Die Reptiloiden und die „Fünfte Kolonne“ auf der Erde

Die fünfte Spalte: Es herrschte Verwirrung über die Natur der außerirdischen Reptilienrasse und darüber, ob sie gut- oder böswillig ist.

Wie jede Spezies gibt es auch unter ihnen gute und böse Individuen. Unser Planet Erde wird von einer reptilartig aussehenden außerirdischen Rasse beherrscht, die menschliche Wesen aus den Sternbildern Orion und Draco besitzt, aber auch im interdimensionalen Raum existieren kann.

„Sie“ gründeten vor Äonen das Ciakhrr-Imperium. Es ist umstritten, ob die Reptilien auf der Erde eine vom Ciakhrr-Imperium abgespaltene Zivilisation darstellen oder weiterhin ein aktiver Teil davon sind.

Diese reptilartigen Außerirdischen agieren in einer hierarchischen, militaristischen Struktur und versuchen, andere Spezies im Sinne des „Dienst am Selbst“ zu dominieren, was sie zu einer weitgehend böswilligen Macht im Universum macht.

Wie bei jeder Spezies gibt es jedoch auch Individuen, die von dieser Agenda abweichen. Diese bemerkenswerten Reptiloiden, die sich dem „Dienst am Nächsten“ verschrieben haben, haben eine „Fünfte Kolonne“ gebildet, eine geheime Gruppe reptiloider Außerirdischer und ihrer Mensch-Reptilien-Hybriden, die innerhalb der menschlichen Gesellschaft agieren.

Sie untergraben die bösartigen Pläne der Reptiloiden, wie die des Ciakhrr/Orion-Imperiums, von innen heraus und agieren als Agenten des Guten.

Im Gegensatz zu den „Dienst am Selbst“-Reptoiden, die die menschliche Gesellschaft manipulieren und destabilisieren, bilden diese „Dienst am Nächsten“-Reptoiden eine „Fünfte Kolonne“, um der Menschheit zu helfen, sie zu führen und sie über die verborgene Bedrohung unseres Planeten durch die bösartigen Pläne der Reptiloiden aufzuklären.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese mutigen Individuen täglich ihr Leben riskieren, indem sie die Pläne der Reptiloiden heimlich von innen heraus untergraben und gleichzeitig unseren Planeten verteidigen.

Ohne ihren Einsatz würde die Menschheit unvorstellbarer Verzweiflung ausgesetzt sein.

Durch ihren Mut werden wir eines Tages die Erde befreien und sie als unsere eigene beanspruchen.

