Zeitlinienverschiebung: Das Abenteuer der Neuen Erde beginnt

Der kommende Monat ist ein Monat neuer Kraft und Zuversicht, da wir nach einem langen und kurvenreichen Weg, den wir bisher wenig beschritten haben, in den Zustand der Gnade zurückkehren.

Die Maiseite des Stiers steht für die Neuausrichtung auf die (Nullpunkt-)Frequenz der Heimat, die in den letzten Wochen aufgrund von Zeitlinienverschiebungen, Zusammenbrüchen und Konvergenzen, die auf persönlicher, gesellschaftlicher und globaler Ebene destabilisierend wirkten, nur schwer dauerhaft verankert werden konnte.

In so kurzer Zeit hat sich so viel verändert, dass Sie möglicherweise nicht über den nötigen Rahmen verfügen, um das Ausmaß dessen zu erfassen, was jetzt völlig anders ist als zu Beginn des astrologischen neuen Jahres (Tagundnachtgleiche).

Glücklicherweise wird der Mai einige wichtige Punkte verbinden, die Ihnen möglicherweise entgangen sind, während Sie sich im bahnverändernden Finsternisportal befanden, das sich offiziell mit dem Stier-Neumond (27.4.) und dem letzten 9:9-Sternentor des Monats schließt – einem kraftvollen Todes-Geburts-Punkt.

Wichtig ist, dass dieser tiefgreifende Bewusstseinswandel denjenigen, die an vorderster Front standen, die tiefgreifende Fähigkeit ermöglichte, sich vollständig vom Server der unteren Erde zu lösen. Dies führte zu einem kollektiven Zeitliniensprung, der die zweite Aufstiegswelle in den Frequenzen der Neuen Erde verankerte.

Diese Migration stellt sicher, dass die untere Realität/Matrix nicht länger eine störende Kraft darstellt, die den Schöpfungsprozess für diejenigen, die den Sprung vollzogen haben, verändern, beeinflussen oder anderweitig stören kann.

Wie bereits im letzten Monat erwähnt, handelt es sich hier um die „Keine Rückkehr-Zone“ – die (schwarze Loch-)Grenze, ab der es kein Zurück mehr zur dualistischen/getrennten Lebenserfahrung gibt.

Für diese Gruppe/dieses Kollektiv gehören die Störprogramme nun der Vergangenheit an, d. h. es gibt keine weiteren Verzerrungen, die die Verkörperung Gottes – also die für die Transformation in den Lichtkörperzustand erforderliche Quellintelligenz – verhindern könnten.

Und jetzt, da die ersten beiden Wellen sicher an ihrem rechtmäßigen Platz und in ihrer Position auf der „anderen Seite“ des Lebens stationiert sind … über die himmlischen/nirvanischen/kosmischen Reiche … sind wir offiziell frei, das Abenteuer der Neuen Erde zu beginnen .

Für diejenigen, die dieses Abenteuer anführen, beginnt eine Zeit der Entlastung, da Seelen-/Dienstverträge auslaufen und wir uns von den niederen Erdkoordinaten befreien, die uns an die menschliche 3D-Vorlage gebunden hielten.

Gemeinsam erweitern wir uns in neue/höhere Dienstebenen, die nichts mit der zerfallenden Welt zu tun haben und ein hart erkämpftes Sicherheitsnetz (Frequenzzaun) zum Schutz vor den unaufgeklärten Kräften bieten.

Diese neue Serviceebene unterscheidet sich von unseren früheren Verträgen, die uns verpflichteten, Teil der fallenden Welt zu sein … zum Beispiel, um die Gitter zu reinigen, Zeitlinien zu kollabieren oder Verzerrungen zu transformieren.

Hier sind wir im aktiven Dienst, indem wir einfach unsere authentische Frequenz ausstrahlen, durch das, was wir SIND und nicht durch das, was wir TUN … was nur Beiwerk ist.

Diese neue Orientierung erleichtert unsere Freiheit von dieser Welt, da wir auf diesen Ebenen nicht mehr gebraucht werden.

Wenn du gerade erst in den himmlischen Bereich eintauchst, sei dir bewusst, dass dieser Zeitpunkt dich von allen disharmonischen Zeitlinien befreit.

Von hier aus befindest du dich nicht mehr in der Frequenzbandbreite, die diese (polaren) Wahlpunkte zulässt, die zu verzerrten Realitäten führen. Du brauchst dir also keine Sorgen mehr zu machen oder zu befürchten, dass deine Entscheidungen dich zurück ins Leid führen.

Auf dieser Seite des Frequenzzauns sind Sie vor den Bereichen des Chaos und Traumas geschützt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie die Arbeit erledigt haben, nun die sehr reale Last der wiederholten Rückkehr in die Hölle abladen können. 🕊️