Die Hälfte aller veröffentlichten „wissenschaftlichen“ Literatur ist komplett erfunden oder falsch

Seit vielen Jahren warnen alternative Nachrichtenquellen (darunter auch der Natural News Server) vor branchengetriebenen wissenschaftlichen Forschung, die gefälschte Daten verwendet, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen.

Solche Vorwürfe haben nun Dr. Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet, einem der berühmtesten der Welt, bestätigt. Dr. Horton erklärte öffentlich, dass bis zu die Hälfte der veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur unglaublich und oft sogar komplett erfunden sei.

Im The Lancet Magazin, Dr. Horton’s Kommentar, der unter anderem enthält. sogar diese Sätze:

Argumente, die gegen die Wissenschaft sprechen, sind eindeutig: Ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur – vielleicht sogar die ganze Hälfte – ist offenbar falsch.

Hauptprobleme wissenschaftlicher Studien sind kleine Stichprobenzahlen, schlechte Leistung, falsche Voranalysen und auch unerhörte Interessenkonflikte zusammen mit der Besessenheit, Modetrends mit zweifelhafter Bedeutung zu folgen Die Wissenschaft geht Richtung in die Dunkelheit.

Solche Worte sind sehr mächtig – vor allem, wenn sie direkt aus einer so renommierten Quelle stammen. Wenn eine Person in der Position, die er innehat, Dr. Horton eine solche Aussage macht, können wir es als überzeugenden Beweis betrachten, dass (in seinen Worten): “ diesem bedeutenden Mann etwas grundlegend falsch passiert ist.“

Selbst Studien, die durch wissenschaftliche Überprüfung überprüft wurden, müssen nicht zuverlässig sein

Laut Dr. Horton „formen Wissenschaftler oft Daten“, um sich in die Theorie oder ihre „perfektierten Hypothesen“ zu passen. Und selbst wissenschaftlich peer-reviewte Studien in The Lancet Journals müssen nicht mehr zuverlässig sein.

Auf der Website Collective-Evolution.com heißt es zum Beispiel:

Es ist üblich, dass viele die große Arbeit von Experten und Forschern aus verschiedenen Institutionen auf unserem Planeten berücksichtigen, einfach weil sie in keiner seriösen Zeitschrift wissenschaftlich überprüft und veröffentlicht wurden. Aber wie wir überzeugt werden können, haben selbst Expertenbewertungen keine besondere Bedeutung.

„Vertrauenste“ Medizinmagazine verlieren in den Augen von Experten und Redaktionspersonal, darunter Dr. Horton, kontinuierlich die Anerkennung.

Von der Industrie geförderte voreingenommene Forschung

Dr. Horton ist nicht der einzige, der gezwungen wurde zu sprechen. Unter anderen bekannten Personen in ähnlicher Position ist Dr. Marcia Angell, die ehemalige Chefredakteurin des New England Journal of Medicine. Diese Frau hat den korrupten Einfluss der Industrie auf die wissenschaftliche Forschung ausführlich beschrieben:

Klinische Studien sind seit ihrem Vorschlag unvoreingenommen, wenn die Notwendigkeit günstiger Ergebnisse für ihre Sponsoren festgestellt wird. Es kommt oft vor, dass ihre Ergebnisse gezielt formuliert werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Ermittler solcher Betrugsmasche unabhängig sind.

Es gibt eine Reihe schmutziger Tricks, die routinemäßig von Forschern verwendet werden, die von der Industrie bezahlt werden unerwünschte Ergebnisse werden zum Beispiel nicht veröffentlicht und Hersteller unnötiger oder gar gefährlicher Drogen bieten ihre Produkte oft ahnungslosen Kunden an.

Als erschreckendes Beispiel für ein solches Verhalten können wir z.B. Antidepressivum Paroxetin anführen – der Gerichtsverfahren mit seinem Hersteller ergab eine Geldstrafe von 3 Milliarden Dollar für GSK. Dieses gefährliche und ineffektive Medikament wurde Millionen von Kindern verschrieben, bevor festgestellt wurde, dass es ein erhöhtes Selbstmordrisiko birgt.

Als diese Wahrheit in Gerichtsverfahren ans Licht kam, stellte sich heraus, dass GSK die Tatsache verschweig, dass sein Medikament nur etwas effektiver war als das Placebo und dass es Selbstmordverhalten verursacht.

Gibt es eine Lösung?

Es steht nun fest, dass die Veröffentlichung gefälschter und gefälschter Forschung in allen Fachzeitschriften krank geworden ist.

Dr. Horton schlägt Maßnahmen vor, die zur Rückkehr der Integrität der wissenschaftlichen Forschung führen könnten:

Teil des Problems ist, dass niemand motiviert ist, recht zu haben. Das Motivationssystem muss geändert werden – vielleicht würde sogar das Entfernen davon profitieren. Es ist auch notwendig, auf den Prinzipien der Wiederholung zu bestehen. Zusammenarbeit sollte Vorrang vor dem Wettbewerb haben. Protokolle mit Ergebnissen müssen registriert und sicher gelagert werden. Professionelle Bewertung muss besser belohnt werden.

Es ist notwendig, die Ausbildung und die professionelle Führung von Forschern zu verbessern.

Laut Dr. Horton ist die schlechte Nachricht, dass „trotz der schrecklichen wissenschaftlichen Forschung noch niemand den ersten Schritt machen wird, um dieses gesamte System zu reinigen. „