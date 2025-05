Böhmische Schweiz: Blitz trifft deutsches Paar bei Wanderung in Tschechien

Ein Blitz trifft ein deutsches Paar beim Wandern in Tschechien – die Frau direkt an der Brust. Beide werden verletzt, einer von ihnen schwer.

Ein schweres Gewitter hat am Samstag zwei deutsche Wanderer in der Böhmischen Schweiz überrascht – der Blitz schlug direkt in die Brust einer Frau ein. Beide wurden verletzt, einer von ihnen schwer.