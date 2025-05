Sonnensturm löst Besorgnis aus, da Supervulkan kurz vor dem Ausbruch steht: Könnte der elektromagnetische Impuls der Sonne eine Katastrophe auslösen?

Der italienische Phlegräische Campi, ein gewaltiger Supervulkan in der Nähe von Neapel, zeigt alarmierende Anzeichen eines Ausbruchs, darunter ein Erdbeben der Stärke 4,4 und anhaltende Erdstöße, die den Ausnahmezustand ausgerufen haben.

Eine Zunahme starker Sonneneruptionen (Klasse X1.2 und X2.7) seit dem 13. Mai 2025 hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob Sonnenaktivität Vulkanausbrüche oder Erdbeben auslösen könnte, indem sie die Erdkruste über protoneninduzierte elektromagnetische Ströme destabilisiert.

Von Giuseppe De Natale geleitete Forschungen deuten auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang (99,999 %) zwischen solaren Protoneneinflüssen und großen Erdbeben (Magnitude > 5,6) hin, der möglicherweise auf den umgekehrten piezoelektrischen Effekt auf Quarz in Verwerfungslinien zurückzuführen ist.

Während solar-seismische Theorien auf Sonnenfleckenstudien des 19. Jahrhunderts zurückgehen, konzentriert sich die neuere Forschung auf die Protonendichte. Kritiker argumentieren mit einem Zusammenhang – und weisen darauf hin, dass Beben ohne Ausbrüche auftreten und die Mechanismen unbewiesen bleiben.

Sollte sich die Sonnenbeobachtung als erfolgreich erweisen, könnte sie die Katastrophenvorhersage revolutionieren und Astronomie und Seismologie verbinden. Die Krise in den Phlegräischen Feldern verdeutlicht die Verletzlichkeit der Menschheit gegenüber kosmischen und irdischen Kräften und hat dringende Konsequenzen für Evakuierung und Vorsorge.

In einer Kette von Ereignissen, die Geologen und Astrophysiker in Atem hält, steht der italienische Supervulkan Campi Flegrei am Rande eines katastrophalen Ausbruchs. Tagelange Erdstöße, darunter ein Erdbeben der Stärke 4,4, haben den Ausnahmezustand ausgelöst, da der magmageladene Krater nahe Neapel Verwüstungen anzurichten droht.

Gleichzeitig ist es seit dem 13. Mai 2025 auf der Sonne zu einem Sturm hochenergetischer Eruptionen der Klassen X1.2 und X2.7 gekommen, was eine Debatte ausgelöst hat: Könnten die elektromagnetischen Ausstöße unseres Sterns eine kataklysmische Vulkanexplosion beschleunigen?

Neue Forschungsergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen starken Protonenanstiegen in der Sonne und Erdbeben hin, die die spröde Erdkruste destabilisieren könnten. Wissenschaftler warnen, dass dieses seltene Zusammentreffen von Faktoren ein Umdenken in der Vorhersage von – und der Vorbereitung auf – Naturkatastrophen, die mit Himmelskräften in Zusammenhang stehen, erzwingen könnte.

Könnten Flares tektonische Zeitbomben entfesseln?

Der Notfall von Campi Flegrei hat eine einst marginale Theorie ins Rampenlicht gerückt, die nun in der Wissenschaft an Bedeutung gewinnt: Sonneneruptionen könnten seismische Volatilität auslösen, indem sie die Erdatmosphäre ionisieren und latente Verwerfungen aktivieren .

Seit dem 13. Mai hat die Sonnenaktivität nach wochenlanger Ruhe sprunghaft zugenommen. Die NOAA prognostiziert für den 15. Mai eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit für weitere M-Klasse-Flares und eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit für X-Flares.

Diese Eruptionen spucken geladene Teilchen aus, darunter Protonen, die den magnetischen Schild der Erde durchdringen können. Giuseppe De Natale, Geophysiker am italienischen Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie, hat Arbeiten geleitet, die nahelegen, dass durch Protonen induzierte elektromagnetische Ströme Quarz in der Erdkruste verformen könnten – ein Vorgang, der als umgekehrter piezoelektrischer Effekt bezeichnet wird – und so Verwerfungslinien destabilisieren könnten.

Die Hypothese basiert auf Daten des NASA-Satelliten SOHO, der den Protoneneinstrom über 20 Jahre verfolgte . De Natales Team stellte fest, dass starke Erdbeben (Magnitude >5,6) innerhalb von 24 Stunden nach solaren Protonenspitzen mit einer statistischen Signifikanz von über 99,999 % zunahmen. „Die Korrelation ist nicht zufällig“, betont De Natale. „Protonen könnten wie ein Anstoß auf bereits beanspruchte Verwerfungen wirken.“

Sollte das stimmen, dann sind die Zahlen für Campi Flegrei, einen rastlosen Riesen, dessen letzter Ausbruch im Jahr 1538 stattfand, düster. Eine Reihe von Nachbeben nach dem Beben der Stärke 4,4 signalisiert einen Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht – ein Szenario, das an den Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980 erinnert, dem ähnliche seismische Erschütterungen vorausgingen.

