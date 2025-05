Ihren Geist von der Matrix befreien: So erhöhen Sie Ihre Frequenz

Wenn Sie in Ihrem Leben Hass, Neid, Ängste, Süchte, Lügen, Ehrgeiz, Selbstsucht, Traurigkeit und Misstrauen empfinden, ist es an der Zeit, diese Gefühle aus Ihrem Leben zu verbannen.

Achten Sie auf Ihre Emotionen. Wenn Sie sich in manchen Fällen so fühlen, ist es angebracht, Ihre Energie zu ändern.

Hören Sie fröhliche Musik und singen Sie, tanzen Sie, atmen Sie, umarmen Sie Ihre Katzen, Hunde oder andere Haustiere, gehen Sie in die Natur oder in den Park, meditieren Sie, machen Sie Sport – tun Sie einfach alles, was Ihnen hilft, diese Energie sofort zu verändern, denn das ist sehr wohltuend für Sie.

Seien Sie stets wachsam und fallen Sie nicht den Mächten der Dunkelheit zum Opfer.

Nähre deine Seele mit allem, was dir beim Wachsen hilft.

Wenn Sie sich daran gewöhnen, in der Frequenz der Liebe zu leben, wird sich Ihre Realität ändern.

Du bist ein mächtiges Wesen!

Haben Sie keine Angst, Ihren Geist von der Matrix zu befreien.

Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie sich am meisten wünschen: Freuen Sie sich, seien Sie glücklich, lächeln Sie, singen Sie, tanzen Sie, lieben Sie.