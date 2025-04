Seltene Aufnahmen einer riesigen „unheimlichen“ Unterwasserkreatur lösen bei den Menschen „absolute Angst“ vor der Tiefsee aus

Von Tauchern aufgenommene Aufnahmen haben uns wieder einmal daran erinnert, warum es völlig normal ist, auszuflippen, wenn im offenen Meer etwas an einem vorbeistreift.

Anders als in einem durchschnittlichen Hotelschwimmbad – wo einem im schlimmsten Fall jemand mit einer Luftmatratze einen Schlag versetzen kann – kann der Gang ins Meer ziemlich entmutigend sein.

Das glitzernde blaue Wasser oder die Aussicht, beim Schnorcheln seltene Fische zu sehen, locken Sie vielleicht , aber es gibt auch eine Menge Unbekanntes, mit dem Sie fertig werden müssen, wenn Sie die sieben Weltmeere betreten.

Vielen Menschen ist der Urlaub verdorben worden, weil sie auf Quallen getreten sind oder von starken Strömungen hinausgespült wurden.

Und dabei ist noch nicht einmal die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass Sie einem Hai oder einem anderen geheimnisvollen Lebewesen begegnen, das die Weltmeere bewohnt .

Alles in allem ist es keine Überraschung, warum so viele Menschen ein gewisses Gruselgefühl beim Anblick des Ozeans verspüren.

Wenn Sie unter Thalassophobie leiden, sollten Sie jetzt vielleicht wegschauen, denn zwei Taucher konnten beim Schwimmen vor der Westküste Japans Aufnahmen eines selten gesehenen, 2,5 Meter langen Riesenkalmars machen.

Das Filmmaterial wurde 2023 von Tauchlehrer Yosuke Tanaka und seiner Frau Miki beim Schwimmen vor der Küste der Stadt Toyooka in der Präfektur Hyogo aufgenommen und zeigt, wie das Paar beim Schwimmen unter Wasser auf die absolut riesige Kreatur trifft.

Schauen Sie sich das Filmmaterial unten an, um die Kreatur in all ihrer unheimlichen Pracht zu sehen.

Auf den ersten Blick scheint der Clip nichts besonders Ungewöhnliches zu zeigen, nur einen großen Tintenfisch, der herumschwimmt, oder?

Allerdings werden diese Illusionen zerstört, wenn man eines der Paare im Hintergrund hinter der Kreatur bemerkt und wirklich begreift, dass es sich um einen ziemlich großen Tintenfisch handelt.

Schließlich beträgt die durchschnittliche Körpergröße eines erwachsenen Mannes 175,3 cm (5 Fuß 9 Zoll), während die Frauen dieser Welt im Durchschnitt 160,0 cm (5 Fuß 3 Zoll) groß sind.

Riesenkalmare bevorzugen gemäßigtere Gewässer und sind weltweit verbreitet. Im Meer sieht man sie jedoch nur selten.

Über seine Begegnung mit dem Tintenfisch sagte Tanaka gegenüber AFP ( über Science Alert), dass er sich zwar scheinbar „sehr träge“ bewegte, er aber nicht von einem seiner Tentakeln packen lassen wollte.

„Ich konnte sehen, wie sich seine Tentakel bewegten. Ich dachte, es wäre gefährlich, wenn sie mich fest packten und irgendwohin trugen“, sagte er.

„Es war sehr aufregend. Ich glaube, es gibt nichts Selteneres als das.“

Video: