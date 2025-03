Alchemie: Die Transmutation der Seele

„Wenn du dich also nicht Gott gleich machst, kannst du Gott nicht begreifen, denn Gleiches wird durch Gleiches erkannt … Wenn du aber deine Seele in deinem Körper einschließt und dich erniedrigst und sagst: „Ich weiß nichts, ich kann nichts tun. Ich fürchte mich vor Erde und Meer, ich kann nicht in den Himmel aufsteigen. Ich weiß nicht, was ich war und was ich sein werde“, was hast du dann mit Gott zu tun? ~ Hermes Trismegistus.

Trotz der scheinbaren Vortäuschung des obigen Zitats erfordert Alchemie tiefe persönliche Demut. Der Alchemist betrachtet alles, was ihm begegnet, als heilig. Die esoterische Wissenschaft/Kunst der Alchemie wird als göttliche Chemie bezeichnet . Im ganzen Leben dreht sich alles um Beziehungen, darum, wie wir uns zu uns selbst, unserer Umwelt und unseren Umständen verhalten. Wenn wir uns nicht als Erweiterungen des Schöpfers sehen, können wir andere nicht als Gottheiten betrachten; wir werden anderen und Dingen gegenüber auf eine banale, wenig ehrfürchtige Weise auftreten.Der Alchemist weiß, dass ein Großteil des Lebens aus Lernen besteht, aus der Akzeptanz der innewohnenden Widersprüche dieses Lebens und der Umwandlung der oberflächlichen Grundelemente in das metaphorische Edelmetall (Gold) des Verstehens. Ja, Alchemie ist die Praxis der transformativen Erfahrung, die Transformation erfolgt nach innen. Dies ist die „Transmutation der Seele“ . Die Anwendung der Vitalität der Seele auf die tägliche Lebenserfahrung.Hermes sagt:„Die Vortrefflichkeit der Seele ist das Verstehen; denn der Mensch, der versteht, ist bewusst, hingebungsvoll und bereits gottähnlich.“

