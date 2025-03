13.-15. März 2025: Globales Chaos, Verschwörungstheorien und die mysteriöse Macht der Zahlen

Entdecken Sie die unheimlichen Zufälle vom 13. bis 15. März 2025 – Purim, Blutmond, Pi-Tag und die gruselige Zahl Belphegor.

Sind Verschwörungstheoretiker einer großen Sache auf der Spur? Tauchen Sie ein in die Symbolik und Numerologie, die das Internet aufheizt!

Der 13. und 14. März 2025 sind ein Tag, der für Furore sorgt. Warum diese Panik? Es ist nicht einfach nur ein weiterer Tag im Kalender – es ist eine kosmische Kollision des jüdischen Feiertags Purim mit einem seltenen Blutmond, die die Fantasie von Verschwörungstheoretikern und Numerologen auf der ganzen Welt beflügelt.

Doch die Intrigen enden hier nicht. Die Aufregung reicht bis zum 15. März, und im Internet wimmelt es von Spekulationen, angeheizt von Persönlichkeiten wie STEVE FLETCHER 222, dessen neueste Videos – obwohl enttäuschend – in den Kommentaren hitzige Debatten ausgelöst haben.

Lassen Sie uns das Ganze aufschlüsseln: Der 15. März 2020 markierte den Beginn der weltweiten Lockdowns.

Spulen wir vor ins Jahr 2025, und am 13./14. März sind es genau 12 Jahre, seit Papst Franziskus sein Amt angetreten hat. Geschichtsinteressierte werden auch bemerken, dass am 15. März 44 v. Chr. Julius Cäsar ermordet wurde, was in Rom Chaos auslöste.

Diese Daten strotzen vor Symbolik, und Verschwörungskreise spinnen wilde Geschichten. Aber das wahre Juwel? Eine umwerfende Beobachtung von The End Times Forecaster, die alles zusammenfasst.

Pi-Tag vs. die unheimliche Belphegor-Zahl

Der 14. März ist nicht nur ein Datum für Mondbeobachter – es ist auch der Pi-Tag , ein skurriler Feiertag, der von Mathematikfreaks überall geliebt wird. Der Pi-Tag, der 1987 von dem San Franciscoer Physiker Larry Shaw erfunden wurde, feiert die mathematische Konstante π (3,1415926…) um genau 13:59:26 Uhr – oder 13:59 Uhr für Fans der 24-Stunden-Uhr, die bis in die Nacht feiern.

Warum? Weil das Datum (14.3.) und die Uhrzeit genau mit den ersten Ziffern von Pi übereinstimmen. Es ist ein Vergnügen für Nerds, das sich zu einem globalen Phänomen entwickelt hat.

Doch hier wird es düster. Hier kommt die Zahl Belphegor ins Spiel – das verdrehte Gegenstück zu Pi.

Diese unheimliche Zahl wird als 1000000000000066600000000000001 geschrieben und hat 13 Nullen auf jeder Seite eines teuflischen 666-Kerns. Benannt nach Belphegor, dem „Herrn des Abgrunds“ und einem der Erzdämonen der Hölle, steht sie in krassem Gegensatz zu Pis gesundem Charme.

Während Mathefreaks am 14. März ihre Taschenrechner auf π heben, könnten zwielichtige Gruppen wie die Illuminaten stattdessen auf Belphegor anstoßen? Die Verschwörungstheoretiker sind jedenfalls dieser Meinung.

15. März und das Mystische 153

Und dann ist da noch der 15. März – der 153. Tag des Jahres 2025 – eine Zahl, die für Numerologen wie Katzenminze wirkt. Wenn man 1 + 2 + 3 bis 17 addiert, kommt man auf 153, eine perfekte Dreieckszahl, die Freimaurer so lieben. Sogar die Bibel stimmt mit ein:

Im Johannesevangelium (21:11) wird beschrieben, wie Simon Petrus ein Netz mit 153 Fischen einholt, ein Detail, das Gelehrte jahrhundertelang verwirrt hat. Zufall? Verschwörungstheoretiker glauben das nicht.

Warum diese Daten das Internet in Aufruhr versetzen

Von Purim und Blutmonden bis hin zum Pi-Tag, der Zahl Belphegor und der rätselhaften Zahl 153, die vom 13. bis 15. März 2025 stattfindet, entwickelt sich eine symbolische Supernova. Geschichte, Religion und Mathematik kollidieren auf eine Weise, die sich fast zu perfekt anfühlt – wie ein kosmisches Skript, das nur für uns geschrieben wurde, um es zu entschlüsseln.

Die Anhänger von STEVE FLETCHER 222 graben sich durch die Vergangenheit und bringen Caesars Tod mit modernen Lockdowns in Verbindung, während The End Times Forecaster andeutet, dass unter der Oberfläche etwas noch Größeres lauert.

Je näher diese Daten rücken, desto lauter werden die Gerüchte. Wenn sich die Symbolik so stark anhäuft, lehnen sich Verschwörungstheoretiker nicht einfach zurück – sie machen sich auf die Auswirkungen gefasst. Wird es globales Chaos, ein geheimes Ritual oder nur ein weiterer übertriebener Moment sein?

Eines ist sicher: Der März 2025 ist bereits ein Pulverfass voller Intrigen und wir alle sehen zu, wie die Lunte brennt.