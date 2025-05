Kamera am tiefsten Punkt des Ozeans machte verstörende Entdeckung (Video)

Eine Kamera hat am tiefsten Punkt des Ozeans eine atemberaubende Entdeckung gemacht.

Nur fünf Prozent des Meeres sind tatsächlich von der Menschheit erforscht, was eine ziemlich entmutigende Vorstellung ist.

Während Wissenschaftler ständig versuchen, mehr über die Ozeane unseres Planeten zu erfahren, werden manchmal Entdeckungen gemacht, die völlig unerwartet sind.

Und genau das geschah, als Forscher eine Kamera in den tiefsten Teil der Ozeane der Erde schickten – das Challengertief im Marianengraben, 10.670 Meter unter dem Meeresspiegel.

Um sich vorzustellen, wie tief die Region ist: Selbst wenn der Mount Everest im Challengertief liegen würde, wäre er immer noch von einer Meile Wasser bedeckt.

Anstelle eines riesigen Tintenfischs oder eines gesunkenen Schiffswracks wurde auf dem Grund der Region eine einzelne Bierflasche aus Glas entdeckt, die von der Ozeanographin Dr. Dawn Wright entdeckt und in den sozialen Medien geteilt wurde .

Neben ein Foto schrieb sie: „Was haben wir gesehen, als wir in über 10.900 m Tiefe in #ChallengerDeep zum ersten Mal den Boden berührten? EINE BIERFLASCHE!“

Dr. Wright betonte dann, dass dieser Fund eher verstörend als lustig sei, und sagte: „Ein weiterer Beweis dafür, dass wir als Menschheit BESSERES im Hinblick auf die Ozeane und die Gesundheit der Lebensräume tun MÜSSEN, die wir teilen und von denen wir letztlich abhängen!!! #ThereIsNoPlanetB #DeeperSeaDawn.“

Doch seit das Bild der im Abgrund schwimmenden Bierflasche im Internet veröffentlicht wurde, brennen die Menschen vor allem auf der Frage: Wie hält die Glasflasche dem Druck stand, der in dieser Tiefe entsteht?

Einer fragte: „Wollen Sie damit sagen, dass eine Flasche mehr Druck aushält als das Spezial-U-Boot?“

Auf einem Poster stand: „Warum wurde die Flasche nicht zerdrückt? Die Flasche ist offen. Wasser strömt hinein und gleicht den Druckunterschied zwischen dem Ozean und dem Inneren der Flasche aus.“

„Das ist in gewisser Weise ähnlich, aber wenn Sie ein Ei in Ihre Handfläche nehmen und so fest drücken, wie Sie können, ohne Ihre Finger in die Schale zu graben, werden Sie es aufgrund seiner robusten Form wahrscheinlich nicht zerbrechen können.“

Eine andere Person fügte hinzu: „Wenn der Druck innen und außen gleich wäre, würde der Druck definitiv NICHT ausreichen, um das Glas zu zerbrechen. Warum? Weil bei gleichem Druck innen und außen praktisch KEIN Druck auf das Glas ausgeübt wird.“

„Wenn die Flasche jedoch bei atmosphärischem Druck versiegelt und in den Marianengraben geschickt würde, würde das Glas aufgrund der Druckunterschiede mit ziemlicher Sicherheit zerbrechen.“

Natürlich gibt es in den tiefsten Teilen der Ozeane Lebewesen, darunter auch Tiere , deren Vorfahren älter sind als die Dinosaurier.

Kürzlich entdeckten Wissenschaftler einen Sechskiemerhai mit stumpfer Nase , den das Natural History Museum als die „älteste bekannte Gruppe moderner Haie“ bezeichnet.

Der Sechskiemerhai, auch Kuhhai genannt, gilt unter Ozeanographen als selten. Daher freuten sich Tiefseeforscher des Schmidt Ocean Institute sehr, als sie bei Forschungsarbeiten in der Nähe der Phoenixinseln im Pazifik zufällig auf einen solchen Hai stießen.

Das Tier hat außerdem sechs statt der üblichen fünf Kiemen, die bei Haien wie Weißen Haien oder Hammerhaien üblich sind, was die Entdeckung eines solchen Hais für Forscher noch spannender macht.

National Geographic bezeichnet die zusätzliche Kieme als „Relikt der alten Bedingungen, unter denen sie sich entwickelt haben“.