Gott ist Liebe, Liebe ist unter anderem ein hohes Maß an Verständnis. Das Streben nach Verständnis für sich selbst, jemanden oder etwas, ein nicht ausbeuterisches Verständnis, ist der höchste Ausdruck der Liebe. Die Quantenphysik beginnt zu verstehen, welche Rolle das Bewusstsein bei der Beobachtung und Arbeit mit Materie spielt. Die Wissenschaft kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Das Bestreben des Alchemisten bestand darin, beim Studium oder der Arbeit mit Materialien so offen und bewusst wie möglich zu sein, sich dem Material auszusetzen und im Gegenzug darauf zu vertrauen, dass das Material, die Materie, die Elemente ihre Geheimnisse vertrauensvoll offenbaren werden. Gegenseitigkeit.Der Alchemist selbst ist das große Werk„ Paracelsus fasste dies recht gut zusammen, als er darauf hinwies, dass die alchemistische Transmutation unmöglich sei, wenn sich nicht der Alchemist SELBST im Prozess der Transformation befände. Er könne sich nicht mit seinen Flaschen, Reagenzgläsern und Retorten zurücklehnen und seine Kunst einfach als eine weitere Möglichkeit betrachten, die Chemie voranzubringen oder seine eigenen finanziellen Bedürfnisse zu befriedigen.“ ~ Manley Palmer HallTransmutation der Seele bedeutet, dass die Seele die weltliche, materielle, physische Erfahrung dieses Lebens transformiert. Der bewusste Paradigmenwechsel auf diesem Planeten bedeutet, dass die Menschheit die linkshirnige, materialistische, kommerziell orientierte Wissenschaft hinter sich lässt. Die Menschheit erinnert sich an die esoterische, die mystische Perspektive des Lebens, die göttliche bewusste Assimilation des männlichen und weiblichen Prinzips in höher entwickelte Ausdrucksformen ihrer selbst in uns. Dies wird alchemistisch als Generation und Polarität bezeichnet … die Entsprechung, die Schwingungs- und Rhythmusprinzipien und die Aspekte von Ursache und Wirkung, die alle durch den Geist miteinander verbunden sind, nicht durch den einzelnen individuellen Geist; sondern der universelle Geist, der bewusste Geist, der alles Sichtbare und Unsichtbare im Universum durchdringt. Greifbare Materie und die unsichtbare, nicht greifbare „dunkle“ Energie und Materie. Wie in „Die sieben hermetischen Prinzipien“ dargelegt.Die sieben hermetischen PrinzipienKeines der hermetischen Prinzipien ist wichtiger als die anderen. Jedes ist ein Portal zum Verständnis des Ganzen. Alle müssen sorgfältig bedacht werden, wenn man sich mit dem größeren Werk der Seelentransmutation beschäftigt. Die patriarchalische jüdisch-christliche Kosmologie, einschließlich des Islam, lenkte die Natur und den Charakter der Beziehung der Menschheit auf eine unerkennbare göttliche Quelle um. Diese patriarchalischen Glaubensvorstellungen schwächten den weiblichen, materiellen Aspekt der Natur zugunsten eines männlichen, autoritären, alttestamentarischen Bestrafers ab, eines Gottes, der eher ein Spiegelbild des männlichen menschlichen Egos als ein liebevolles Spiegelbild seiner Schöpfung war.Die Alchemie wird der ägyptischen Gottheit Thot zugeschrieben. Thots weibliche Gefährtin war Ma-at . Sie waren in jeder Hinsicht gleich. Als die Griechen die ägyptische Kultur in ihre eigene assimilierten, adoptierten sie Thot und änderten seinen Namen in Hermes, ließen jedoch den weiblichen Aspekt von Ma-at weg.So wurden die patriarchalische europäische Religion und damit auch Regierung und Kultur männlich dominiert. Griechenland ist der Vorläufer Roms und der von Europa dominierten Kultur und Religion, die die Welt seit über 600 Jahren erlebt.Das weibliche Prinzip wurde auf Knechtschaft und unterwürfigen Gehorsam reduziert.Daher wurde die jüdisch-christliche Hierarchie zu „Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist“.Die tägliche Disziplin des größeren WerkesDie meisten glauben fälschlicherweise, dass sich Alchemie nur auf die Umwandlung von materiellen unedlen Metallen in Gold bezieht. Das ist die kleinere Arbeit. Damit soll die Bedeutung des materiellen Ausdrucks in Bezug auf seine energetische Spiegelung nicht geschmälert werden. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Um ein Spiegelbild zu sehen, muss eine physische Präsenz vorhanden sein. Der Schiedsrichter zwischen Objekt und reflektiertem Bild ist die Seele.Zum Beispiel die schöne Frau, die Spiegel meidet, weil sie mit ihrem reflektierten Bild unzufrieden ist, und umgekehrt die Frau mit dem seltsamen Aussehen, die eine bewusste Präsenz von Anmut und Schönheit ausstrahlt. Die erste Frau sieht sich nur mit dem kritischen Auge anderer, während die zweite Frau sich von innen heraus erlebt … ihre Seele ist ihre Schönheit.Die große Arbeit ist die der Seele, die die Seele einsetzt, um die Lebenserfahrung von metaphorischen unedlen Metallen wie Blei in Gold umzuwandeln. Die Umwandlung von Blei in Gold ist metaphorisch. Man soll sich an die ewige Natur des Lebens erinnern, jenseits der vorübergehenden Natur des physischen, materiellen Körpers. Das Leben in diesem menschlichen Körper ist eine vorübergehende Erfahrung einer ewigen bewussten Präsenz … „Wie oben, so unten, wie innen, so außen.“Ich zweifle keine Sekunde daran, dass es buchstäblich möglich ist, Zinn oder Blei alchimistisch in Gold zu verwandeln. Aber so wie wir jetzt sind, ist das praktisch unmöglich. Wir hegen bleierne Gedanken, Ideen und Einstellungen, die uns daran hindern, irgendetwas in unserem persönlichen Umfeld zu ändern, wir können nicht einmal ändern, wie wir miteinander umgehen. Wir müssen die größere Arbeit der sieben hermetischen Prinzipien in uns selbst initiieren.Eine herausragende alchimistische Praxis, die ich entdeckt habe, ist Kochen und Essen. Denken Sie über die alchimistischen Eigenschaften der Nahrung nach , die Sie zubereiten, und machen Sie die Zubereitung zu einer Meditation, tun Sie es mit Präsenz, einer Ehrfurcht vor den Zutaten, vor dem Prozess der Zubereitung einer Mahlzeit. Machen Sie die Zubereitung einer Mahlzeit zu einer heiligen Praxis, selbst wenn Sie nur ein Sandwich machen … versuchen Sie, neue Düfte in Nahrungsmitteln zu riechen, die Sie zu kennen glaubten, fühlen Sie sie, berühren Sie sie, um neue Erfahrungen in der Textur zu machen … machen Sie es zu einer sinnlichen Erfahrung, fühlen Sie es wirklich. Lassen Sie Ihre Seele das Koch- und Esserlebnis umwandeln.