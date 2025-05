Unwetter-Alarm! Das hat der Saharastaub mit den Unwettern in Deutschland zu tun (Video)

Unwetter über Deutschland: Schwere Gewitter bilden sich am Freitag und Samstag über Deutschland. Samstag steigt sogar das Tornado-Risiko.

Während es am Freitag schon sehr markant wird mit orkanartigen Böen, steigt am Samstag sogar das Tornado-Risiko an. Superzellen kann es an beiden Tagen geben.

Unwetter-Alarm: Wo treten am Freitag die Gewitter auf?

Am Freitag geht es gegen 16 Uhr mit den Gewittern los. Rund um Hannover bilden sich erste Gewitter, die sich bis in den späten Abend hinein verstärken.

Auch etwas weiter südlich – in den Mittelgebirgen – sind einzelne Gewitterzellen möglich.

Bis 20 Uhr sind die Gewitter voll entwickelt und es bildet sich entweder eine Gewitterlinie oder gleich eine Superzelle zwischen Hannover und Berlin.

Die stärksten Gewitter ziehen voraussichtlich etwas südlich von Berlin vorbei.

Es kommt zu Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter, Hagel und es sind orkanartige Fallböen mit bis zu 110 km/h möglich. Da die Wolkenuntergrenzen sehr hoch sind, ist die Tornado-Gefahr zwar praktisch null, aber die Fallböen können ebenfalls sehr stark werden.

Auch in Berlin wird es zu Unwettern kommen. Dort geht es in erster Linie um Starkregen und Sturmböen, auch wenn der Kern des Gewitters wohl eher in Richtung Flughafen unterwegs sein wird.

Nach 23 Uhr verlieren die Gewitter an Stärke und ziehen nach Polen ab.

Wann starten die Gewitter am Samstag?

Am Samstag geht es schon am Vormittag los mit dem ersten Regen zwischen Köln und Dresden. Es kommt zu schauerartig verstärktem Regen. Ab dem späten Nachmittag sind dann auch schwere Gewitter möglich – insbesondere in Sachsen. Hier können sich wieder Superzellen bilden. Diesmal sind die Wolkenuntergrenzen etwas niedriger.

Das heißt, dass es neben Hagel, Starkregen und Sturmböen auch eine leicht erhöhte Tornado-Gefahr gibt.

Ab 19 Uhr bildet sich dann im Süden eine Gewitterwelle. Hier können sich zwischen Ulm und Nürnberg Superzellen bilden, ebenfalls mit leicht erhöhter Tornado-Gefahr.

Die Unwetter halten sich bis tief in die Nacht. Der Unwetterbereich ist deutlich größer als noch am Freitag. Zwar bleibt das wesentliche Unwetter der Starkregen, aber die Tornado-Gefahr kann man nicht ignorieren.

Bei Gewitteraufzug sollte man unbedingt Schutz aufsuchen.

Unsicherheitsfaktor ist der Saharastaub

Am Samstag könnten wir aber auch Glück haben, denn eine mächtig Saharastaubwolke zieht auf. Und die könnte die Gewitter doch noch etwas dämpfen. Saharastaub ist oft ein Unsicherheitsfaktor in den Prognosen. Hoffen wir, dass der Staub diesmal die Unwetter klein hält.

