessen am heutigen Jahr 2024.

Fomenko glaubte, dass Jesus im Jahr 1151 geboren wurde, weil er nicht berücksichtigte, dass weitere 560 nicht existierende Jahre zur Chronologie der Geschichte hinzugefügt wurden, die Niemitz und Illig entdeckt hatten!

Fortsetzung folgt…

Stimmt das was der Autor im oberen Text behauptet, ist das nur eine weitere Internettheorie?

