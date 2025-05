Jonathan Swift in Gullivers Reisen: Wie konnte er etwas beschreiben, das über Generationen hinweg verborgen blieb?

Stellen Sie sich vor, Sie blättern in einem Buch aus dem Jahr 1726, lange bevor Teleskope die feineren Geheimnisse des Sonnensystems enthüllten, und stoßen auf eine Passage, die unheimlich prophetisch erscheint.

In der dritten Reise von Gullivers Reisen beschreibt Jonathan Swift, wie Astronomen von der schwimmenden Insel Laputa zwei Monde entdecken, die den Mars umkreisen.

Er beschreibt detailliert ihre Entfernung vom Planeten und sogar ihre Umlaufgeschwindigkeit – bemerkenswert nah an den tatsächlichen Eigenschaften von Phobos und Deimos.

Doch hier ist der Haken: Diese Marsmonde wurden erst 1877 entdeckt, volle 151 Jahre nachdem Swift seine Geschichte niederschrieb.

Und genaue Messungen ihrer Umlaufbahnen erfolgten sogar noch später. Wie konnte Swift etwas beschreiben, das über Generationen hinweg verborgen blieb?

War es reine Einbildung oder ein Hinweis auf etwas Seltsameres – wie Visionen in Träumen, verlorenes uraltes Wissen oder sogar … Gerüchte über Zeitreisen?

Das Mysterium bleibt bestehen und wirft seinen merkwürdigen Schatten über die Jahrhunderte.

