Gefälschte Geschichte: Haben Sie sich jemals gefragt, warum alle alten Kulturen von Riesen, göttlichen Wesen und einem goldenen Zeitalter vergessener Technologie sprechen?

Haben Sie sich jemals gefragt, warum alle alten Kulturen von Riesen, göttlichen Wesen und einem goldenen Zeitalter vergessener Technologie sprechen?

Das ist kein Zufall. Es scheint eine Erinnerung zu sein. Ein verzerrtes Echo der vierten Wurzelrasse, wie es in „Die Geheimlehre“ (1888) von Helena Blavatsky ausführlich beschrieben wird.

Das Buch stützt sich auf die alte atlantische Tradition, die in den „Strophen von Dzyan“ überliefert wurde – Texte, die ihrer Aussage nach von tibetischen Eingeweihten und sogenannten Verborgenen Bruderschaften stammen.

Diesen Quellen zufolge war Atlantis nicht nur eine mythische Stadt, sondern ein verlorener Kontinent, bewohnt von großen und mächtigen Wesen mit übersinnlichen Fähigkeiten und einer fortschrittlichen Technologie, die die heutige Wissenschaft noch immer nicht verstehen kann.

Sie waren zwischen 2 und 3,6 Meter groß, hatten die volle Kontrolle über ihre Lebensenergie und bauten Städte, die vor ätherischer Energie und kristalliner Resonanz leuchteten.

Theosophische Schriften unterteilen diesen Zeitraum in mehrere Unterphasen, von denen jede eine bestimmte Phase der spirituellen und technologischen Entwicklung darstellt.

Die Rmoahals waren die ersten Mystiker. Die Tlavatli und die Tolteken errichteten Reiche. Der spätere turanische Zweig verfiel jedoch in Kriege, schwarze Magie und Machtgier. In seinen Vorträgen (Kosmisches Gedächtnis, 1904) entwickelt Rudolf Steiner dieses Thema weiter, indem er das atlantische Hellsehen und die ätherische Sicht beschreibt, deren Niedergang er mit dem Verlust der höheren Wahrnehmung in Verbindung bringt.

Spätere Esoteriker wie Manly P. Hall warnten ähnlich: Atlantis sei nicht durch einen Kometen untergegangen, sondern weil seine Bewohner die Macht des Geistes missbraucht und spirituelle Energie in eine Waffe verwandelt hätten.

Aber einige sind nicht gestorben. Darüber wird jedoch nicht gesprochen. Die Überlebenden von Atlantis wurden zu den „Göttern“ späterer Zivilisationen – Wesen wie Oannes, Quetzalcoatl oder Apkallu, die nach der Katastrophe auftauchten und Architektur, Landwirtschaft und Recht brachten.

Aber das ist vorerst nur Spekulation.

Aber warum enden die Sintflutmythen Sumers, Indiens und Mesoamerikas auf die gleiche Weise – mit strahlenden, großen und göttlichen Meistern, die aus den Ruinen auftauchen?

Dies ist kein kultureller Zufall.

Das ist Kontinuität.

Esoterische Quellen behaupten, dass diese Wesen die fünfte Wurzelrasse (uns) hervorgebracht haben … und dass ihre Blutlinien, Lehren und Warnungen implizit in allen großen religiösen und mythologischen Systemen enthalten sind.

Aber die moderne Wissenschaft ignoriert all dies.

Denn wäre daran auch nur ein Körnchen Wahrheit, würde die darwinistische Idee des linearen Fortschritts in sich zusammenfallen. Das würde bedeuten, dass wir uns nicht weiterentwickeln, sondern neu zusammensetzen.

Wir sind eine Replik.

Und vielleicht ist das der Grund, warum so viele Menschen das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt.

Tief in unserem Inneren erinnern wir uns.

Zu vergangenen Leben.

Zu verlorenem Wissen.

Dieses seltsame Gefühl, dass wir das schon einmal erlebt haben … nur besser.

Und was wäre, wenn Ihr spirituelles Wachstum keine Reise nach oben zu etwas Neuem wäre, sondern eine Rückkehr zu etwas Altem?

Was ist, wenn Sie es nicht lernen, sondern sich einfach erinnern?