Von Rudolf Wolfs Sonnenfleckenkarten zu modernen Solar-Erde-Verbindungen

Der Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und seismischen Verschiebungen ist nicht neu. Bereits 1853 stellte der Schweizer Astronom Rudolf Wolf die Hypothese auf, dass Sonnenflecken – magnetische Umwälzungen auf der Sonnenoberfläche – Erdbeben vorhersagen könnten. In den folgenden Jahrzehnten sorgte diese Idee zunächst für Begeisterung, dann für Skepsis.

Eine Studie in den Geophysical Research Letters aus dem Jahr 2013 widerlegte die Korrelationen zwischen Sonnenflecken und Erdbeben anhand von Daten aus einem Jahrhundert und stellte fest, Wolfs Theorie sei „ein Fehlalarm“.

Doch jüngste Fortschritte haben das Interesse neu entfacht. Die De-Natale-Studie aus dem Jahr 2020 veränderte die Situation, indem sie sich auf die Protonendichte von Sonneneruptionen und nicht von Sonnenflecken konzentrierte. „Frühere Studien betrachteten den falschen Proxy“, sagt Co-Autor Mario Vivalda. Protonen, so argumentiert er, hätten eine direkte elektromagnetische Wirkung – im Gegensatz zu den indirekten magnetischen Effekten von Sonnenflecken.

Das Modell des Teams stimmt mit Kuriositäten wie „Erdbebenblitzen“ überein, mysteriösen Blitzen, die bei Erdbeben beobachtet werden und möglicherweise Spuren von durch Protonen erzeugten elektrischen Feldern sind.

Skeptiker sind noch immer nicht überzeugt. Jeremy Thomas, Geophysiker bei NorthWest Research Associates, bemerkte: „Die Studie zeigt einen statistischen Zusammenhang, aber keinen kausalen Zusammenhang. Es könnten andere Faktoren eine Rolle spielen.“ Kritiker betonen, dass Erdbeben auch ohne Sonneneruptionen auftreten und die meisten Sonnenausbrüche keine Erdbeben auslösen. Eine Bestätigung dieser Annahme würde daher Laborexperimente und klarere Mechanismen erfordern.

Die Wissenschaft ringt mit dem Flüstern eines Sterns

Während die Phlegräischen Felder brodeln, geht die Debatte über die Labore hinaus und betrifft nun auch die reale Welt. Erdbebenskeptiker warnen vor Überinterpretationen. Ein weiterer Sonnensturm im Mai 2025 löste weltweit Funkausfälle aus, aber bisher keine Massenbeben.

De Natales Team verteidigt unterdessen seine Genauigkeit und verweist auf die Präzision des 20-jährigen Datensatzes, die mit SOHOs Standort jenseits der Erdmagnetosphäre zusammenhängt. „Wir haben das Rauschen berücksichtigt“, sagt er. „Wenn Sie an der Rolle der Sonne zweifeln, sagen Sie einer gebrochenen Verwerfung, sie sei dem Protonenstoß zufällig ausgewichen.“

Die Erdkruste ist eine Tafel voller ungelöster Fragen. Kann ein Peta-Deva (Quarz) tatsächlich durch Sonnenströmungen verformt werden? Droht dem Campi-Komplex eine Sonnengans oder ein Sonnenauslöser? Angesichts der Evakuierungsbefehle Italiens und der steigenden Wahrscheinlichkeit von Sonneneruptionen verschärft die Dringlichkeit die Komplexität.

Doch die Implikationen – sollten sie sich bewahrheiten – sind tiefgreifend: Die Sonnenüberwachung könnte für die Katastrophenplanung ebenso wichtig werden wie die Plattentektonik.

Flammender Stern, ruheloser Planet

Die Campi-Flegrei-Krise und der Sonnenhöchststand unterstreichen eine neue Ära der Gefahrenforschung, in der das Schicksal der Erde möglicherweise nicht allein unter der Erde besiegelt wird. Sollte sich die Rolle der Sonne bestätigen, könnte sie Erdbeben-Frühwarnsysteme neu gestalten und Astronomen zur Zusammenarbeit mit Seismologen und Vulkanologen zwingen. Doch selbst Skeptiker erkennen die Notwendigkeit genauer Vorhersagen an; Millionen Menschen in Neapel klammern sich an unsicheren Boden. Vorerst brennt die Sonne weiter, und ihre Eruptionen erinnern an Wolfs Rätsel aus dem 19. Jahrhundert.

Ob Vorboten oder Zufall – das Ereignis unterstreicht die fragile Koexistenz der Menschheit mit kosmischen und irdischen Kräften. De Natale warnt: „Das ist nicht nur Wissenschaft – es geht ums Überleben.“