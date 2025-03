Medienbericht: Zeichen am Himmel? Fliegende Untertasse über riesiger Jesus-Statue in Mexiko fotografiert

Ein eigenartiges Foto aus Mexiko zeigt ein untertassenförmiges UFO am Himmel über einer riesigen Statue von Jesus Christus.

Das faszinierende Bild (siehe unten) wurde Berichten zufolge von einem Zeugen in der Stadt Silao aufgenommen, in der sich ein riesiger Hügel befindet, der als Cerro del Cubilete bekannt ist und das geografische Zentrum des Landes sein soll.

Auf dem Gipfel des Hügels befindet sich eine etwa 24 Meter hohe Bronzestatue von Jesus Christus, an deren Fuß oft religiöse Zeremonien abgehalten werden.

Bei einer dieser Versammlungen machte ein Teilnehmer kürzlich das seltsame Bild, das in den sozialen Medien Mexikos viral ging.

Auf dem Foto ist links von der ausgestreckten Hand der Statue ein deutlich sichtbares untertassenförmiges Objekt am Himmel zu sehen.

Ein vergrößerter Blick auf die Anomalie, die auch unten abgebildet ist, zeigt, dass sie eine dunkle Unterseite mit etwas aufweist, das wie weißer Rauch darüber aussieht.

Was das seltsame Objekt gewesen sein könnte, darüber gab es von Zuschauern im Internet Theorien, die von Außerirdischen oder Engeln bis hin zu einer Drohne oder einem verirrten Ballon reichten. Was glauben Sie, wurde am Cerro del Cubilete fotografiert?